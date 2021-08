Quando unirsi a uno?

Prendi in considerazione l’idea di entrare in un club di golf ma non ne sai nulla? Ci sono molte cose da considerare, in particolare il costo, ma la tua decisione non dovrebbe basarsi esclusivamente sul denaro. Come la maggior parte degli acquisti, è probabile che la risposta a molte delle tue domande sia “dipende”. Ecco le informazioni che devi sapere quando inizi la tua ricerca.

Quanto costa un abbonamento?

Parliamo subito con l’elefante nella stanza. Il costo varia notevolmente. Per alcuni club, se devi chiederlo, non te lo puoi permettere, ma quelli sono club che potrebbero non farti entrare anche se hai soldi. Potrebbero cercare risultati significativi o un certo grado di status di celebrità nello sport, come diventare personaggi pubblici.

Punti chiave Le iscrizioni al golf possono essere generalmente acquistate come parte di un’iscrizione a un country club o come parte di un piano separato.

La maggior parte dei golf club (e dei country club) addebita un biglietto d’ingresso una tantum.

È difficile elencare il costo medio delle mazze da golf perché i prezzi variano e il costo dipende dal club e dalle strutture. Alcuni hanno una quota annuale di 3.000 dollari USA, mentre altri hanno una quota annuale fino a 100.000 dollari USA.

Tuttavia, per la maggior parte dei club, questo non è il caso, anche se ti daranno comunque un morso dal portafoglio. Secondo il sito web, Lo spot per l’iscrizione al golf, La quota annuale media per un club privato è compresa tra US $ 3.000 e US $ 10.000, che non include una quota associativa una tantum che può arrivare fino a $ 100.000.

La tua iscrizione

Il prezzo non racconta tutta la storia, devi guardare il valore. In questa tariffa mensile, puoi pagare tra $ 50 e $ 100 al mese per cibo e bevande. Questo è un costo per usarlo o perderlo, quindi se non lo usi durante il corso, faresti meglio a portare la tua famiglia a cena.Potrebbe essere necessario pagare per gli armadietti Assicurazione completa Tasse e tasse del torneo.C’è anche una valutazione della decorazione del club e di altri aspetti Spese in conto capitale, E il biglietto d’ingresso.

Potresti averlo pagato

Dovresti pianificare di pagare almeno $ 200 al mese per il club di fondo. Tuttavia, prima di soccombere allo shock estremo dell’adesivo, ricorda che, a seconda del numero di volte in cui giochi, potresti investire più soldi nel corso della tariffa giornaliera di quanto pensi. Una partita di golf nel campo medio nel 2020 costerà circa $ 61. Se giochi 25 round all’anno, questo sarebbe più di $ 1.500 e non c’è alcun vantaggio dall’appartenenza al club.

La maggior parte dei golf club offre livelli di iscrizione a più livelli con prezzi e servizi diversi.

Come scelgo il club giusto?

Supponiamo che tu sia stato venduto quando ti sei unito a un club. Come fai a sapere dove andare e quali sono adatti a quello che stai cercando?

Cerchi innanzitutto un golf club o un country club? Il golf club presta maggiore attenzione all’esperienza di gioco: alla qualità del campo, al negozio specializzato perfettamente funzionante e alle strutture per la pratica. Il country club può offrire una fantastica esperienza di golf, ma è più simile a un design familiare. Di solito troverai un ristorante di alta qualità, una piscina, eventi sociali e altre strutture che ne fanno una destinazione per le vacanze in famiglia. In effetti, la maggior parte dei club sono un misto dei due, ma possono essere inclini in un modo o nell’altro.

In secondo luogo, ci sono differenze nei livelli di appartenenza? Per chi è meno interessato al golf, il cosiddetto social membership può essere più conveniente. Puoi anche trovare sconti per i giovani e le persone che vivono fuori dallo stato, così come le quote associative familiari e aziendali. La struttura tariffaria unica per tutti si applica solo ai golfisti incalliti. Un altro modo ovvio è controllare a quale club appartiene il tuo amico golfista o pensa che sia il migliore.

Inoltre, chiedi informazioni sulle regole. Se è un club privato e sei una donna, o giochi spesso con donne, assicurati che non ci siano regole obsolete sul campo che limitino se o quando le donne possono partecipare ai giochi; la maggior parte di loro non esiste più, ma potrebbero non essere ovunque. . Allo stesso modo, se vuoi introdurre il golf ai bambini a casa, fai le stesse domande se il corso è aperto ai bambini. Inoltre, molti club hanno ancora determinati codici di abbigliamento per i membri, come indossare camicie con colletto sui campi da golf.

Linea di fondo

Se vuoi unirti al campo da golf, ti preghiamo di svolgere alcune lezioni prima di unirti. Se ti iscrivi e scopri che il corso è mal gestito o non abbastanza impegnativo per te, sarebbe un peccato. Dovresti anche chiedere quando è stato costruito lo stadio, quando è stato rinnovato l’ultima volta, quante serie di tee ci sono e determinare il yardage, il grado e la pendenza.

Poni alcune delle stesse domande sulla clubhouse e sulle strutture per gli allenamenti.

Poche persone possono adottare l’approccio “il denaro non è un problema” per l’appartenenza a un club di golf. Ci sono una varietà di prezzi e livelli di club tra cui scegliere. Ancora più importante, sii onesto sul numero di volte in cui utilizzerai il club. A meno che tu non giochi spesso a golf, intrattenga molti clienti o il tuo stile di vita non permetta alla tua famiglia di trascorrere molto tempo utilizzando le strutture del club, potresti trovare difficile giustificare il costo. Tuttavia, se riesci a farlo oscillare, comunque, “avanti!”