Quello che ogni pensionato dovrebbe sapere sulla ricezione delle prestazioni di sicurezza sociale

argomento di sicurezza sociale Pieno di disinformazione, questo può impedire alle persone di godere di tutti i soldi a cui hanno diritto. Questo articolo chiarisce questo argomento in modo che gli individui possano massimizzare il reddito da pensione e raggiungere la sicurezza finanziaria durante gli anni d’oro.

Punti chiave Più a lungo una persona attende di ricevere i benefici (fino all’età di 70 anni), maggiori saranno questi benefici.

Per coloro che lavorano mentre percepiscono i benefici della sicurezza sociale, i loro benefici saranno ridotti, ma saranno inclusi in futuro.

Se il reddito di un individuo supera una certa soglia, alcune delle sue prestazioni di sicurezza sociale possono essere tassate.

Inizia a ricevere la pensione il prima possibile

Sebbene Età del pensionamento completo Che si tratti di 66 o 67 anni, le persone possono iniziare a ricevere le prestazioni di sicurezza sociale già a 62 anni, a seconda dell’anno di nascita dell’individuo. Sebbene alcune persone pensino che ci siano buone ragioni per ritirare in anticipo, nella maggior parte dei casi è più prudente aspettare.

Coloro che sostengono la ricezione anticipata credono che finché le condizioni sono soddisfatte, gli individui dovrebbero confiscare tutto il denaro il più possibile, perché il Congresso potrebbe emanare una legislazione per ridurre i benefici pensionistici per garantire che il sistema abbia sufficienti finanziamenti a lungo termine.Ma questa visione è miope, perché se il Congresso fa progressi nella riduzione dei benefici pensionistici, è probabile che gli individui che hanno almeno 60 anni siano in grado di mantenere il loro modello di pagamento esistente.La Social Security Administration (SSA) ha calcolato la media. Reddito mensile indicizzato (AIME), compreso l’ultimo anno di indicizzazione Indice salariale medio nazionale.

Ancora più importante, ricevere la sicurezza sociale prima dell’età del pensionamento completo ridurrà in modo permanente i benefici mensili di una persona. Ad esempio, coloro che hanno iniziato a ricevere sussidi all’età di 62 anni ricevono solo il 75% dell’importo che ricevono quando aspettano di andare in pensione completamente all’età di 66 anni. Coloro che sono disposti ad aspettare più a lungo (fino all’età di 70 anni) possono ottenere di più ogni mese quando i loro benefici sono massimi.

Attenzione alla teoria dell'”era del pareggio”

Alcuni consulenti finanziari credono ardentemente che l’età di 78 anni sia l’inizio dell'”era del pareggio” della sicurezza sociale. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che un individuo inizi a ricevere le prestazioni all’età di 62 anni o rinvii all’età del pensionamento completo, alla fine riceverà lo stesso importo totale prima dei 78 anni. Dopo tale età, coloro che hanno aspettato fino all’età pensionabile tradizionale per riscuotere alla fine inizieranno a ricevere rendimenti più elevati rispetto a coloro che scelgono di iniziare a riscuotere in anticipo.

Sfortunatamente, poiché le variabili alla base dei calcoli cambiano costantemente, determinare l’età di pareggio è nella migliore delle ipotesi un’ipotesi.Questi includono Valore temporale del denaro, tasso di inflazione e se il beneficiario è un lavoratore o un coniuge non lavoratore.

Le prestazioni ridotte vengono successivamente accreditate

Quando i lavoratori ricevono la sicurezza sociale, i loro benefici possono essere ridotti di un dollaro ogni due dollari. Guadagno guadagnato L’incasso supera una certa soglia (18.960 dollari nel 2021). Questo continua fino all’anno in cui una persona va in pensione. Da quel momento in poi, fino al mese in cui si raggiunge l’età del pensionamento completo, le diverse soglie (50.520 USD nel 2021) saranno ridotte di 1 USD ogni 3 USD guadagnati. Dopodiché, gli individui hanno diritto a guadagnare il reddito che desiderano senza innescare ulteriori riduzioni.

Supponiamo che il tuo lavoro ti permetta di guadagnare $ 26.960 ($ 8.000 oltre il limite di $ 18.960). In questo caso, per ogni $2 guadagnati oltre il limite, i tuoi sussidi di Social Security saranno ridotti di $1 per un totale di $4.000. Sebbene possa sembrare che lavorare sodo ti faccia rinunciare ai benefici, in realtà questi benefici sono tecnicamente differiti e alla fine verranno accreditati sul tuo conto quando raggiungi l’età pensionabile completa.

Alcuni benefici possono essere tassabili

Molte persone non si rendono conto che se il loro reddito supera un certo importo, le loro prestazioni di sicurezza sociale possono essere tassate. Ad esempio, nel 2020, le coppie il cui reddito complessivo è compreso tra 32.000 e 44.000 dollari USA e presentano dichiarazioni dei redditi congiunte dovranno pagare l’imposta sul reddito sul 50% dei loro benefici. Se il loro reddito totale supera i $ 44.000, dovranno loro fino all’85% della tassa sociale.A tal fine, il termine “reddito complessivo” si riferisce alla loro Entrate totali rettificate (AGI), più gli eventuali interessi non imponibili che percepiscono, più la metà delle loro prestazioni previdenziali.

Considera il seguente esempio. Una coppia con un reddito totale superiore a 44.000 USD e un’indennità di sicurezza sociale mensile totale di 3.000 USD pagherà fino all’85% dell’imposta sui benefici. (Dovranno le tasse su $ 30.600 del loro sussidio annuale di sicurezza sociale di $ 36.000).

Determinare il momento migliore per ricevere la sicurezza sociale richiede una comprensione completa della situazione generale dell’individuo, comprese le tasse, la longevità e l’assicurazione sulla vita.

I benefici della sicurezza sociale non saranno erosi dall’inflazione

Alcune persone credono erroneamente che il benessere sarà ostacolato dall’inflazione.Questa visione errata non tiene conto dell’annuale . dell’Amministrazione della sicurezza sociale Adeguamento spese di soggiorno (COLA) Garantire che le prestazioni di sicurezza sociale siano adeguate annualmente in base all’inflazione Indice dei prezzi al consumo per salariati urbani e lavoratori civili (CPI-W).

Per molti pensionati, la sicurezza sociale è l’unica fonte di reddito da pensione dopo gli adeguamenti all’inflazione. Ritardare la ricezione dei benefici è un modo efficace per massimizzare le spese, soprattutto per coloro che non hanno altre fonti di reddito (come pensioni o rendite). Più tempo aspetti per il ritiro (fino all’età di 70 anni), maggiore è la COLA in dollari.

Linea di fondo

Per le persone prossime all’età pensionabile, la riscossione della previdenza sociale può essere una questione complicata. Comprendere i dettagli dei metodi di pagamento può aumentare notevolmente la quantità di denaro raccolto. Fortunatamente, sono disponibili numerose informazioni utili tramite il sito Web della previdenza sociale e gli uffici locali della SSA.