Poiché i prezzi della benzina aumentano e le questioni ambientali diventano più urgenti, i veicoli elettrici stanno diventando sempre più popolari. I dati Experian mostrano che nel 2016, lo 0,61% delle nuove auto erano veicoli elettrici. Entro il 2020, questo numero è salito al 2,25%, che è ancora una piccola parte dell’automobile complessiva, ma è aumentato del 268% in soli cinque anni. Se stai pensando di acquistare un’auto elettrica, ricorda che molto probabilmente la ricaricherai a casa. A seconda di dove vivi e della frequenza con cui guidi, questo può aumentare la bolletta dell’elettricità di circa $ 30 a $ 60 al mese.

Punti chiave I proprietari di auto elettriche eseguono la maggior parte della ricarica a casa, non nelle stazioni di ricarica pubbliche.

Ricaricare un’auto elettrica di solito aumenta la bolletta da $ 30 a $ 60 al mese.

Le auto elettriche sono generalmente più economiche delle auto tradizionali, ma possono essere più costose da acquistare.

Alcune società di servizi offrono sconti ai proprietari di veicoli elettrici.

Quanto costa caricare un'auto elettrica

Negli Stati Uniti oggi, l’80% della ricarica dei proprietari di auto elettriche viene effettuata a casa, il che aumenta le bollette dell’elettricità.

Per stimare il tuo costo, controlla la tua bolletta elettrica attuale. Dovrebbe mostrare il numero di kilowattora (kWh) attualmente in uso e il costo per kilowattora. 1 kWh è equivalente all’energia necessaria per far funzionare un apparecchio da 1.000 watt per 60 minuti.

Il prezzo medio nazionale dell’elettricità è di 13 centesimi per kilowattora, La maggior parte dei veicoli elettrici può percorrere 4 miglia per kilowattora.

Quindi, se di solito guidi la tua auto per 1.000 miglia al mese, hai bisogno di almeno 250 kWh per caricarla correttamente. A 13 centesimi per kilowattora, spenderai $ 32,50 al mese.

Se vivi in ​​uno stato con bollette elettriche più alte, come la California, la tua bolletta elettrica sarà ovviamente più alta. Al momento in cui scriviamo, il costo medio di un kilowattora in California è di 21,93 centesimi. Pertanto, se guidi 1.000 miglia al mese, pagherai $ 54,83.

Altre spese per la ricarica a casa

Quando acquisti un’auto elettrica, di solito puoi utilizzare l’apparecchiatura di alimentazione per veicoli elettrici di livello 1 (EVSE) a casa, utilizzando la presa di corrente esistente e il circuito derivato dedicato per caricarla. Tuttavia, il livello 1 EVSE può essere lento, rendendo difficile la ricarica rapida della tua auto.

Per questo motivo, molti proprietari di case scelgono stazioni di ricarica secondarie più avanzate. Con un EVSE di livello 2, il tempo di ricarica all’ora può essere aumentato da 10 a 60 miglia di autonomia di crociera.

Il livello 2 EVSE richiede apparecchiature di ricarica speciali e circuiti indipendenti e più potenti. Devi anche pagare una tassa di installazione. In media, il costo di installazione di un sistema EVSE secondario è compreso tra 500 e 2.000 dollari USA.

Usa l’energia solare

I pannelli solari di casa tua sono un altro modo per ricaricare la tua auto. Tuttavia, l’installazione di pannelli solari ed EVSE per caricare la tua auto può essere costosa.

Dopo aver dedotto il credito d’imposta federale sul solare, il costo di un sistema di pannelli solari da 10 kWh è compreso tra $ 17.000 e $ 23.000.

Come si confronta il costo con un’auto a benzina?

Sebbene il costo di acquisto dei veicoli elettrici sia solitamente superiore a quello dei veicoli a benzina, i loro costi di manutenzione e carburante sono spesso più economici. Secondo l’Ufficio per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili degli Stati Uniti, il risparmio medio sul costo del carburante nel corso della vita varia da $ 3.000 a $ 10.500.

Puoi usare il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti Calcolatore del costo del veicolo Stima il costo del carburante dei veicoli elettrici e dei veicoli a gas.

Potenziali sconti per i veicoli elettrici

Sebbene le auto elettriche possano essere costose, potresti avere diritto a crediti d’imposta, sconti speciali e programmi di incentivi per renderle più convenienti. Inoltre, ci sono programmi che possono ridurre i costi energetici.

Ad esempio, la Orlando Public Utilities Commission (OUC) in Florida offre ai clienti uno sconto di $ 200 per l’acquisto o il leasing di veicoli elettrici.

In Nevada, NV Energy offre tariffe speciali sui tempi di utilizzo per i proprietari di veicoli elettrici. Se ricarichi la tua auto durante le ore non di punta (ad esempio a tarda notte o al mattino presto), pagherai un prezzo scontato.

sito web Plug-in Stati Uniti Elenca i crediti d’imposta, i rimborsi fiscali e i programmi di sconti disponibili nel tuo stato.