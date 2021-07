Quella settimana, dal 5 al 10 luglio-shareandstocks.com

Il sud-est asiatico è una regione del sud-est asiatico.

Opinione dell’editore: Che settimana meravigliosa è stata: dal 5 al 10 luglio.

Paramita Chatterjee è una scrittrice che vive a Calcutta, in India.

11 luglio 2021

Uno degli sviluppi più importanti di questa settimana è che la compagnia aerea low cost malese AirAsia Group ha acquisito l’attività tailandese del fornitore di servizi di trasporto e pagamento indonesiano Gojek attraverso uno scambio di azioni, dando a quest’ultima una proprietà del 4,76% della piattaforma di lifestyle AirAsia.

In un’intervista con DealStreetAsia, Tony Fernandes, CEO della compagnia aerea a basso costo, ha discusso dell’origine dell’accordo e della strategia di sviluppo inorganico dell’azienda per espandere la propria attività di fronte alla pandemia di COVID-19.

Allo stesso tempo, Salim Dhanani, CEO e co-fondatore di BigPay, la sussidiaria di tecnologia finanziaria di AirAsia, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda in Thailandia è implementare tutte le funzioni di base, inclusi pagamenti e rimesse internazionali.

In Indonesia, il colosso dell’e-commerce Bukalapak ha annunciato l’intenzione di raccogliere tra 1,3 e 1,5 miliardi di dollari USA nell’IPO della borsa valori indonesiana, che sarà la più grande nella storia del paese.

In un’altra iniziativa nel paese, il gruppo di media e tecnologia Emtek Group ha aumentato i suoi investimenti nel settore locale di Grab nel sud-est asiatico. Sutanto Hartono, Vice President e Director di Emtek Group, ci ha detto in esclusiva che l’azienda sta discutendo attivamente la possibilità di una collaborazione con Grab.

Allo stesso tempo, in Cina, tutti gli occhi sono puntati su Didi Chuxing, il colosso delle giostre è diventato l’ultima vittima delle indagini sulla sicurezza informatica del Paese. Il sito web di reclutamento online Zhipin.com, così come le app per la chiamata di taxi Train Gang e Yunmanman, sono stati tutti indagati dalla polizia di sicurezza informatica cinese.

Didi e altre società quotate negli Stati Uniti hanno perso miliardi di dollari a causa della repressione tecnologica, il che simboleggia l’atteggiamento del governo cinese nei confronti delle società quotate all’estero.

In altre notizie di finanziamento, ci sono voci secondo cui Insignia Ventures Partners sta raccogliendo il suo terzo fondo con un obiettivo di circa 250 milioni di dollari. Secondo fonti, il venture capitalist di Singapore dovrebbe lanciare il fondo all’inizio del 2022.

Tanglin Venture Partners di Singapore mira a raccogliere finalmente più di 100 milioni di dollari per il suo secondo fondo entro la fine del terzo trimestre di quest’anno. Durante la chiusura iniziale del fondo, alcuni mesi fa, si dice che la società abbia raccolto più della metà dell’importo target.

Allo stesso tempo, il co-fondatore e socio accomandatario Koichi Saito ha affermato che la società di venture capital KK Fund con sede a Singapore sta creando il suo terzo veicolo di investimento e dovrebbe completare la sua prima chiusura entro la fine di quest’anno.

In India, Kotak Investment Advisors ha raccolto 185 milioni di dollari per il Kotak Pre-IPO Opportunities Fund, che investirà nella società prima che venga quotata in borsa.

Bow Wave Capital Management, una società di investimento privata con sede negli Stati Uniti, ha raccolto 22,65 milioni di dollari per il suo Fondo ASP Thailandia, citando il potenziale del fiorente ambiente imprenditoriale del sud-est asiatico. L’anno scorso ha raccolto 26,8 milioni di dollari per il suo Fondo ASP Filippine.

Taiwan Fubon Life ha deciso di investire 200 milioni di dollari nel fondo infrastrutturale di punta di KKR & Co. Per effetto dell’investimento proposto, il primo riceverà una partecipazione dell’1,67% nel fondo infrastrutturale.

La società vietnamita di istruzione e tecnologia Educa ha ricevuto finanziamenti dal Fondo per l’innovazione tecnologica eWTP supportato da Alibaba. Anche se questo non è un grosso problema, mostra come Alibaba, la società del miliardario cinese Jack Ma, stia attivamente cercando opportunità imprenditoriali nelle regioni sottosviluppate.

Con il crescente desiderio degli investitori nazionali ed esteri per le travagliate opportunità di investimento nella seconda economia più grande del mondo, DCL Investments istituirà il suo primo fondo in dollari USA in Cina sul mercato.

CR-CP Life Science Fund, una joint venture tra China Resources Group e Charoen Pokphand Group della Thailandia, ha guidato il finanziamento di serie C da 77 milioni di dollari della società biotecnologica di Singapore MiRXES.

Allo stesso tempo, la società di private equity Ikhlas Capital e Silverlake Group hanno stabilito una partnership strategica per aiutare la società di software a crescere e svilupparsi, segnando la prima cooperazione istituzionale di quest’ultima.

La società cinese di guida autonoma Feida Technology ha raccolto oltre 100 milioni di dollari in un investimento di serie A guidato da più investitori.

La startup indiana di social e-commerce DealShare ha raccolto 144 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Tiger Global, WestBridge Capital, Alpha Wave Incubation e Z3Partners.

Allo stesso tempo, Teachmint, una piattaforma di insegnamento online con sede nel paese, ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Learn Capital.

Abbiamo registrato la storia di The CrownX, un rivenditore vietnamita supportato da Alibaba, che sta attualmente pianificando il suo percorso verso la redditività dopo il finanziamento a maggio.

Abbiamo anche pubblicato un articolo dettagliato su come la promessa della licenza bancaria digitale della Malesia attiri alcuni partecipanti insoliti, tra cui organizzatori di seminari, cooperative militari e due governi statali, a partecipare alla competizione.

Vale la pena notare l’ascesa delle startup EWA (Earned Wage Access) del sud-est asiatico, specialmente in queste ere COVID. Wagely e GajiGesa in Indonesia e Nano Technologies in Vietnam hanno ricevuto finanziamenti.

Nonostante le battute d’arresto della nuova epidemia di polmonite da corona, le aziende indiane sono state in grado di raccogliere 3,8 miliardi di dollari da 152 transazioni PE-VC a giugno, il che ha tirato un sospiro di sollievo. Questo è più del doppio dell’importo che hanno raccolto a maggio, quando hanno raccolto $ 1,83 miliardi.

Domande e risposte

Dopo l’accordo con Gojek, AirAsia sta per acquisirne altri due nella sua espansione del business digitale.

Inoltre, AirAsia si è assicurata un accordo di scambio di azioni da 50 milioni di dollari per acquisire le attività tailandesi di Gojek.

Dopo l’aumento di capitale della transazione, Emtek Group sta negoziando per collaborare con Grab Indonesia.

La prospettiva di inserire l’applicazione Vidio di Emtek sulla piattaforma Grab è attualmente in discussione.

