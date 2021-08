Quando vendo azioni, come calcolo i miei guadagni e/o perdite?

Per calcolare il guadagno o la perdita dell’investimento azionario, devi prima sapere Base di costo, quale è? prezzo Inizialmente pagato per le azioni.Gli investitori che trascurano di registrare queste informazioni possono inserire il modulo di conferma dell’esecuzione dell’ordine o Estratto conto di intermediazione Dalla data di acquisto.

Una volta che gli investitori hanno compreso il prezzo di acquisto, devono quindi considerare il prezzo di vendita del titolo, che può anche provenire dallo stesso file.

Punti chiave Calcolare il guadagno o la perdita dell’investimento azionario comporta un processo semplice.

Questo processo comporta la determinazione della base di costo, che è il prezzo di acquisto iniziale pagato per lo stock, e la conferma del prezzo di vendita.

L’investitore calcola quindi la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita per determinare l’utile o la perdita per azione.

Infine, l’investitore moltiplica l’utile o la perdita per azione per il numero di azioni.

Prezzo di acquisto e vendita

La differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rappresenta l’utile o la perdita per azione. Moltiplica questo valore per il numero di azioni per ottenere l’importo totale in dollari della transazione.Gli investitori che desiderano determinare numeri più accurati possono anche prendere in considerazione qualsiasi attività di intermediazione Comitato Spese relative all’acquisto o alla vendita di azioni.

Quindi, gli investitori devono considerare le conseguenze fiscali dell’investimento: se le azioni sono conservate in conti non pensionistici, ci saranno conseguenze fiscali. Secondo l’attuale legge fiscale degli Stati Uniti, se gli investitori detengono azioni per meno di un anno, Guadagni/perdita Sarà considerato a breve termine e quindi sarà calcolato come reddito ordinario ai fini fiscali.Ma se uno stock redditizio viene detenuto per più di un anno, sarà soggetto a uno standard Imposta sulle plusvalenze 15%.

Se il titolo viene diviso, gli investitori devono adeguare di conseguenza il prezzo di costo. Ad esempio, se il prezzo di acquisto delle azioni è $ 25 ed è diviso in 2 in 1, la base del costo verrà modificata a $ 12,50 per azione.

Considera il seguente scenario. Supponi di aver acquistato 100 azioni XYZ al prezzo di $ 20 per azione il 1° agosto 2021. Supponiamo inoltre che tu abbia venduto 50 azioni di questo titolo a un prezzo di $ 25 per azione il 1° settembre 2022. Calcolato per azione, gli utili a lungo termine sono di $ 5 per azione. Moltiplicando questo valore per 50 azioni si ottengono $250. Quindi, se moltiplichi quel numero per il 15% delle plusvalenze, genereresti $ 37,50, che saranno le conseguenze fiscali di questa transazione.