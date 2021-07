Quattro morti in incendi boschivi a Cipro Reuters

L’incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno di sabato e la causa dell’incendio non è chiara. Cipro sperimenta temperature elevate in estate, con temperature che superano i 40 gradi Celsius (104 gradi Fahrenheit) negli ultimi giorni. La polizia ha detto che stavano interrogando un uomo di 67 anni in relazione all’incendio.

Si stanno compiendo sforzi per impedire che il fuoco attraversi le montagne e per fermarlo prima di raggiungere Machalas, una terra di foreste di pini e una delle vette più alte di Cipro.

La Commissione europea ha dichiarato in una nota che anche il satellite di emergenza Copernicus dell’Unione europea è stato attivato per fornire mappe di valutazione dei danni delle aree colpite.

