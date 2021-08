Quanto vengono pagati i membri del consiglio e cosa fanno

Per dirigenti famosi e pensionati recenti, far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda può essere un redditizio part-time o un secondo lavoro. Rispetto alle precedenti posizioni ricoperte dai membri del consiglio, i membri del consiglio sono meno stressanti e richiedono tempo, pur continuando a fornire entrate sostanziali.

Secondo uno studio globale di Lodestone Global, lo stipendio medio per i membri del consiglio di amministrazione delle società private nel 2020 è di $ 42.750. Si tratta in realtà di un calo del 2% rispetto all’anno precedente.

Va più in alto da lì. Secondo Veritas, una società di servizi di consulenza retributiva esecutiva, la retribuzione dei membri del consiglio può facilmente raggiungere $ 300.000 a $ 500.000 all’anno.

Non sorprende che i posti più redditizi siano i direttori delle società S&P 500. Secondo Reuters, lo stipendio medio di queste società nel 2018 è stato di 304.856 dollari USA. Un aumento del 43% in 10 anni. La persona che ha pagato di più quell’anno è stata Goldman Sachs, che ha pagato una media di $ 599.279 agli amministratori.

A proposito, i membri del consiglio hanno partecipato in media a 7,9 riunioni di persona oa distanza in un anno.

Se sei interessato a ottenere un posto nel consiglio di amministrazione, ecco cosa devi sapere su cosa sta cercando il consiglio, come farti notare e cosa ti aspetti di essere pagato.

Il consiglio di amministrazione della società è composto da dirigenti esterni di grande successo.

Si va da coloro che sono andati in pensione di recente e quelli prossimi alla pensione ai giovani che hanno raggiunto presto il successo negli affari.

Conoscendo il background dei membri del consiglio esistenti, puoi dedurre cosa potrebbero cercare tra i nuovi membri.

Ciò che l’azienda cerca tra i membri del consiglio

A volte, puoi capire i requisiti dell’azienda per i membri del consiglio leggendo la relazione annuale dell’azienda Dichiarazione di delegaAd esempio, Walmart ha affermato che alcune delle qualità che si aspetta dai membri del consiglio includono: “Risultati eccezionali nelle loro carriere; vasta esperienza e saggezza; etica personale e professionale; capacità di condurre indagini indipendenti e analitiche; esperienza e comprensione dell’ambiente aziendale; disponibilità e in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le funzioni del consiglio di amministrazione.”

La procura ha anche affermato che la società è alla ricerca di “competenza in governance, strategia, sviluppo ed esecuzione”; persone che comprendano “problemi finanziari, operativi e strategici che affrontano le grandi aziende di vendita al dettaglio”; esperienza di business globale o internazionale; tecnologia ed e-commerce Esperienza; marketing, Gestione del marchio o Relazione pubblica Esperienza; esperienza in materia di rendicontazione finanziaria, contabile o finanziaria; o esperienza di vigilanza o legale.

Cerco candidati diversi

Più qualifiche puoi portare, meglio è. Negli ultimi anni, le aziende hanno anche iniziato a cercare la diversità razziale e di genere nei consigli di amministrazione.

Queste descrizioni sono abbastanza generiche. Conoscendo il background dei membri del consiglio esistenti, puoi dedurre che l’azienda potrebbe essere alla ricerca di nuovi membri.

Le qualità interessanti includono un’esperienza lavorativa di alto livello nel governo federale, posizioni come CEO o direttore ed esperienza di successo nella creazione e nell’operatività avviare, Ed esperienza su altre schede.

Cerca le lacune nelle competenze che potrebbero essere lasciate dagli attuali membri del consiglio quando lasciano l’incarico. Puoi colmare questa lacuna?

La gioventù non è un ostacolo

Il consiglio di amministrazione non è interamente composto da pensionati e persone che stanno per concludere la carriera. Concorrerai per le posizioni nel consiglio di amministrazione con persone che hanno avuto molto successo quando eri giovane.

L’attuale consiglio di amministrazione di Walmart comprende il presidente di NBCUniveral di 47 anni Cesar Conde e Marissa Mayer di 46 anni, nota per le sue alte posizioni in Google e Yahoo.

Come attirare l’attenzione

La tua strategia per attirare l’attenzione ed essere considerato un membro del consiglio di amministrazione dovrebbe essere simile alla strategia per garantire qualsiasi posizione senior.

“Assicurati di avere un curriculum vitae per qualificarti a far parte del consiglio di amministrazione della società”, ha affermato Renée Hornbaker, che attualmente fa parte dei consigli di amministrazione di Eastman Chemical Company, The Freeman Company e Tri Global Energy. “Assicurati che il tuo curriculum includa ciò che proporrai specificamente come membro del consiglio di amministrazione”.

Le aziende di ricerca possono aiutare

Le aziende di headhunting possono semplificare il processo perché conosceranno le posizioni disponibili. Hornbaker consiglia di inviare il tuo curriculum alle società di headhunting che hai contattato in passato per far sapere loro che sei interessato a ottenere una posizione nel consiglio di amministrazione.

“Infine, assicurati di costruire una rete e di far sapere alle persone per quale tipo di consiglio sei adatto, sfruttando al contempo le connessioni che potresti avere con le aziende che potrebbero interessarti”, ha detto Hornbaker.

La rete è la chiave

Dovrai stabilire una rete sia online che offline.Per la rete online, Mark Rogers, CEO BoardProspects.comConsiglia il suo sito web, una rete di reclutamento di bordo simile a LinkedIn. I suoi membri includono membri del consiglio di amministrazione attuali, aspiranti membri del consiglio e aziende che desiderano assumere membri del consiglio di amministrazione. Ha detto di integrare la tua rete online con un contatto faccia a faccia in occasione di eventi, conferenze e incontri sociali. L’apertura di canali di comunicazione a connessioni di livello 2 o addirittura di livello 3 può essere una soluzione perfetta per la posizione sulla scacchiera che cerchi.

Hornbaker raccomanda anche l’educazione alla governance e alle basi del direttore attraverso programmi come la National Association of Corporate Directors La professionalità del direttore® programma.

Una volta trovato un buon potenziale cliente, devi essere nominato Comitato per le nomine, E poi passa azionista elezione.

Responsabilità degli amministratori

solo Direttore esterno Fatti pagare specificamente per servire il consiglio di amministrazione. Gli amministratori interni, principalmente i dirigenti di più alto livello, non riceveranno compensi aggiuntivi.

Hornbeck ha affermato che il compenso dipende dalla complessità dell’azienda, pubblica o privata, dal numero di riunioni che devono essere tenute e dall’ammontare delle responsabilità coinvolte.

Ha detto che in qualità di membro del consiglio di amministrazione, le tue responsabilità di solito includono la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio, la revisione dei documenti e dei materiali aziendali e la consulenza alla direzione su un’ampia gamma di questioni tra cui successione, strategia, compensi e acquisizioni.

Azionista rappresentativo

Rogers ha aggiunto: “I membri del consiglio sono rappresentanti degli azionisti. Questo è il loro fiduciario Responsabile della supervisione degli affari dell’azienda, comprese le prestazioni complessive e la forza finanziaria, e come consulente di gestione, in particolare nella strategia dell’azienda e nelle istruzioni operative. ”

Le riunioni formali del consiglio a cui partecipano tutti gli amministratori si tengono di norma da quattro a sei volte l’anno, a seconda della società.

“Ovviamente, se c’è una crisi o un problema strategico, come un’acquisizione, l’orario di lavoro dei direttori può aumentare notevolmente”, ha detto Rogers.

Hornbeck ha detto che partecipare alle riunioni del comitato potrebbe essere un’altra responsabilità. “Per esempio, Il Comitato di verifica Le riunioni si tengono regolarmente prima che i documenti siano resi pubblici”, ha detto. “Un altro esempio è una riunione salariale per discutere i piani salariali e le ricompense. ”

Esempi di tavole ben pagate

Ecco alcuni esempi Fortuna 500 Le aziende pagano i loro membri del consiglio.

Walmart

Secondo la procura dell’azienda per il 2020, il piano di compensazione del direttore esterno di Wal-Mart prevede un compenso di base di 175.000 dollari all’anno in sovvenzioni azionarie e 100.000 dollari in pagamenti annuali di lavoro.

Gli amministratori esterni che ricoprono determinate posizioni del consiglio ricevono uno stipendio annuo aggiuntivo: $ 35.000 per il direttore indipendente principale; $ 25.000 per i membri del comitato di revisione e i membri dei comitati per la remunerazione, le nomine e la governance; e $ 20.000 per i presidenti dei comitati di pianificazione strategica e finanziaria e i presidenti dei comitati tecnici e E-commerce Presidente del comitato.

Mela.

I direttori non dipendenti di Apple ricevono ciascuno circa 250.000 dollari di Stock limitato Assegnato dall’assemblea generale annuale degli azionisti e il 1 febbraio dell’anno successivo.

I direttori non dipendenti possono anche ricevere una trattenuta in contanti annuale di $ 100.000. Il presidente del consiglio di amministrazione ha ricevuto ulteriori 200.000 dollari; il presidente dell’Audit Committee ha ricevuto altri 35.000 dollari; il presidente del comitato per la remunerazione ha ricevuto ulteriori 30.000 dollari e il presidente del comitato per le nomine ha ricevuto altri 25.000 dollari.

I direttori non dipendenti possono anche ottenere tutti i nuovi prodotti Apple gratuitamente su richiesta e possono acquistare più prodotti a prezzi scontati.

Per comprendere le commissioni pagate da qualsiasi società quotata ai suoi membri del consiglio, si prega di leggere la dichiarazione di delega annuale della società, che può essere trovata sul sito web della sua società o Securities and Exchange Commission sito web.

Linea di fondo

In qualità di amministratore esterno, puoi portare una nuova prospettiva al consiglio di amministrazione dell’azienda e utilizzare i tuoi anni di esperienza come dirigente per sviluppare un nuovo progetto soddisfacente, in modo da avere ancora abbastanza tempo per impegnarti nel lavoro quotidiano o goderti la pensione . Boston Globe Secondo il rapporto, il tempo medio in consiglio di amministrazione è promesso di essere inferiore a 5 ore settimanali.

Oltre alla compensazione finanziaria, la tua ricompensa sarà un investimento sostanziale nelle principali decisioni prese dall’azienda, come l’assunzione di dirigenti, la politica dividendi Stock option e remunerazione dei dirigenti, che rappresentano i migliori interessi del management e degli azionisti allo stesso tempo.