Quello che ogni investitore dovrebbe sapere

L’indice Standard & Poor’s 500 è probabilmente l’indicatore quantitativo più accurato dell’economia statunitense e misura gli aggiustamenti fluttuanti cumulativi. Valore di mercato 500 delle più grandi aziende degli Stati Uniti. Sebbene altri indici di riferimento misurino solo i prezzi delle azioni, che possono essere soggetti a restrizioni, l’indice Standard & Poor’s 500 è considerato lo standard di mercato con cui vengono confrontati molti fondi.

insieme a Fondo quotato in borsa Alla fine degli anni ’80, sembrava naturale creare un ETF composto da azioni dell’indice S&P 500. In effetti, il primo ETF mai creato ha seguito l’indice S&P 500 in questo modo. Sebbene l’ETF sia stata rapidamente citata in giudizio, nel 1993, Gestione degli investimenti State Street Global Advisors ha sviluppato un ETF equivalente, ovvero Standard & Poor’s Depository Receipts (spiare).

È meglio conosciuto per il suo acronimo aracnoide, SPDR, È il più grande e il più ETF con volume di scambi elevato Il patrimonio netto globale è di 374 miliardi di dollari USA. SPDR ha infatti generato un’intera famiglia di ETF, denominati fondi SPDR, ognuno dei quali si concentra su una specifica area geografica o settore di mercato.

Punti chiave I tre ETF più popolari che seguono l’indice S&P 500 sono forniti da State Street (SPDR), Vanguard (VOO) e iShares (IVV).

Sebbene i rapporti di spesa di questi tre ETF siano diversi, sono considerati molto bassi rispetto alla media del settore.

Soprattutto, va sottolineato che le strategie di reinvestimento o dividendo di questi tre ETF sono diverse.

SPDR spiegato

Dal suo debutto nel 1993, SPDR S&P 500 Index ETF (di seguito denominato “SPDR”) ha acquistato e venduto i suoi componenti sulla base dell’elenco in continua evoluzione dell’indice S&P 500. Ciò significa che SPDR deve scambiare più di una dozzina di componenti ogni anno in base all’ultima classifica dell’azienda e quindi riequilibrare.Alcuni di questi componenti sono stati acquisiti da altre società, mentre altri hanno perso il loro posto nell’indice S&P 500 a causa del mancato rispetto dei requisiti dell’indice S&P 500 Standard rigorosiQuando ciò accade, State Street venderà il componente dell’indice in uscita (o almeno lo rimuoverà dalle sue partecipazioni SPDR) e lo sostituirà con un nuovo componente. Il risultato è un ETF Monitoraggio dell’indice S&P 500 Quasi perfetto.

Come l’autorevole S&P 500 ETF, SPDR ha ispirato alcuni imitatori. Vanguard ha un proprio fondo indicizzato S&P 500, Vanguard S&P 500 Index ETF (VOO) e il core S&P 500 ETF (IVV) di iShares.Con un patrimonio netto superiore a 753,4 miliardi di dollari USA e 286,9 miliardi di dollari USA rispettivamente, loro e SPDR dominano questo mercato dei fondi non necessariamente a basso rischio, ma almeno con mercato azionario nel complesso.

Detto questo, un ETF S&P dovrebbe valere quanto l’altro, giusto? Se. Quasi tutti coloro che hanno fatto fortuna sanno che per accumulare ricchezza riducendo le spese.Questo ci lascia Rapporto di spesa.

Attenzione al rapporto di spesa

Il tasso applicato da State Street è dello 0,0945%, quasi tre volte lo 0,03% di Vanguard. Il rapporto di spesa degli ETF comparabili di iShares è dello 0,03%. Se la domanda è “Quale ETF S&P 500 dovrei acquistare?”, la risposta sembra ovvia. Il costo più basso?

E ‘così semplice. Che si basi sull’originalità, sulla scala o su altri fattori, il titolo SPDR è di gran lunga il titolo più scambiato di tutti gli ETF S&P 500.La loro frequenza di negoziazione è decine di volte quella delle azioni Vanguard o iShares S&P 500 ETF, quindi i potenziali venditori possono convertire facilmente le loro azioni Presa denaro contante.E poi un altro Transazioni leggere Il volume di scambi giornalieri dell’ETF S&P 500 è ancora vicino a 1 milione di unità. Potrebbe essere necessario attendere alcune ore per il flusso completo, invece di minuti. A meno che tu non ritenga di dover pagare un riscatto di ostaggi ad un certo punto nel prossimo futuro, non c’è motivo di passare da iShares a SPDR.

Inoltre, anche l’expense ratio dello 0,0945% è molto basso.Facile da trovare Fondo comune Il rapporto spese è 20 volte quel numero.Naturalmente, quest’ultima categoria include la necessità di un certo grado di finanziamento Gestione attiva, Invece di tenere traccia delle scorte Componi un indice i cui componenti sono terzo.

DA e ETF

Un’altra differenza più importante tra SPDR e gli altri due S&P 500 ETF è che il primo è tecnicamente Fondo di investimento unitarioQui, il first mover può essere uno svantaggio; SPDR è vincolato da una struttura giuridica obsoleta che non prevedeva la creazione di innumerevoli ETF.Quindi State Street Bank deve mantenere tutte le azioni che acquista interno. Vanguard e iShares ETF sull’indice S&P 500 È costituita in modi diversi ed è autorizzata a prestare le proprie azioni ad altre società e guadagnare interessi accessori.

Cinquecento titoli in portafoglio significano diverse centinaia dividendo Paga anche tu. SPDR non fornisce questi dividendi agli investitori durante tutto l’anno, il che può essere un po’ fastidioso, al contrario, SPDR detiene i dividendi in contanti e li distribuisce al momento della distribuzione. iShares reinveste i dividendi, il che fa bene Mercato in rialzoAllo stesso tempo, Vanguard investe denaro giornaliero nei propri veicoli di investimento a rischio ultra basso.

Linea di fondo

Per coloro che si rifiutano di battere il concetto di mercato o il lavoro coinvolto, ha senso investire nell’ETF S&P 500. Sii paziente, seguirai i record di mercato uno per uno. il meglio, La società di investimento ha eseguito Il compito di acquistare una quantità appropriata di ciascun componente dell’indice S&P 500, raggrupparli in un’unità e fornirlo in una striscia abbastanza lunga, chiunque desideri un pezzo può acquistarne uno. Dato che non esiste un mercato ribassista, il rapporto di spesa moderato indicato è molto conveniente.