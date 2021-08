Quando l’attenzione si è rivolta alla riunione della Fed di Jackson Hole, i futures sull’indice azionario statunitense sono aumentati e le attività rischiose sono aumentate

I futures sull’indice azionario degli Stati Uniti sono aumentati lunedì e si prevede che questa settimana sarà l’occasione di un importante incontro dei responsabili delle politiche della Fed, tra le discussioni della banca centrale.

cosa è successo

Dow Jones Industrial Average Futures

YM00,

+0,40%

È aumentato di 102 punti;

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

+0,32%

+0,3%;

Future sull’indice Nasdaq 100

NQ00,

+0,28%

Aumento dello 0,3%.

La scorsa settimana, il Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,65%,

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,81%

E l’indice composito Nasdaq

Confrontare,

+1,19%

Scesi uno per uno.

Cosa sta guidando il mercato

Il ritiro annuale di Jackson Hole della Kansas City Fed inizierà giovedì e il presidente della Fed Jerome Powell parlerà online venerdì invece che di persona. Gli economisti si aspettano che discuterà dei progressi nella riduzione dei tassi di acquisto di obbligazioni, ma non porrà fine ufficialmente al piano.

“Sembra essere un momento strano per cancellare le sistemazioni. Sebbene il FOMC non abbia ancora riconosciuto che la variante delta sta avendo un impatto reale sulla traiettoria economica, il nostro indice di attività economica è rimasto piatto per circa otto settimane”, hanno affermato gli analisti di Jefferies.

La posizione di Powell nella Fed sembra essere buona. Secondo un articolo di Bloomberg News, la rielezione di Powell è stata sostenuta dal Ministero delle finanze. Janet Yellen, Biden prenderà una decisione intorno al Labor Day.

Tecnologia Uber

Uber,

+0,23%

e Lyft

sollevamento,

-1,92%

Dopo la sentenza del giudice, entrambi sono scesi di circa il 4% nel trading pre-mercato La proposta della California di trattare i conducenti come appaltatori anziché dipendenti è incostituzionale.

Altri mercati

Bitcoin

Bitcoin USD,

+3,79%

Il marchio di $ 50.000 è stato recuperato.

Nikkei 225

Una generazione,

+1,78%

In rialzo di quasi il 2%, guidando l’impennata dei mercati azionari asiatici.

Olio

CL.1,

+2,94%

I future salgono del 3%.