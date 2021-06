Quando noleggiare un’auto è meglio che comprare

La scelta se noleggiare un’auto nuova piuttosto che acquistare un’auto nuova dipende in gran parte dalle priorità. Per alcuni conducenti, il leasing o l’acquisto è puramente una questione di ottenere ciò per cui si paga. Per altri, si tratta più di stabilire una connessione emotiva con l’auto. Prima di scegliere quale strada intraprendere, è importante comprendere le principali differenze.

Acquistare e noleggiare un’auto

Quando tu Auto a noleggio, Fondamentalmente lo noleggi dal rivenditore per un periodo di tempo. Questo è di solito 36 o 48 mesi. Al termine del periodo di noleggio, puoi scegliere di restituire il veicolo al concessionario o acquistarlo per l’importo predeterminato specificato nel contratto di noleggio.

Questo è molto diverso dall’acquisto di un’auto. Acquistare direttamente significa possederlo dopo aver estinto il prestito.

Punti chiave Il pagamento mensile per il contratto di locazione è solitamente inferiore al prestito.

Non stabilirai alcuna equità nel veicolo attraverso questi pagamenti.

È possibile acquistare il veicolo ad un prezzo prestabilito al termine del contratto di locazione.

Canone di locazione

I pagamenti del leasing sono generalmente inferiori ai pagamenti mensili del prestito per le auto nuove.

Il pagamento mensile del prestito auto viene calcolato in base al prezzo di vendita, al tasso di interesse e al numero di mesi necessari per rimborsare il prestito.

I canoni di locazione dipendono dai seguenti fattori:

prezzo di vendita: Questo viene negoziato con il concessionario, proprio come l’acquisto di un veicolo.

Questo viene negoziato con il concessionario, proprio come l’acquisto di un veicolo. Periodo di locazione: Questo è il numero di mesi in cui accetti di noleggiare l’auto.

Questo è il numero di mesi in cui accetti di noleggiare l’auto. Chilometraggio stimato: Il contratto di locazione stabilisce il numero massimo di miglia che puoi guidare un’auto ogni anno. La maggior parte dei contratti di locazione ha una quota annuale di 10.000 miglia. Se scegli un chilometraggio annuale più elevato, il pagamento mensile aumenterà leggermente. Se superi il limite di chilometraggio previsto dal contratto, dovrai pagare al concessionario in contanti per ogni miglio aggiuntivo alla fine del contratto di locazione.

Il contratto di locazione stabilisce il numero massimo di miglia che puoi guidare un’auto ogni anno. La maggior parte dei contratti di locazione ha una quota annuale di 10.000 miglia. Se scegli un chilometraggio annuale più elevato, il pagamento mensile aumenterà leggermente. Se superi il limite di chilometraggio previsto dal contratto, dovrai pagare al concessionario in contanti per ogni miglio aggiuntivo alla fine del contratto di locazione. valore residuo: Questo è il valore del veicolo alla fine del contratto di locazione, incluso l’ammortamento. Se decidi di acquistare un veicolo dopo la scadenza del contratto di locazione, questo è l’importo che pagherai.

Questo è il valore del veicolo alla fine del contratto di locazione, incluso l’ammortamento. Se decidi di acquistare un veicolo dopo la scadenza del contratto di locazione, questo è l’importo che pagherai. affitto. La commissione viene mostrata come una cifra in dollari anziché in percentuale, ma è equivalente a una commissione di interesse.

Tasse: si aggiungono al contratto di locazione e incidono sul costo mensile.

Alcuni distributori o produttori che rappresentano richiedono un acconto per il contratto di locazione. Più metti giù, più basso sarà l’affitto.

Ricorda, potrebbe non avere senso investire troppo denaro nel veicolo che alla fine verrà restituito al concessionario. Se sei abbastanza sicuro di acquistarlo alla scadenza del contratto di locazione, ridurrà i costi.

Vantaggi e svantaggi del leasing

Il principale svantaggio del leasing è che non acquisirai alcuna partecipazione nel veicolo. È un po’ come affittare una casa. Paghi mensilmente, ma non ci sono requisiti di proprietà per la proprietà dopo la scadenza del contratto di locazione.

In questo caso, significa che non puoi vendere l’auto o permuta per ridurre il costo della prossima auto.

Tuttavia, il leasing ha anche dei vantaggi. Loro includono:

Pagamento mensile più basso

Se sei preoccupato per le spese mensili, un contratto di locazione può ridurre parte dell’onere. In generale, l’importo del rimborso mensile è molto più basso di un prestito auto. Alcune persone scelgono persino auto più lussuose di quelle che possono permettersi.

Assicurati che la tua assicurazione copra tutte le spese che potrebbero essere ancora da pagare, anche se l’auto viene pagata prima della scadenza del contratto di locazione.

Una macchina nuova ogni pochi anni

Per molte persone, non c’è niente di meglio della sensazione di guidare via in un veicolo nuovo di zecca. Se sei uno di loro, il leasing potrebbe essere la strada da percorrere. Quando il contratto scade tra qualche anno, puoi restituirlo e prendere la prossima auto nuova.

Manutenzione senza preoccupazioni

Molte auto nuove offrono un periodo di garanzia di almeno tre anni. Pertanto, quando si firma un contratto di locazione di tre anni, la maggior parte dei costi di riparazione dovrebbe essere inclusa. Gli accordi di locazione hanno in gran parte eliminato i rischi di grandi spese impreviste.

Non c’è bisogno di preoccuparsi di rivendere

Sei il tipo di persona che odia la contrattazione? In tal caso, potresti odiare l’idea di vendere un’auto usata a un rivenditore o a un acquirente privato. Con il leasing, devi solo restituire l’auto. L’unica cosa di cui devi preoccuparti è pagare eventuali spese di risoluzione, inclusa l’usura anormale del veicolo o il chilometraggio aggiuntivo.

Riduci al minimo le tasse

Se usi la tua auto per scopi commerciali, il leasing di solito può fornirti più detrazioni fiscali rispetto a un prestito.questo perchè Agenzia delle Entrate Consente di detrarre l’ammortamento e i costi di finanziamento come parte del pagamento mensile. Se noleggi un’auto di lusso, l’importo che puoi cancellare potrebbe essere limitato.

Considerazione a lungo termine

Se stai considerando l’impatto finanziario a lungo termine, il leasing non sembra così attraente.Perché non stabilisci l’equità e devi pagare alcune commissioni che non sono collegate al prestito, tra cui Commissione di acquisto (Nota anche come tariffa di avvio del contratto di locazione), gli esperti affermano che di solito è più economico acquistare un’auto e tenerla il più a lungo possibile.

Anche la flessibilità del leasing è inferiore a quella dell’acquisto. Il contratto non incoraggia alcuna personalizzazione. In effetti, la società finanziaria potrebbe richiedere di annullare eventuali modifiche prima di restituirlo, il che può essere doloroso e costoso.

Inoltre, se l’auto subisce un incidente prima della fine del contratto di locazione, potresti dover sostenere alcune spese non coperte dall’assicurazione auto, a meno che il contratto di locazione non includa Assicurazione autoQuesto tipo di assicurazione copre tutte le spese che possono essere richieste prima della scadenza del contratto di locazione, anche in caso di rottamazione dell’auto.

Se pensi che un prestito sia meglio che noleggiare un’auto, allora vale la pena usarlo Calcolatore prestito auto Per determinare la durata del prestito e il tasso di interesse più adatto alle tue esigenze.