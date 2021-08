Quando partecipare alla sicurezza sociale: una guida completa

Trova la tua età di pensionamento completo (FRA) anno di nascita Età pensionabile completa (normale) 1937 o prima 65 1938 65 e 2 mesi Nel 1939 65 e 4 mesi 1940 65 e 6 mesi Nel 1941 65 e 8 mesi Nel 1942 65 e 10 mesi 1943-1954 66 Nel 1955 66 e 2 mesi 1956 66 e 4 mesi 1957 66 e 6 mesi Nel 1958 66 e 8 mesi Nel 1959 66 e 10 mesi 1960 e oltre 67

Fonte: Amministrazione della sicurezza sociale

Come calcolare le prestazioni di sicurezza sociale

Supponiamo che la tua età di pensionamento completo sia 66 anni. Se inizi a ricevere sussidi all’età di 66 anni e il tuo sussidio mensile completo è di $ 2.000, riceverai $ 2.000 al mese. Se inizi a ricevere benefici all’età di 62 anni (48 mesi in anticipo), i tuoi benefici saranno ridotti al 75% dei tuoi benefici mensili completi, noto anche come “importo dell’assicurazione primaria”. In altre parole, il tuo reddito mensile sarà ridotto del 25% e il tuo assegno sarà di $ 1.500.

Una volta raggiunti i 66, i benefici ridotti non aumenteranno. Invece, continuerai a ottenerlo per il resto della tua vita.Potrebbe aumentare nel tempo Adeguamento al costo della vita (COLA), Ma solo leggermente.Puoi usarlo Amministrazione della sicurezza sociale (SSA) Il calcolatore di pensionamento anticipato o posticipato, uno dei tanti calcolatori del benessere forniti da SSA, può anche aiutarti a determinare FRA, le stime dell’aspettativa di vita della SSA per i calcoli del benessere, stime approssimative dei benefici pensionistici e previsioni personalizzate basate sui benefici.

Cosa succede se si presenta un reclamo dopo la FRA?

Se aspetti fino ai 70 anni per iniziare a richiedere l’indennità di disoccupazione, riceverai un ulteriore 8% ogni anno, o il 132% dell’importo totale dell’assicurazione principale ($ 2.640 al mese nell’esempio sopra) per il resto della tua vita. Fare domanda dopo i 70 anni non aumenterà ulteriormente i tuoi benefici, quindi non c’è motivo di aspettare più a lungo.

Più a lungo puoi aspettare dopo i 62 anni (fino a 70 anni), maggiori saranno i tuoi benefici mensili. Tuttavia, ritardare i benefici non significa necessariamente che sarai in vantaggio nel suo complesso. Devi anche valutare alcuni altri fattori, tra cui la tua aspettativa di vita e se tu (o il tuo coniuge) avete intenzione di richiedere i benefici per il coniuge. È inoltre necessario considerare l’impatto delle tasse, delle opportunità di investimento e dell’assicurazione sanitaria.

70 Ritardare l’età in cui cessano i punti pensione (per coloro che non hanno ancora ricevuto le prestazioni previdenziali)

La tua possibile longevità

La nostra strategia su come massimizzare i benefici della previdenza sociale dipende in gran parte dall’indovinare quanto tempo possiamo vivere. Certo, chiunque di noi potrebbe morire in un incidente o ricevere una terribile diagnosi la prossima settimana, ma mettendo da parte queste possibilità imprevedibili, quanto pensi di poter vivere? Com’è la pressione sanguigna, il colesterolo, il peso e altri indicatori di salute? Quanto tempo hanno vissuto i tuoi genitori con altri parenti?

Se prevedi che la tua aspettativa di vita sia superiore alla media, potresti essere un passo avanti aspettando di ricevere i benefici. In caso contrario, potresti voler richiedere l’indennità di disoccupazione subito dopo esserti qualificato.

Per fare un’ipotesi plausibile su quando presentare un reclamo, Prova a eseguire un’analisi di pareggioQuesto ti dirà quando il reddito totale in attesa di ricevere inizia a superare il reddito totale che puoi ottenere attraverso la riscossione anticipata del reddito. Ad esempio, se ricevi 1.500 USD al mese dall’età di 62 anni o 2.000 USD al mese dall’età di 66 anni, riceverai all’incirca lo stesso importo totale del sussidio di circa 77. A quel punto, i benefici mensili più elevati che hai ricevuto dall’attesa inizieranno a ripagare.

Il sito web della previdenza sociale ti dirà che non importa quando inizi a fare domanda, se la tua vita è lunga quanto un normale pensionato, i tuoi benefici a vita saranno simili. Il problema è che non tutti hanno un’aspettativa di vita media e quindi tutte le diverse strategie di reclamo.

A determinate condizioni, un coniuge divorziato può ricevere prestazioni di sicurezza sociale sulla base del record di lavoro del suo ex coniuge.

Richiedere i benefici per il coniuge

A causa dei benefici per il coniuge del piano, essere sposati può complicare la decisione su quando ricevere i pagamenti di sicurezza sociale. Anche alcuni coniugi divorziati hanno diritto ai benefici Secondo i registri di lavoro dell’ex coniuge.

Coniugi che non hanno diritto alla propria sicurezza sociale

I coniugi che non sono impegnati in un lavoro retribuito o che non hanno ottenuto crediti sufficienti per poter beneficiare di previdenza sociale da soli hanno diritto a ricevere benefici dall’età di 62 anni in base ai registri del coniuge. Come per la richiesta di sussidi in base ai propri registri, se li si riceve prima di arrivare alla FRA, i sussidi per il coniuge saranno ridotti. Il più alto beneficio per il coniuge che puoi ottenere è la metà dei benefici che il tuo coniuge gode nel suo FRA.

Se i coniugi fanno domanda prima della loro FRA, riceveranno benefici inferiori, ma non aspetteranno di fare domanda dopo la loro FRA, come i maggiori benefici per il coniuge all’età di 70 anni. Benessere del coniuge, se il coniuge che lavora ha qualche carriera in ritardo, gli anni ad alto reddito possono migliorare il suo benessere.

Quando muore il coniuge

Alla morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite ha diritto a ricevere il maggiore dei benefici propri o del coniuge defunto. Questo è il motivo per cui i pianificatori finanziari spesso consigliano ai coniugi con redditi più elevati di posticipare le loro domande. Se il coniuge con un reddito più alto muore prima, il coniuge superstite con un reddito più basso riceverà un assegno di previdenza sociale più grande per tutta la vita.

Quando il coniuge superstite non ha raggiunto la FRA, avrà diritto a un importo proporzionale a partire dall’età di 60 anni. Una volta raggiunto il FRA, il coniuge superstite ha diritto al 100% dei benefici del coniuge deceduto o dei propri benefici, se superiore.

Non è più necessario “archiviare e mettere in pausa”

Nota che la strategia di reclamo si chiama “Archivia e metti in pausa“Le coppie sposate che hanno raggiunto la FRA possono ricevere contemporaneamente i benefici per il coniuge e i crediti pensionistici differiti, che scadranno il 1 maggio 2016. Tuttavia, i coniugi nati prima del 2 gennaio 1954 e che hanno ottenuto FRA Potrebbe essere ancora in grado di presentare domande limitateConsente loro di richiedere i benefici per il coniuge, rinviando i loro benefici fino all’età di 70 anni.

Se il tuo reddito totale è sufficientemente alto, le prestazioni di sicurezza sociale possono essere tassate.

Tassa i tuoi vantaggi

Se il tuo reddito totale supera una certa soglia, le tue prestazioni di sicurezza sociale potrebbero essere parzialmente tassate. Non importa quanti soldi guadagni, il tuo primo 15% di benefici non viene tassato.

L’Amministrazione della sicurezza sociale utilizza la seguente formula per definire il reddito consolidato:

Il tuo reddito totale rettificato + interessi non imponibili (come gli interessi sui titoli comunali) + metà delle tue prestazioni di sicurezza sociale = il tuo reddito totale

Se presenti una dichiarazione dei redditi federale come individuo e il tuo reddito totale è compreso tra $ 25.000 e $ 34.000, potresti dover pagare l’imposta sul reddito fino al 50% dei benefici. Se il tuo reddito totale supera $ 34.000, potresti essere tassato fino all’85% dei benefici.

Se sei sposato e presenti una dichiarazione dei redditi congiunta e il tuo reddito totale è compreso tra 32.000 e 44.000 USD, potresti dover pagare l’imposta sul reddito fino al 50% dei benefici. Se il tuo reddito totale supera i $ 44.000, potresti dover pagare le tasse fino all’85% dei benefici.

Esempi di incentivi fiscali

Supponiamo che i tuoi lavoratori che sono andati in pensione dalla FRA nel 2021 ricevano le prestazioni di sicurezza sociale più elevate: $ 3,148 al mese. Il tuo coniuge riceve metà ogni mese, ovvero $ 1.574. Ricevi un totale di $ 4.722 al mese o $ 56.664 all’anno. La metà di questo, o $ 28.332, è inclusa nel reddito complessivo e utilizzata per determinare se è necessario pagare le tasse su alcune prestazioni di sicurezza sociale. Supponiamo inoltre che tu non abbia alcun interesse, stipendio o altro reddito non imponibile, ad eccezione del tuo tradizionale conto pensionistico individuale (IRA) Distribuzione minima richiesta (RMD) 10.000 dollari l’anno.

Il tuo reddito totale è di $ 38.332, metà del tuo reddito di Social Security più la tua distribuzione dell’IRA, che costituirà il 50% dei tuoi benefici imponibili di Social Security, perché hai superato la soglia di $ 32.000. Ora, potresti pensare che il 50% di $ 56.664 sia $ 28.332 e io rientri nell’intervallo di aliquota fiscale del 12%, quindi la mia imposta sui sussidi di sicurezza sociale sarà di $ 3.399,84.

Fortunatamente, nel calcolo vengono presi in considerazione altri fattori e la tua tassa è in realtà solo $ 225. Puoi leggere tutto sulla tassazione delle prestazioni di sicurezza sociale nella pubblicazione IRS 915.

Considerazioni fiscali per le prestazioni di sicurezza sociale

In che modo queste considerazioni fiscali influiscono sulla richiesta di prestazioni di sicurezza sociale?in oggi Aliquota fiscale marginale, Potrebbero non avere un grande impatto sulla maggior parte delle persone. Tuttavia, le aliquote fiscali e le soglie di reddito possono cambiare, quindi vale la pena ricordare che se si ha un’aliquota fiscale marginale più bassa quando si inizia a riscuoterla, si ridurrà l’importo della sicurezza sociale che si perde a causa delle tasse.

Dovresti anche essere consapevole che se decidi di tornare al lavoro, anche se sei a tempo parziale e non hai ancora lavorato nella FRA, le tue prestazioni di sicurezza sociale potrebbero essere temporaneamente ridotte.1 USD ogni 2 USD Guadagno guadagnato Oltre 18.960 USD (2021). Nell’anno in cui raggiungi la FRA, i tuoi benefici saranno ridotti di $ 1 per ogni $ 3 di reddito superiore a $ 50,520 (2021) fino a quando non sarai pienamente idoneo. Tuttavia, i soldi non sono andati persi. Quando arrivi alla FRA, la SSA lo registrerà nei tuoi registri per rendimenti più elevati.

Investi nei tuoi interessi

Sei un investitore disciplinato e accorto che pensa che richiedendo e investendo in benefici in anticipo, invece di presentare domanda in seguito e ottenere i maggiori benefici garantiti dalla previdenza sociale, puoi ottenere maggiori benefici? Quindi potresti voler fare domanda in anticipo invece di aspettare fino a quando non avrai 70 anni.

Tuttavia, la maggior parte degli investitori non è né disciplinata né esperta. Le persone ottengono entrate in anticipo e pianificano di investire, quindi le utilizzano per viaggiare in Europa o pagare le bollette giornaliere. Anche gli investitori più esperti non possono prevedere come andranno i loro investimenti, soprattutto a breve termine.

Secondo un’analisi di Dan Caplinger, direttore della pianificazione degli investimenti, se depositi in anticipo, investi nel mercato azionario e hai un rendimento medio annuo dell’8%, che è tutt’altro che una garanzia, rispetto alla presentazione tardiva, quasi sicuramente lo farai condurre. Sciocco eterogeneo. Tuttavia, se il tuo rendimento è basso, se ricevi prestazioni previdenziali ridotte perché continui a lavorare dopo i 62 anni, se devi pagare le tasse sul tuo reddito previdenziale o se il tuo coniuge può beneficiare della domanda di prestazioni previdenziali. il tuo record, quindi un’altra analisi Caplinger mostra che tutte le scommesse sono chiuse.

In altre parole, la maggior parte delle persone non trarrà beneficio da questa strategia. Tuttavia, se non siete la maggioranza, è meglio saperlo.

La richiesta di prestazioni di sicurezza sociale potrebbe renderti non idoneo a depositare più fondi in un conto di risparmio sanitario (HSA).

I tempi e la tua assicurazione sanitaria

La tua copertura assicurativa sanitaria può anche svolgere un ruolo nel decidere quando richiedere le prestazioni di sicurezza sociale.avete Conto di risparmio sanitario (HSA) Cosa vuoi continuare a contribuire?In tal caso, tieni presente che se hai 65 anni o più, devi registrarti per ricevere i benefici della sicurezza sociale Assicurazione medica parte AUna volta effettuata la registrazione a Medicare Parte A, non sarà più consentito aggiungere fondi alla propria HSA.

L’Amministrazione della sicurezza sociale (SSA) avverte inoltre che anche se si posticipano le prestazioni di sicurezza sociale fino a dopo i 65 anni, Potrebbe ancora essere necessario richiedere i benefici Medicare Evita di pagare premi più alti per tutta la vita entro tre mesi dopo aver raggiunto i 65 Assicurazione medica parte B e Parte DTuttavia, se stai ancora ricevendo l’assicurazione sanitaria dal tuo datore di lavoro o da quello del tuo coniuge, potresti non aver bisogno di aderire a Medicare.

Il 17 marzo 2020, a causa della pandemia di COVID-19, tutti gli uffici di previdenza sociale sono stati completamente chiusi. Dal 5 agosto 2021 possono essere aperti solo su appuntamento e per ottenerne uno è necessario essere in una “situazione di emergenza limitata”. La maggior parte delle persone dovrà gestire la propria attività online, telefonicamente o tramite e-mail.

Linea di fondo

Non devi ricevere la sicurezza sociale solo perché vai in pensione. Se puoi vivere fino a 70 anni senza reddito, ti assicurerai di pagare l’importo più alto per te stesso e di bloccare i benefici più alti per il coniuge. Assicurati solo di avere abbastanza altre entrate per sostenere la tua vita e la tua salute è abbastanza buona, potresti trarre beneficio dall’attesa. Quando sei pronto, puoi richiedere i benefici online, per telefono o presso l’ufficio di previdenza sociale locale.