Quando le persone buone scrivono assegni sbagliati

Se hai mai scoperto il tuo conto corrente, saprai quanto può essere dolorosa una commissione di scoperto. Come puoi evitare di pagare commissioni eccessive quando spendi troppo? Le banche offrono diversi tipi di protezione da scoperto che possono lasciarti libero, ma non pensare che siano tutti uguali. Ecco le informazioni che devi sapere per assicurarti che il tuo piano di scoperto non sia esagerato.

Punti chiave La protezione da scoperto è un servizio fornito dalla tua banca quando il tuo conto scende al di sotto di $ 0.

Una forma comune di protezione da scoperto è una linea di credito revolving collegata al tuo conto bancario.

Altri tipi di protezione da scoperto includono conti collegati o linee di credito scoperto.

Proteggiti

Si è verificato uno scoperto.Non devi essere un fannullone per scrivere assegni o comprare cose carta di debito È solo che hai utilizzato il conto sbagliato, il tuo deposito più recente non è stato cancellato o hai appena valutato male l’importo nel tuo conto corrente.

Il modo migliore per evitare Commissioni di scoperto È semplice: evita di sovraccaricare il tuo conto. questi giorni, Banca online Rendi più facile che mai evitare lo scoperto. Ogni volta che superi la soglia di saldo basso, riceverai un’e-mail o un promemoria telefonico. Puoi quindi trasferire fondi prima che la transazione in sospeso ti scenda al di sotto del segno di $ 0.Se non sei esperto di tecnologia, controlla i vecchi controlli Registrati Aiuta a tenere d’occhio le spese.

Se effettui uno scoperto sul tuo conto, ci sono alcune misure per evitare che le cose vadano fuori controllo.

Che cos’è la protezione da scoperto?

Protezione da scoperto È un servizio fornito dalla tua banca per pagare le commissioni dopo che il tuo account è inferiore a $ 0.Qualsiasi assegno che effettui sul tuo account non lo farà rimbalzo E la tua transazione di addebito andrà comunque a buon fine. La protezione dallo scoperto è iniziata come una cortesia delle banche che forniscono potere discrezionale ai clienti prioritari quando non avevano fondi sufficienti per pagarli. transazioneQuesto servizio alla fine si è evoluto in un redditizio servizio finanziario disponibile per quasi tutti.

Tipo di protezione scoperto

La forma più comune di protezione da scoperto si basa sul tuo Punteggio di creditoLa banca effettua un controllo del credito per determinare l’appropriato titoli di codaProprio come una carta di credito, il limite di credito è circolare. Puoi usare un numero qualsiasi di tappi. In sostanza, la struttura è un prestito a breve termine. Se scendi al di sotto di $ 0, non devi preoccuparti del rimbalzo delle rate del mutuo perché hai scritto un grosso assegno per pagare le riparazioni impreviste della lavastoviglie.

Come con qualsiasi prodotto di credito, la protezione dello scoperto è a discrezione della banca. Ciò significa che la banca può approvare e annullare il servizio in qualsiasi momento. Se non si riesce a rimborsare il saldo e si continua a mantenere i conti negativi, la banca può decidere di chiudere la linea di credito e addebitare il saldo. Nella maggior parte dei casi, l’interesse continuerà ad aumentare.

Sebbene la protezione dallo scoperto possa darti tranquillità in caso di emergenza, è importante ricordare che si tratta di un servizio a pagamento.La maggior parte delle banche ti addebita regolarmente un canone mensile perché è considerato un prestito a breve termine, quindi di solito addebitano interesseRicorda che sei responsabile di eventuali saldi negativi, il che significa che devi mantenere aggiornato il tuo account.

Pesa i vantaggi dello scoperto e il costo che alla fine pagherai per l’utilizzo del servizio.

Conto di risparmio collegato

C’è un modo per evitare le commissioni di scoperto e comunque permetterti di fare operazioni bancarie senza preoccupazioni.Discuti con la tua banca di collegare il tuo Conti correnti e di risparmio insieme. Quando il tuo conto corrente è in eccesso, la banca compenserà la differenza rispetto al tuo conto di risparmio collegato. Questo è di solito il miglior tipo di protezione da scoperto perché puoi evitare di pagare commissioni e interessi di scoperto elevati.

Il tuo conto di risparmio deve avere un saldo sufficiente per essere efficace.Sebbene non siano coinvolte commissioni di scoperto, potresti incorrere Commissioni di trasferimento o prelievo Ogni volta che inizia. Queste commissioni sono abbastanza tipiche per un conto di risparmio.Meglio controllare il tuo Istituzione finanziaria Per quanto riguarda le sue procedure e costi di trasferimento.

Linea di credito in scoperto

Una protezione simile è lo scoperto limite di creditoInvece di collegare un conto di risparmio al tuo conto corrente, la banca associa un limite di credito o carta di creditoL’ovvio svantaggio dell’utilizzo di una linea di credito scoperto è che si utilizza il credito per guidare gli acquisti.Se la carta di credito collegata è una carta di credito, puoi anche contare sul pagamento Anticipo in contanti La tariffa per i soldi che usi. Tuttavia, queste strutture non sono così popolari.

L’impatto dei punteggi di credito

La protezione da scoperto può influenzare il tuo punteggio di credito. Se disponi della protezione da rimbalzo e non ripristinerai il tuo account in buone condizioni il prima possibile, puoi scommettere che il tuo punteggio di credito verrà raggiunto. Se utilizzi una linea di credito in scoperto o una carta di credito associata, tieni presente le conseguenze negative del deposito di denaro in eccesso sulla tua carta, soprattutto se è difficile per te rimborsare il saldo.

Critiche alla protezione dello scoperto

La protezione da scoperto è un prodotto finanziario molto controverso. Questo perché le banche di solito sono in grado di eludere le leggi sull’usura attraverso commissioni di scoperto, anche se molte persone considerano la protezione dello scoperto come un tipo di prestito.I prestiti sono regolamentati Verità sulla legge sui prestiti (TILA) Nel 1968. Tuttavia, poiché la protezione dello scoperto è considerata un servizio a pagamento piuttosto che un prestito, non è coperta dall’assicurazione.Ciò significa che potresti pagare un prezzo elevato Alta qualità Il diritto di scoperto sul tuo conto.Vedrai che alcuni tipi di servizi di protezione dello scoperto possono essere molto simili Prestito con anticipo sullo stipendioPertanto, anche se a volte puoi fare affidamento su di esso, dovrebbe essere utilizzato solo come polizza assicurativa in situazioni di emergenza, non per l’uso quotidiano.

Linea di fondo

Se sei in scoperto a causa di conti collegati o protezione dei resi, il modo più semplice per evitare di pagare è chiamare la tua banca e chiedere. Se sei stato un cliente rispettabile e questo è il tuo primo o secondo scoperto, è probabile che la tua banca ti tiri fuori dai guai.

Ovviamente, l’opzione migliore è non sovraccaricare affatto il tuo account, ma questa ovviamente non è la risposta più semplice per molte persone. Al giorno d’oggi, la protezione dallo scoperto è un enorme strumento per fare soldi per le banche, e loro lo sanno. Se hai intenzione di aprire uno scoperto sul tuo conto, vale la pena decidere in anticipo quale protezione da scoperto è la migliore per te.