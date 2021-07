Quante carte di credito dovresti avere?vantaggio svantaggio

Dovresti avere più di una carta di credito?Se hai mai trascorso molto tempo in un sacco di carta di credito Debito, la risposta potrebbe essere no! Ma per tutti gli altri, la risposta potrebbe non essere così facile, perché avere più carte di credito può essere vantaggioso.

Secondo i dati dell'American Bankers Association, nel 2020 negli Stati Uniti c'erano 377 milioni di conti di carte di credito e altri rapporti hanno rilevato che quasi i due terzi degli americani hanno almeno una carta di credito.

Ci sono pro e contro nell’avere più carte di credito, ma la maggior parte delle persone concorda sul fatto che avere più carte di credito può aiutare o ostacolare il tuo punteggio di credito, a seconda di quanto bene le gestisci.

Quante carte di credito dovresti avere?

Va bene avere più carte di credito?

Impatto su di te Punteggio di credito Potrebbe essere una delle tue principali preoccupazioni sull'avere più carte di credito.Questo è un problema comune, ma avere più carte di credito può effettivamente aiutare il tuo punteggio di credito mantenendo le tue carte di credito più facili debito Il tasso di utilizzo è basso.

Ad esempio, se hai una carta di credito da $ 2.000 crediti E addebiti sulla tua carta una media di $ 1.800 al mese e il tuo tasso di utilizzo del debito o il limite di credito disponibile che utilizzi è del 90%. In termini di punteggio di credito, alti tassi di utilizzo del debito possono danneggiare il tuo punteggio di credito. Questo sembra ingiusto: se hai solo una carta e la paghi per intero ogni mese, perché dovresti essere punito per aver utilizzato la maggior parte della tua linea di credito? -Ma è così che funziona il sistema di punteggio di credito.

È dannoso avere più carte di credito? No, se gestisci il tuo credito con saggezza, mantieni l'utilizzo della linea di credito al di sotto del 30% e tieni traccia della data di scadenza del pagamento.

arrivo Migliora il tuo punteggio di credito, La maggior parte degli esperti di credito consiglia di evitare di utilizzare più del 30% delle carte di credito disponibili per carta in qualsiasi momento. Distribuendo il tuo acquisto di $ 1.800 su più carte, puoi mantenere più facilmente un basso tasso di utilizzo del credito. Questo rapporto è solo uno dei fattori che il modello di punteggio del credito FICO considera nella parte "arretrata" del tuo punteggio, ma questa parte rappresenta il 30% del tuo punteggio di credito. Quando si determina il punteggio di credito, solo la cronologia dei pagamenti è più ponderata (35%).

sono Tieni presente che l'apertura di conti che non ti servono solo per aumentare il credito totale disponibile potrebbe ritorcersi contro e ridurre il tuo punteggio. (Il pagamento di queste tariffe influirà sul reddito disponibile e sul ritorno sull'investimento. Per ulteriori informazioni, vedere Ulteriori informazioni sugli interessi delle carte di credito.)

Punti chiave Secondo la Federal Reserve Bank of Boston, i due terzi degli americani possiedono almeno una carta di credito.

Avere più carte di credito può aiutarti a mantenere il tasso di utilizzo del limite di credito di ciascuna carta al di sotto del 30% consigliato condividendo i costi.

Ci sono potenziali vantaggi nell'avere più carte, come abbinare vari tipi di carte bonus per ottimizzare il reddito di tutti i tipi di spesa.

Non esiste un numero magico per questa domanda, perché la situazione di ognuno è diversa. Avere almeno una carta di credito può trarre il massimo vantaggio dalla sua intrinseca convenienza, sicurezza e altri vantaggi.Questo è un argomento forte.Il motivo per avere più carte di credito dipende dal fatto che tu abbia bisogno di linee di credito aggiuntive per soddisfare il tuo budget discrezionale mensile o se cerchi di utilizzare le spese giornaliere per Ottieni vari tipi di premi Ad esempio cash back, punti o miglia aeree.

Quante carte di credito sono troppe?

Se non puoi pagare il conto, non ne hai bisogno o non prevedi di utilizzarlo per determinati scopi, anche avere due carte di credito potrebbe essere troppo. Sebbene ottenere una nuova carta di credito a volte possa migliorare il tuo punteggio di credito riducendo l'utilizzo totale del limite di credito, non è consigliabile ottenere un numero elevato di carte di credito in un breve periodo di tempo. Molti emittenti di carte hanno addirittura formulato delle regole per far fronte a questo fenomeno, fenomeno che è come provare a giocare con il sistema perché i clienti cercano di guadagnare bonus registrando un gran numero di carte di credito, per poi cancellarsi dopo aver soddisfatto i requisiti di consumo. Ad esempio, Chase ha una politica chiamata 5/24 che non ti consente di essere approvato se hai richiesto più di 5 carte di credito (indipendentemente dall'emittente) negli ultimi 24 mesi. Un altro potenziale svantaggio di possedere un gran numero di carte è che ti mette a rischio agli occhi del creditore e riduce il tuo punteggio di credito. Anche se permetti a tutti di ottenere una ricompensa, solo perché hai molte linee di credito aperte e disponibili, ti farà sembrare una potenziale responsabilità per il prossimo prestatore. Pertanto, sebbene il numero assoluto non sia considerato eccessivo, è meglio richiedere e portare con sé solo le carte di cui si ha bisogno e che possono essere utilizzate in base al punteggio di credito, alla capacità di pagare il saldo e ai desideri di ricompensa.

Carte diverse, vantaggi diversi

Avere una gamma di carte di credito ti consente di ottenere il premio più grande disponibile ogni volta che utilizzi una carta di credito per effettuare un acquisto.

Ad esempio, potresti avere un Carta di rimborso Approfitta della sua categoria di cashback a rotazione del 5% in modo che in alcuni mesi puoi ottenere un cashback del 5% sugli acquisti di generi alimentari, hotel, ristoranti, benzina, ecc. (la spesa totale è limitata a $ 1.500 a trimestre). Potresti avere un'altra carta che ti dà sempre un rimborso del 2% di benzina: usa questa carta per nove mesi all'anno in cui Discover non ha pagato il rimborso del 5% di benzina.

Infine, potresti avere una carta con un rendimento fisso dell’1% su tutti gli acquisti. Questa carta è la carta principale per effettuare acquisti senza una ricompensa più alta. Ad esempio, puoi utilizzare la carta Discover per guadagnare il 5% su tutti gli acquisti di abbigliamento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; per il resto dell’anno, quando non sono disponibili bonus speciali, utilizzerai la carta cash back dell’1%.

Certo, non vuoi andare troppo lontano: se hai troppi account, è facile dimenticare di pagare il conto o persino perdere una carta.I problemi che tale negligenza può causare rovineranno rapidamente qualsiasi risparmio che potresti guadagnare

Carta danneggiata

A volte, se una società di carte di credito rileva potenziali attività fraudolente o sospetta che il tuo account possa essere stato rubato, bloccherà o annullerà improvvisamente la tua carta.

Nel migliore dei casi, non sarai in grado di utilizzare la tua carta fino a quando non parlerai con la società della carta di credito e confermi che sei effettivamente in vacanza alle Bermuda e che la tua carta non è stata rubata. Tuttavia, questa non è una chiamata che puoi effettuare dal registratore di cassa, perché devi fornire informazioni personali sensibili per confermare la tua identità. Se vuoi completare l’acquisto, hai bisogno di un altro metodo di pagamento.

Nel peggiore dei casi, la società ti rilascerà un nuovo account e non avrai la carta per alcuni giorni fino a quando non riceverai una nuova carta per posta. Un’altra possibilità è che tu possa perdere la tua carta o essere rubato. Per prepararti, potresti aver bisogno di almeno tre carte: due da portare con te e una da conservare in un luogo sicuro a casa. In questo modo dovresti sempre avere almeno una carta utilizzabile.

A causa di queste possibilità, è meglio avere almeno due o tre carte di credito. Se vuoi solo avere una carta di credito, assicurati di avere sempre un metodo di pagamento di riserva, che si tratti di contanti o di una carta di debito. (Queste carte offrono comodità e sicurezza, ma ne vale la pena? Per ulteriori informazioni, vedere “Carta di credito” prepagata: conveniente, ma a caro prezzo.)

Dovresti portare una carta di credito nel caso ne avessi bisogno?

Se non devi usare una carta di credito in caso di emergenza, sarà la cosa migliore e hai abbastanza soldi in un conto mobile come un conto di risparmio da usare in questa situazione. Non avere i soldi per pagare le riparazioni dell’auto o altri tipi di spese impreviste durante le vacanze può essere un esempio di come le carte di credito possono aiutare. Altre situazioni, come spese mediche impreviste o disoccupazione, di solito esauriscono i risparmi di emergenza e può essere utile avere almeno due o tre carte di credito in tempi di crisi. Idealmente, queste carte non dovrebbero avere commissioni annuali, limiti di credito relativamente alti e tassi di interesse bassi.

Linea di fondo

Ci sono molti vantaggi nell’avere più carte di credito, ma solo se le gestisci in modo responsabile. Per assicurarti che avere più conti di carte di credito sia utile per te, non contro di te, presta attenzione ai vantaggi forniti da ciascuna carta, al limite di credito di ciascun conto e in particolare alla data di scadenza del pagamento.

Ottieni il massimo da ogni carta, assicurati di mantenere basso il saldo e prova a pagare l’intero saldo entro o prima della data di scadenza. (Per la lettura correlata, vedere Dovresti chiudere la tua carta di credito?)