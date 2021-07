Questa è la campagna Trump “50-50” nel 2024 – shareandstocks.com

Per mesi, il presidente Donald Trump ha preso in giro la campagna 2024, ma venerdì il suo ex portavoce ha detto che ha solo il 50% di probabilità di candidarsi di nuovo alla Casa Bianca.

Washington, DC-31 gennaio: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania Trump camminano lungo… [+] Da South Lawn a Marine One, partiranno dalla Casa Bianca il 31 gennaio 2020 per un viaggio di fine settimana alla Sea Lake Estate a Washington, DC. I senatori dovrebbero discutere e votare sull’opportunità di includere più testimoni e documenti nel processo di impeachment del Senato di oggi del presidente Trump. (Foto di Sarah Silbig/Getty Images)

Getty Images



In un’intervista a Time Radio, questo è un podcast prodotto da un quotidiano britannico Il Sunday Times, L’ex portavoce di Trump Jason Miller è Chiedi Sta cercando di convincere Trump a candidarsi alle elezioni nel 2024? “Penso che sia 50-50”, ha risposto Miller, notando di aver parlato con Trump della campagna 2024.

Quando gli è stato chiesto di chiarire i suoi commenti, Miller ha detto Forbes, “Spero al 100% che possa farlo [run], Ma posso vedere in quale direzione sta andando, sì. “

Trump, 75 anni, non ha ancora annunciato se si candiderà alle elezioni nel 2024, ma lo ha accennato molte volte. Nell’aprile di quest’anno, ha dichiarato che stava “molto seriamente, molto seriamente” considerando di candidarsi alla presidenza nel 2024. Il mese scorso, Sean Hannity di Fox News ha chiesto a Trump in un evento televisivo del municipio se avesse preso la decisione di candidarsi alla presidenza nel 2024. Dopo gli applausi della folla, Trump ha risposto “sì” senza ulteriori approfondimenti. A giugno, Trump ha iniziato a prepararsi per entrare di nuovo alla Casa Bianca.tiene il suo Primo assemblaggio Da quando ha lasciato la Casa Bianca in Ohio e Florida, Visitato Confine con il governatore del Texas Greg Abbott (R). Il suo team ha anche rilasciato una serie di dichiarazioni di Trump su argomenti che vanno dalla gestione dell’economia di Joe Biden alle approvazioni razziali locali.

Giovedì, Trump Annunciare Ha fatto causa a Twitter, Facebook e Google e ai loro amministratori delegati in una class action, accusando queste società di violare i suoi diritti del Primo Emendamento.Trump e i repubblicani iniziano subito raccolta fondi Chiudi l’annuncio.

Altri candidati hanno iniziato a prepararsi per la nomina repubblicana nel 2024, poiché il partito è in attesa della decisione di Trump. Il governatore della Florida Ron DeSantis (a destra) Pubblicare Discorsi nazionali e recenti Vertice L’ex presidente è in un sondaggio chiave.L’ex segretario di Stato Mike Pompeo Annunciare Questa settimana parlerà a una raccolta fondi repubblicana della Carolina del Sud (uno dei principali stati chiave) e recentemente srotolare Un gruppo politico di raccolta fondi. Anche l’ex ambasciatore alle Nazioni Unite Nikki Haley e il senatore Tom Cotton (R-Ark.) sono elencati come candidati repubblicani per il 2024.

