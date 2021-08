Quando l’uragano Ida ha chiuso la raffineria, i futures sulla benzina hanno chiuso al massimo in un mese

I futures sulla benzina sono balzati lunedì e hanno chiuso ai massimi di un mese, mentre i prezzi del petrolio hanno chiuso leggermente in rialzo.Il giorno prima, l’uragano Ida è atterrato in Louisiana e ha chiuso le raffinerie lungo il Golfo del Messico perché ha distrutto anche la maggior parte del petrolio offshore dell’area e gas.Produzione di gas naturale.

“L’uragano Ida non è positivo per la produzione di benzina perché i fermi della produzione rappresentano il 13% della capacità di raffinazione e, se si verificano inondazioni su larga scala e interruzioni di corrente, queste capacità potrebbero essere interrotte per un massimo di una settimana”, Jay Hart, CEO e gestore di portafoglio della società Field (Jay Hatfield) ha detto. Infrastructure Capital Advisor, nel commento e-mail.





