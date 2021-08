Quasi nessun debito per quasi $ 1 milione di debito: perché ci siamo trasferiti a Nashville?

Alcuni anni fa, abbiamo appena completato la costruzione della nostra casa dei sogni. La mia attività è in piena espansione, il che consente a me e mia moglie di fissare un obiettivo di tre anni che suona più come una favola: estinguere il mutuo.

Abbiamo circa 450.000 dollari nella nostra famiglia, ma ci restano solo circa 250.000 dollari da pagare. Siamo già in anticipo sulla curva rispetto alla maggior parte delle persone, ma i vantaggi di completarlo prima che mio figlio maggiore entri al liceo sono difficili da accettare.

Nel nostro caso, questa non è solo una possibilità. Sta diventando realtà…

Bene, finché Dio non ci incoraggia a vendere la casa dei nostri sogni, a sradicare la nostra famiglia e a trasferirci fuori dallo stato.

Questo è esattamente quello che abbiamo fatto: abbiamo venduto la nostra casa e abbiamo iniziato una nuova vita a Nashville, nel Tennessee.

Tuttavia, la strada per arrivarci non è stata facile e abbiamo incontrato molti dossi lungo il percorso. Quando abbiamo iniziato a pensare di trasferirci a Nashville, abbiamo scoperto rapidamente che l’acquisto di una casa simile in un’area così prospera poteva facilmente costarci tre o quattro volte il costo. Mi sembrava una follia quando ci pensavo—in effetti, siamo passati da una comoda situazione finanziaria a una nuova realtà con quasi un milione di dollari di debiti ipotecari.

Il problema è che il nostro trasferimento in Tennessee ora ha molto senso per me. Siamo felici dove siamo, ma qualcosa deve essere cambiato in modo che possiamo crescere e diventare la famiglia che dovremmo essere.

5 motivi per cui siamo passati da quasi nessun debito a quasi 1 milione di dollari di debito

Perché ci muoviamo? Perché siamo disposti a sopportare così tanto debito? In realtà ci sono molte ragioni, solo alcune delle quali sono legate al denaro.

Motivo n. 1: siamo a 2,5 ore dall’aeroporto più vicino

Il primo motivo per cui abbiamo iniziato a considerare il trasloco era legato alla comodità. La nostra casa in Illinois è davvero fantastica. È fantastico vivere vicino a dove è cresciuta mia moglie, ma siamo troppo lontani dall’aeroporto e andare da qualche parte diventa molto problematico, soprattutto con i bambini.

Immagina di voler andare in vacanza e di dover guidare per 2,5 ore per raggiungere l’aeroporto prima della partenza. Dato che devi arrivare in aeroporto con due ore di anticipo, questo significa che dobbiamo preparare i bambini e l’auto quasi 5 ore prima del volo. Per questo motivo, i voli la mattina presto sono quasi impossibili e l’intero processo diventa un disastro.

Abbiamo anche cominciato a pensare al futuro. Se è così doloroso venire a casa nostra, i nostri figli saranno disposti a venire a trovarci?

Vogliamo vivere in un luogo che i nostri figli possano raggiungere facilmente, indipendentemente da dove vivano da grandi. L’Illinois centrale non è quel posto, ed è diventato sempre più ovvio nel corso degli anni.

È divertente, ricordo ancora la prima volta che sono andato all’aeroporto dalla mia nuova casa in Tennessee. Mi ci sono voluti circa 45 minuti per raggiungere il checkpoint di sicurezza della TSA all’aeroporto internazionale di Nashville dal vialetto, ed ero estasiato!

Motivo #2: Viviamo in una zona morente

Sebbene la nostra situazione finanziaria fosse buona quando vivevamo in Illinois, non ha cambiato il fatto che viviamo in un’area con sempre meno opportunità. Il mercato del lavoro in Illinois sembra peggiorare ogni anno quando viviamo lì e le tasse iniziano a impazzire.

In effetti, la tassa di proprietà che paghiamo in Illinois è Doppio Proprio come quello che abbiamo pagato 4 volte la casa in Tennessee!

Non ha nemmeno senso, ma è solo un esempio di una decisione presa dall’Illinois per ostacolare la crescita economica.

Siamo anche preoccupati per il mercato del lavoro per i nostri figli in futuro e per quali opportunità avranno se rimarremo nella zona. Quando abbiamo iniziato a cercare un posto dove trasferirci, il Tennessee non aveva nemmeno l’imposta statale sul reddito, il che non arrecava alcun danno.

Alla fine della giornata, viviamo in un posto che sembra muoversi all’indietro. Vogliamo di più e sappiamo che insistere non migliorerà le cose in Illinois.

Motivo 3: dobbiamo contattare gli operatori sanitari

Un altro motivo per cui abbiamo lasciato l’Illinois ha a che fare con la salute e le cure mediche di cui avevamo disperatamente bisogno in quel momento. Ho parlato molto in passato, ma mio figlio più piccolo soffre di un disturbo dell’attaccamento, il che rende la nostra vita familiare a dir poco impegnativa.

In Illinois, abbiamo provato a lavorare con molti operatori sanitari prima di renderci conto che in realtà non avevano il tipo di esperti di cui avevamo bisogno. Affinché le nostre famiglie possano ricevere il giusto aiuto, dobbiamo vivere vicino a un sistema ospedaliero più ampio con più risorse.

Le nostre azioni ci hanno permesso di raggiungere molti professionisti che hanno esperienza nelle questioni di cui ci occupiamo e questo da solo fa valere i soldi che spendiamo.

Motivo 4: sono pronto a trasformare la mia attività

Quando ci siamo trasferiti, stavo anche cercando di capire chi fossi, almeno in senso lavorativo. Sono sempre stato un consulente finanziario e ho stabilito una pratica di pianificazione finanziaria di successo in Illinois.Allo stesso tempo, ho bloggato e sviluppato un business online, ho iniziato a fare soldi molti Più online di quando ero un pianificatore finanziario.

Per un po’ ho provato il meglio dei due mondi. Ho assunto un pianificatore finanziario che può essere in ufficio tutti i giorni, il che mi dà la possibilità di svolgere la mia pratica a distanza, almeno dovrebbe funzionare così.

Il problema è che essere così vicino alle pratiche finanziarie mi tiene fuori dal fuoco o mi viene chiesto di incontrare clienti che non vogliono parlare con i miei dipendenti. Ricordo molto chiaramente che un giorno, un cliente a lungo termine ha insistito per incontrarmi in un giorno in cui non lo sentivo, e questo mi ha rovinato tutta la giornata.

Sono frustrato perché non ho volere Non sono più un pianificatore finanziario, ma non riesco a scappare.

Ricordo di essermi sfogato con mia moglie quel giorno e lei ha detto qualcosa che mi ha sorpreso.

«Allora perché non lo vendi?» disse.

In realtà non sapevo nemmeno che avrebbe preso in considerazione la vendita dello studio, ed è esattamente quello che ho bisogno di sentire al momento. Le sue parole mi hanno dato la libertà di lasciarmi andare, che è esattamente quello che ho fatto dopo essermi trasferito.

Prima di allora, sentivo solo che dovevo mantenere una certa distanza dalla pratica e dalle vecchie parti della mia vita. Sono pronto ad andare avanti, sia fisicamente che mentalmente, e il trasloco mi ha permesso di fare entrambe le cose.

Motivo n. 5: vogliamo dare ai nostri figli più opportunità

L’ultima ragione per cui abbiamo stornato la cauzione è che la nostra piccola città nell’Illinois sta praticamente morendo. La maggior parte delle persone sa che dove viviamo ora è esattamente l’opposto. In effetti, Nashville, nel Tennessee, è decisamente in forte espansione!

Se restiamo in Illinois, possiamo avere più opportunità che restare in Illinois, alcune piccole, altre grandi.

Ad esempio, uno dei miei figli è stato in grado di unirsi a una squadra di golf in prima media, cosa sconosciuta quando vivevamo in Illinois perché non esisteva alcuna squadra. Ama il golf. È una benedizione per lui poter lavorare sodo nel gioco e partecipare agli sport scolastici. Sono grato di potergli dare questa opportunità.

Possiamo anche entrare in contatto con più imprenditori che hanno qualcosa in comune con noi, a volte nel modo più folle. Ad esempio, ho un ottimo amico David Molnar, è un fotografo.L’ho incontrato tramite un amico blogger di finanza personale che avevo già, e sapevo anche che David era un amico di Josh Aix, era DoctorAxe.com E co-fondatore Antica nutrizione.

Josh è la persona che voglio conoscere perché la sua carriera è simile alla mia. Sebbene abbia iniziato come chiropratico, alla fine ha abbandonato la sua pratica e ha intrapreso un’attività online.

Penso che alla fine lo incontrerò perché anche lui vive a Nashville, ma vedete, abbiamo scoperto che il nostro nuovo vicino di casa è il direttore operativo di Ancient Nutrition, una delle sue aziende!

È pazzesco quanti imprenditori vivano in questa zona. Ci sono molte persone che possono contattarmi e imparare da esso, e questo è quello che mi manca.

Un altro fatto interessante: Dan viene dal duo rurale Dan + Shay, che un tempo era il mio vicino di casa, e vive con la sua famiglia a poche porte fuori. Alla fine abbiamo fatto amicizia con la sua famiglia e siamo anche andati in vacanza con loro.

Fondamentalmente, nessuna di queste cose può accadere in Illinois.

Linea di fondo

Se pensi che sembri folle assumere quasi 1 milione di dollari di debito per un’importante iniziativa, lo capisco perfettamente. Ma quando sommo tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto, credo che il trasloco sia una delle decisioni più sagge che abbiamo mai preso.

Ascoltiamo la spinta di Dio per noi, mettiamo da parte la nostra paura e ci muoviamo verso qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio. Nel processo, abbiamo imparato che a volte devi uscire dalla tua zona di comfort per ottenere ciò che vuoi veramente. Più e più volte, ho imparato che spesso devi rinunciare ad alcune cose buone per ottenere alcune cose buone!

Quando guarderò intorno alla mia casa di Nashville e ai bambini che stanno davvero bene, non cambierò nulla.

potrei averne uno Pagamento della camera Ora, ma ho ancora molto.