Questa è stata una settimana difficile per i titoli dei videogiochi. Perché EA può essere un punto luminoso.

dimensione del font

Per le aziende di videogiochi, l’estate solitamente sonnolenta è piena di sorprese.

Obiezione del contenzioso

Activision Blizzard

(Codice stock: ATVI), la notizia del possibile giro di vite della Cina sui giochi online e i rapporti sui guadagni misti hanno causato problemi al più grande editore degli Stati Uniti.

Azioni

Software interattivo Take-Two

(Codice azionario: TTWO) è sceso dell’8% negli ultimi sette giorni di negoziazione e mercoledì ha chiuso a $ 158,75, mentre Activision Blizzard è sceso del 12% nello stesso periodo a $ 81,52.

Nel trambusto,

Arti elettroniche (EA)

Potrebbe rivelarsi un punto luminoso. Dopo che la società ha superato le aspettative degli analisti, mercoledì il prezzo delle sue azioni è aumentato del 4,5%. EA ha registrato un fatturato di 71 centesimi per il primo trimestre fiscale e prenotazioni nette di 1,4 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 41 centesimi e prenotazioni per 1,3 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni di EA è sceso dell’1,1% negli ultimi sette giorni di negoziazione.

Blake Jorgensen, capo della finanza aziendale e delle operazioni Dillo a Bloomberg News L’EA non ha completato la transazione. EA ha recentemente acquisito Glu Mobile e Codemasters, un editore di simulazione di corse.

Per Activision, Investitori preoccupati Per quanto riguarda la causa avviata dal Dipartimento per l’occupazione e l’alloggio equo della California, anche dopo la pubblicazione di un rapporto sugli utili solidi alla fine di martedì. Da quando è stata intentata la causa, il titolo è sceso dell’11%.

rimostranza Activision Blizzard C’è una cultura che fa sì che le donne siano molestate e discriminate. Successivamente, ci sono state più accuse, almeno due dirigenti hanno lasciato, tra cui l’ex presidente di Blizzard Entertainment J. Allen Brack e l’ex vicepresidente senior delle risorse umane globali Jesse Meschuk.

Activision ha dichiarato che dimostrerà queste dichiarazioni inesatte in tribunale, e CEO in difficoltà Bobby Kotic ha promesso Agire rapidamente per garantire un ambiente sicuro per i dipendenti.

I suoi guadagni di martedì hanno dimostrato il business Buon trimestre di giugno.

In un rapporto ai clienti, l’analista di Barclays Mario Lu ha affermato che il risultato è stato un “aumento di stipendio e di stipendio tanto necessario”, a dimostrazione della forza continua del franchise principale dell’azienda. Lu ha invitato gli investitori a prestare attenzione alla divisione Blizzard dell’azienda – ha affermato che la partenza di Brack non rallenterebbe la sua produzione – e alla sua divisione mobile King. Entrambe le prestazioni sono state migliori delle aspettative di Lu.

Tralasciando la causa contro Activision, martedì gli investitori di videogiochi hanno incontrato un’altra sorpresa. Quando le autorità cinesi sembrano inviare un segnale Il loro interesse per i giochi di combattimento. Attraverso un media di proprietà statale, la Cina ha definito i giochi online “oppio spirituale”. Martedì EA è sceso del 3% nel trading regolare, Activision è sceso del 3,5% e Take-Two è sceso del 7,7%.

Activision attraverso la sua attività in Cina Call of Duty I giochi per dispositivi mobili si basano sulla forza complessiva dell’azienda nei giochi per dispositivi mobili.Il suo forte lancio a dicembre ha ottenuto un maggiore successo e i dirigenti hanno affermato Call of Duty Si prevede che la spesa dei consumatori per i giochi mobili supererà il miliardo di dollari quest’anno. Activision ha emesso una guida rialzista, quindi sembra che la Cina non sia ancora un problema.

Non è chiaro quanta esposizione abbia il rivale di Activision Take-Two in Cina. La società ha rivelato che il 39% delle sue entrate proviene da fonti internazionali. Il calo di Take-Two nell’ultima settimana è dovuto principalmente al suo Rapporto sui guadagni del lunedì, che include una guida inferiore al previsto quest’anno.L’amministratore delegato Strauss Zellnik ha detto di Barron All’inizio di questa settimana, nonostante il calo della spesa ricorrente dei giocatori alla riapertura dell’economia, non è stato tanto quanto previsto dalla sua squadra.

L’analista di Raymond James Andrew Marok ha scritto: “Dopo la stampa, date le aspettative relativamente basse per la pipeline nel prossimo futuro, insieme alla valutazione premium del titolo, crediamo ancora che la valutazione del titolo sia ragionevole”.