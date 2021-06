Quanto è privo di rischio il tasso di rendimento privo di rischio?

Share it

Questo Tasso di rendimento senza rischio È una delle componenti più basilari della finanza moderna. Molte delle più famose teorie finanziarie- Modello di determinazione del prezzo delle attività di capitale (CAPM), Teoria del portafoglio moderno (MPT) con Modello Black-Scholes-Utilizzare il tasso di interesse privo di rischio come componente principale di altre valutazioni.Questo Asset privi di rischio Applicabile solo in teoria, ma la sua effettiva sicurezza è raramente messa in dubbio fino a quando l’incidente non va ben oltre la normale vita quotidiana Volatile mercato. Sebbene le teorie basate su attività prive di rischio siano facilmente messe in discussione, altre opzioni sono limitate.

Questo articolo si concentra su titoli privi di rischio teorici e pratici (come titoli di stato) e ne valuta il vero grado di assenza di rischio.Il modello presuppone che l’investitore sia Avversione al rischio E non vedo l’ora di certo tasso di risposta Per l’eccesso di rischio che si estende dall’intercetta, questo è Tasso di rendimento senza rischio.

Fondamenti dei buoni del tesoro

Il tasso di interesse privo di rischio è una parte importante di MPT. Come mostrato nella figura seguente, il tasso di interesse privo di rischio è la linea di base su cui si può trovare il rendimento più basso con il minor rischio.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020



Sebbene le attività prive di rischio sotto MPT siano teoriche, di solito sono espresse come Buoni del tesoro, o buoni del Tesoro, hanno le seguenti caratteristiche:

Si presume che i buoni del Tesoro siano pari a zero Rischio di default Perché rappresentano e ricevono il gentile sostegno del governo degli Stati Uniti.

Il prezzo del Buono del Tesoro è asta Durante il processo di offerta settimanale e venduto a un prezzo scontato di.

Non pagano per il tradizionale interesse pagano come i loro cugini, Buoni del tesoro con debito nazionale.

Sono venduti in periodi diversi Denominazione 1.000 dollari.

Gli individui possono acquistare direttamente dal governo.

Poiché le opzioni per sostituire i buoni del Tesoro statunitensi sono limitate, è utile comprendere altre aree di rischio che possono influenzare indirettamente l’assunzione priva di rischio.

Fonte di rischio

La parola rischio è spesso usata in modo molto generico, soprattutto quando si tratta di tassi di interesse privi di rischio. Al livello più elementare, il rischio è la probabilità di un evento o di un risultato. Quando applicato agli investimenti, il rischio può essere scomposto in vari modi:

Rischio assoluto definito dalla volatilità: Il rischio assoluto definito dalla volatilità può essere facilmente quantificato mediante misure comuni, quali Deviazione standardPoiché le attività prive di rischio di solito maturano in tre mesi o meno, gli indicatori di volatilità sono intrinsecamente a brevissimo termine.Sebbene sia possibile utilizzare il prezzo giornaliero associato alla produzione Misurare la volatilità, Non sono comunemente usati.

Il rischio assoluto definito dalla volatilità può essere facilmente quantificato mediante misure comuni, quali Deviazione standardPoiché le attività prive di rischio di solito maturano in tre mesi o meno, gli indicatori di volatilità sono intrinsecamente a brevissimo termine.Sebbene sia possibile utilizzare il prezzo giornaliero associato alla produzione Misurare la volatilità, Non sono comunemente usati. Rischio relativo: Quando applicato agli investimenti, il rischio relativo è solitamente espresso dalla relazione tra le fluttuazioni dei prezzi delle attività e l’indice o la base. Una differenza importante è che il rischio relativo difficilmente ci dice il rischio assoluto: definisce solo il grado di rischio dell’attività rispetto alla fondazione. Allo stesso modo, poiché le attività prive di rischio utilizzate nella teoria sono così a breve termine, il rischio relativo non si applica sempre.

Quando applicato agli investimenti, il rischio relativo è solitamente espresso dalla relazione tra le fluttuazioni dei prezzi delle attività e l’indice o la base. Una differenza importante è che il rischio relativo difficilmente ci dice il rischio assoluto: definisce solo il grado di rischio dell’attività rispetto alla fondazione. Allo stesso modo, poiché le attività prive di rischio utilizzate nella teoria sono così a breve termine, il rischio relativo non si applica sempre. Rischio di default: Quali sono i rischi quando si investe in buoni del tesoro a tre mesi? Rischio di defaultIn questo caso, questo è il rischio che il governo degli Stati Uniti sia inadempiente sul proprio debito. rischio di credito-Le misure di valutazione implementate da analisti di titoli e istituti di credito possono aiutare a determinare il rischio finale di insolvenza.

Sebbene il governo degli Stati Uniti non sia mai stato inadempiente su alcun debito, Durante eventi economici estremi, aumenta il rischio di default. Il governo degli Stati Uniti può promettere la massima sicurezza del suo debito in molti modi, ma la realtà è che il dollaro USA non è più sostenuto dall’oro, quindi l’unica vera sicurezza del suo debito è la capacità del governo di generare entrate dal suo saldo attuale entrate fiscali.

Ciò solleva molte domande sulla realtà degli asset privi di rischio.Ad esempio, se l’ambiente economico è così, c’è un grande disavanzo Finanziato dal debito, l’attuale governo prevede di tagliare le tasse e fornire incentivi fiscali a individui e aziende per stimolare la crescita economica.Se questo piano è utilizzato da una persona Società quotata, Come giustifica l’azienda? Qualità del credito E se il piano fosse sostanzialmente quello di ridurre le entrate e aumentare le spese?

Questo è il problema: non c’è davvero alcuna ragione o alternativa agli asset privi di rischio. Sono state provate altre opzioni, ma i buoni del Tesoro statunitensi sono ancora la scelta migliore perché sono l’investimento più vicino ai titoli privi di rischio a breve termine, in teoria e in realtà.