Quanto dovrei spendere per comprare un’auto?

Rivestimenti in pelle. Telecamera posteriore. Frenata automatica di emergenza. Sebbene tu possa sognare di avere un’auto nuova di zecca con tutte queste caratteristiche e altro ancora, potresti dover prepararti per lo shock adesivo.

Il costo medio di un’auto nuova supera i $ 40.000E le auto usate hanno in media più di $ 21.000. Naturalmente, puoi acquistare un’auto nuova di zecca a partire da $ 16.000, mentre un’auto usata decente può essere acquistata per diverse migliaia di dollari. Ciò significa che devi considerare le tue esigenze, il budget e altre priorità finanziarie. Quindi decidi quanto puoi e spera di spendere per soddisfare le tue esigenze di trasporto. Che si tratti di un’auto usata o di un’auto nuova, lavoreremo sodo per rendere più facile la tua decisione.

Punti chiave A partire da gennaio 2021, il prezzo medio di vendita di un’auto nuova è di circa US $ 41.000 , L’auto usata media è vicina a US $ 22.000.

, L’auto usata media è vicina a US $ 22.000. Gli esperti finanziari di solito raccomandano di limitare i pagamenti dell’auto e le spese correlate al 10% -15% del reddito mensile.

Oltre al prezzo di vendita, gli acquirenti dovrebbero prevedere anche altri costi come la manutenzione, la registrazione e l’assicurazione.

Come calcolare quanto puoi permetterti di spendere per un’auto

Quando consideri quanto dovresti spendere per acquistare un’auto, dovresti ricordare che il prezzo di acquisto è solo una parte delle tue spese.

Per assicurarti di poterti permettere facilmente l’auto che desideri, assicurati di considerare quanto segue:

1. Reddito

Calcola il tuo reddito reale. Questo è il reddito al netto delle tasse. In generale, gli esperti raccomandano che il 10%-15% delle entrate sia speso per i trasporti, inclusi i pagamenti dell’auto, l’assicurazione e il carburante. Ad esempio, se il tuo stipendio da portare a casa è di $ 4.000 al mese, dovresti spendere tra $ 400 e $ 600 per i trasporti.

A dire il vero, questo intervallo è solo indicativo. A seconda delle entrate e delle spese, potrebbe essere necessario ridurre il budget. Ad esempio, se vivi in ​​una zona dove i costi per la casa sono alti, la tua spesa per le auto sarà ridotta.

2. Debito esistente

Se hai debiti come prestiti studenteschi, spese mediche o saldi di carte di credito, i tuoi pagamenti potrebbero assorbire gran parte del tuo reddito. Una grande quantità di debito taglierà il budget per gli acquisti di auto.

3. Finanziamento

Puoi scegliere di finanziare l’acquisto tramite un prestito. Secondo dati recenti, oltre l’81% delle auto nuove e il 34% delle auto usate vengono acquistati tramite prestiti auto.

Quando richiedi un prestito, il prestatore esaminerà la tua domanda e il punteggio di credito. Una volta approvato il prestito, verrà fissato il tasso di interesse. Questo tasso di interesse si basa sul tuo punteggio di credito e aiuta a determinare l’importo del rimborso.

Il tuo tasso di interesse influenzerà il tuo Pagamento mensile E il costo totale del rimborso: un tasso di interesse più basso significa che spenderai meno per tutta la durata del prestito.

A partire dal 2020, il tasso di interesse medio per i prestiti auto è del 4,31%, ma i mutuatari Credito subprime Può pagare fino al 21%.

4. Tasse

Quando acquisti un’auto, il prezzo di acquisto è solo una parte del tuo layout generale. Devi anche pagare le tasse e, nella maggior parte degli stati, devi anche pagare le tasse:

imposta di vendita: Se il tuo stato riscuote l’imposta sulle vendite, pagherai il prezzo di acquisto meno eventuali sconti e indennità di permuta. Alcuni stati non impongono tasse sulle vendite di auto.

Se il tuo stato riscuote l’imposta sulle vendite, pagherai il prezzo di acquisto meno eventuali sconti e indennità di permuta. Alcuni stati non impongono tasse sulle vendite di auto. Quota di iscrizione: Devi immatricolare il tuo veicolo. La quota di iscrizione varia da $ 30 a $ 50.

Devi immatricolare il tuo veicolo. La quota di iscrizione varia da $ 30 a $ 50. Etichetta e spese di proprietà: Devi pagare per la proprietà del veicolo e la tassa di targa.

Devi pagare per la proprietà del veicolo e la tassa di targa. Tariffa per documenti o commissione del rivenditore: In alcuni stati, le tasse di file o rivenditore sono comuni. Queste commissioni sono in aggiunta ad altre commissioni e variano in base alla località.

Per dimostrare come queste spese possono aumentare il costo totale, prendi in considerazione un esempio. Se acquisti un’auto da $ 30.000 in Florida, pagherai le seguenti commissioni:

imposta di vendita: $ 1.800 (6% di imposta sulle vendite)

$ 1.800 (6% di imposta sulle vendite) Quota di iscrizione iniziale: 225 USD

225 USD Nuovi diritti di proprietà: 77,25 USD

77,25 USD Tassa di targa originale: 28 USD

28 USD Commissioni del rivenditore: 399 USD (varia in base alla località)

399 USD (varia in base alla località) Tutti: USD 2.529,25

5. Premio assicurazione auto

Quasi tutti gli stati richiedono ai conducenti di acquistare un’assicurazione di responsabilità civile. Tuttavia, la maggior parte dei conducenti sceglie anche la collisione e la copertura completa per una protezione extra.

media USA assicurazione auto Il costo della polizza è di US $ 1.483 all’anno o circa US $ 124 al mese. Il tuo premio dipende dal tipo di auto che possiedi, dalla tua età, dalla cronologia di guida, dalla posizione, dalle opzioni assicurative selezionate e dal numero di miglia che prevedi di percorrere.

Ricorda, il tipo di auto che guidi influirà sull’importo dell’assicurazione che pagherai. Le auto più nuove e più costose di solito richiedono costi assicurativi più elevati, ma ci sono eccezioni a questa regola.

6. Tassa di manutenzione

Anche se potresti non considerare di riparare un’auto nuova, tutte le auto richiedono manutenzione. Se la tua auto è più vecchia, potrebbe essere necessario regolarla o sostituirla con pneumatici nuovi.

In generale, i costi di manutenzione sono di circa 9 centesimi per miglio. Se guidi 12.000 miglia all’anno, dovresti spendere $ 1.080 all’anno per la manutenzione.

7. Carburante

Se vai a scuola o al lavoro, la benzina è un’altra spesa che aumenta il tuo budget. La persona media spende US $ 2.094 in benzina ogni anno, o US $ 174,50 al mese. Tuttavia, se hai un tragitto giornaliero più lungo o preferisci i viaggi su strada, i costi effettivi potrebbero essere molto più alti. Per aumentare il budget, acquista un’auto con un motore più piccolo e un minor consumo di carburante.

Decidi il tuo budget

Utilizzando le informazioni di cui sopra, ecco un esempio di come creare un budget per l’acquisto di un’auto. In questo esempio, includiamo il costo di tasse, diritti di proprietà e commissioni nel prezzo di acquisto dell’auto.

Se il tuo stipendio da portare a casa è di $ 4.000 al mese e segui la linea guida del 10% -15%, spenderai fino a $ 600 al mese per i trasporti. Dopo aver sottratto i costi di assicurazione e aver messo da parte i costi di riparazione, hai $ 464 al mese per pagare l’auto.

Supponendo che tu abbia un buon credito e una piccola quantità di debito esistente, potresti avere diritto a un prestito con una durata di 60 mesi e un tasso di interesse del 5%. In questi termini, puoi permetterti fino a $ 22.000; questo ti farà pagare $ 451 al mese.