Quanto vale una casalinga?

La vita di una casalinga o Genitori a tempo pieno È una lista infinita di bisogni e cose da fare. A seconda delle dimensioni della casa, della famiglia, degli animali domestici e di molte altre condizioni, i genitori a tempo pieno possono lavorare più di 98 ore a settimana.

Secondo i dati di Salary.com nel 2019, se sei una mamma (o un papà) a tempo pieno e paghi per i tuoi servizi, il tuo stipendio medio annuo sarà di $ 178.201. Come mai? Perché molti genitori a tempo pieno lavorano tutto il giorno. Se hai bambini piccoli, lavorare di solito significa dare da mangiare di notte, accogliere le persone che si svegliano presto la mattina e preparare i pasti a tarda notte.

Inoltre, i genitori a tempo pieno svolgono più lavori e devono padroneggiare più abilità per diventare tutor, negoziatori, infermieri, organizzatori di feste e cuochi per principianti.

Punti chiave I genitori a tempo pieno svolgono vari lavori in nome delle casalinghe.

Secondo il Pew Research Center, circa un quinto degli adulti americani sono genitori a tempo pieno.

I genitori a tempo pieno fungono da autisti, cuochi, baby sitter, tutor e addetti alle pulizie.

La politica americana ha discusso se pagare le indennità ai genitori a tempo pieno.

I genitori a tempo pieno dovrebbero essere pagati?

Secondo Oxfam, le donne svolgono più di tre quarti del lavoro infermieristico non retribuito del mondo e rappresentano i due terzi della forza lavoro infermieristica retribuita. Svolgono ogni giorno 12,5 miliardi di ore di lavoro infermieristico non retribuito. Se calcolato sulla base del salario minimo, questo rappresenterebbe un contributo di almeno 10,8 trilioni di dollari USA all’economia globale ogni anno.

Negli Stati Uniti si discute sempre più se i genitori a tempo pieno (quasi un adulto su cinque) debbano essere risarciti per il loro ruolo in casa.

Abbiamo studiato alcuni dei compiti che le casalinghe oi genitori a tempo pieno potrebbero svolgere per comprendere il reddito netto di questi servizi come una carriera personale. Consideriamo solo i compiti che hanno un valore monetario.

Chef privato

Preparare i pasti è uno dei compiti principali della maggior parte delle casalinghe. Dalla colazione alla cena, c’è molto da fare per pianificare i pasti e cucinare.Secondo PayScale, gli individui chef Puoi guadagnare più di $ 50 all’ora. Se tre pasti (esclusi gli spuntini) vengono preparati in tre ore al giorno, costerà solo $ 1.050 a settimana.

Fare la spesa È un’altra questione banale da considerare. Le casalinghe devono guidare fino al supermercato, comprare cibo e disfare le valigie a casa. Supponiamo che il servizio di consegna della spesa addebiti una tassa di consegna di $ 20 e che una casalinga faccia acquisti due volte a settimana e costi solo $ 160,00 al mese per consegnare la spesa dal negozio a casa.

addetto alle pulizie di casa

Una casa pulita e ordinata è il fondamento di una casa efficiente. Le attività di pulizia tipiche includono l’aspirazione, la rimozione della polvere, lo spazzamento, il lavaggio del lavandino, il caricamento della lavastoviglie e il rifacimento del letto.

Secondo l’analisi di Salary.com, lo stipendio annuale dei genitori a tempo pieno può arrivare fino a $ 178,00 o più.

Le cameriere professionali o i fornitori di servizi di pulizia della casa di solito addebitano l’ora, il numero di stanze o la metratura della casa. Secondo i dati di Housekeeper.com, negli Stati Uniti, il reddito orario medio degli addetti alle pulizie è compreso tra $ 20 e $ 40. Un addetto alle pulizie esperto, come un genitore a tempo pieno, che lavora 4 ore alla settimana e 7 giorni alla settimana (spesso le casalinghe puliscono) può guadagnare 1.120 dollari a settimana o 4.480 dollari al mese.

asilo

I genitori a tempo pieno forniscono a tempo pieno, live-in asiloTali servizi forniti da fornitori professionali di solito comportano una serie di vantaggi, tra cui assicurazione sanitaria, ferie retribuite e congedi per malattia, ferie federali, assicurazioni dentistiche e oculistiche e bonus. Questi benefici sono in aggiunta alla ricezione del salario.

Secondo i dati dell’International Nanny Association, il reddito orario medio di una tata residente è di quasi 20 dollari. Per una settimana lavorativa di 40 ore, i genitori a tempo pieno con quello stipendio possono guadagnare $ 800 a settimana o $ 3.200 al mese.

autista

Il servizio di auto privata sembra essere un lusso di fascia alta per la maggior parte delle persone, ma i beneficiari di genitori a tempo pieno ottengono questo servizio ogni giorno. Aziende come Dryver forniscono autisti privati ​​che utilizzano l’auto del cliente come mezzo di trasporto, dando un’idea del costo del compito di questa casalinga. Se noleggi Dryver, la tariffa oraria è tra $ 25,95-32,95. Se i genitori a tempo pieno ottengono uno stipendio simile, possono guadagnare fino a $ 1.380 – 7 giorni alla settimana, guidando 6 ore al giorno.

servizio di lavanderia

Quando devi pagare per i servizi che la maggior parte delle casalinghe fornisce gratuitamente, i vestiti puliti hanno un prezzo. I servizi di lavanderia professionale sono addebitati in sterline inglesi. Secondo Angie List, il prezzo medio per lavare, asciugare e piegare gli indumenti (sebbene possa variare in base alla regione) può arrivare fino a $ 3 per libbra.

Articoli che richiedono molto tempo per asciugarsi, come trapunte, coperte e tappeti. Il prezzo stimato dei vestiti invernali è di 5 dollari e oltre. Se le casalinghe lavano 4 libbre di vestiti ogni giorno, 7 giorni alla settimana, possono guadagnare $ 336 a settimana.

Linea di fondo

Il lavoro quotidiano di un genitore o di una casalinga a tempo pieno è talvolta dato per scontato da altri membri della famiglia. Tuttavia, se queste competenze vengono immesse sul mercato, questi servizi possono guadagnare salari considerevoli per le casalinghe.

In generale, oltre a questi compiti, le casalinghe contribuiscono molto di più alla famiglia e nessuna somma di denaro può soddisfare queste esigenze.