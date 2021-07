Questa è una buona cosa per l’economia degli Stati Uniti

L’autore è il capo stratega globale di Morgan Stanley Investment Management e l’autore di “Dieci regole per paesi di successo”

Spinta dal successo del lancio del vaccino statunitense e dalle massicce misure di stimolo del governo, si prevede che l’economia statunitense raggiungerà una rapida crescita del 7% quest’anno e sta attualmente guidando la ripresa mondiale. I critici parlano di un “rinascimento americano”, il Paese ha inaugurato domenica il 245° Giorno dell’Indipendenza.

Ma c’è un problema: gli Stati Uniti hanno appena vissuto una rinascita economica. La possibilità di rinascita è improbabile.

Dieci anni fa, dopo la crisi finanziaria del 2008, Standard & Poor’s ha declassato per la prima volta il rating del debito pubblico statunitense, innescando terribili previsioni sulla recessione economica statunitense. Al contrario, negli anni 2010, spinto dalla sua abilità tecnologica e dalla risoluzione relativamente rapida della crisi del debito, il potere economico degli Stati Uniti si è espanso.

La quota del PIL mondiale degli Stati Uniti è passata da un minimo del 21% nel 2011 al 25% dello scorso anno. All’inizio del decennio, il reddito medio negli Stati Uniti era superiore del 26% rispetto all’Europa e alla fine era superiore di oltre il 60%. Il reddito degli Stati Uniti guida in modo più significativo la crescita del Giappone. Entro l’inizio del 2020, nonostante si parli di “disperazione“Tra la classe media disoccupata, la fiducia dei consumatori americani e delle piccole imprese ha raggiunto il livello più alto dagli anni ’60.

Come superpotenza finanziaria, gli Stati Uniti hanno raggiunto un livello più alto. La sua quota del mercato azionario globale è aumentata dal 42% al 58% negli anni 2010.Questo dollaro Americano Più dominante che mai, aiutando gli Stati Uniti ad espandere la propria posizione di leader davanti ad altri paesi sviluppati.

Alla fine del 2019, il 75% dei prestiti personali e aziendali all’estero era denominato in dollari statunitensi, rispetto al 60% prima della crisi del 2008. Sei paesi su 10 usano il dollaro USA come “ancora” – la valuta su cui si basano per misurare e stabilizzare il valore della loro valuta nazionale – vicino a un livello record. Gli sforzi della Cina Anche la sfida al dollaro USA come valuta di riserva più popolare al mondo è fallita completamente negli anni 2010.

Dopo un ritorno di dieci anni, è improbabile che gli Stati Uniti si rialzino negli anni ’20.Proprio come me discussione All’inizio di una pandemia, un forte boom è quasi sempre accompagnato da una lunga sbornia.

L’economia degli Stati Uniti ha guidato il mondo negli anni ’60, ma negli anni ’70 si preoccupava di rimanere indietro rispetto all’Unione Sovietica alimentata a petrolio. Negli anni ’80 fu turbato dall’ascesa del Giappone. Gli Stati Uniti sono tornati alla ribalta durante il boom tecnologico degli anni ’90, ma gli anni 2000 erano tutti incentrati sull’ascesa dei mercati emergenti guidati dalla Cina.

La previsione di un’altra ondata negli Stati Uniti dipende in parte dalla convinzione di poter continuare ad espandere la propria leadership tecnologica. Ma i giganti americani di Internet stanno già affrontando sfide nei mercati emergenti dall’Asia all’Africa e gli imprenditori locali stanno affermando leader di mercato nazionali e regionali nei settori dell’e-commerce, dell’e-banking e della ricerca.BL’Europa sta colmando il divario dell’innovazione In aree come la robotica e l’intelligenza artificiale, le startup europee hanno attratto più investimenti di private equity che mai.

La prosperità è spesso soffocata dal compiacimento, e questo compiacimento ora perseguita gli Stati Uniti. Voci importanti in entrambe le parti ritengono che, a causa dello status senza precedenti del dollaro USA come valuta più popolare al mondo, gli Stati Uniti dovrebbero continuare a prendere in prestito e spendere liberamente.

Ma i soldi sciolti che escono dalla Fed possono indebolire il dollaro e incoraggiare l’ascesa di società zombi, aziende il cui reddito è troppo basso per pagare persino gli interessi sul debito. Vent’anni fa quasi non esistevano negli Stati Uniti, ma nel 2010 rappresentavano il 6% delle società quotate e quasi il 20% lo scorso anno.

Il governo federale e le aziende sono ora fortemente indebitati ed è difficile immaginare come possano rilanciare ulteriormente l’economia. Nel 2010, gli Stati Uniti dovevano al resto del mondo 2,5 trilioni di dollari, equivalenti al 17% del PIL degli Stati Uniti.All’inizio dello scorso anno, quelli Debito È salito a 10 trilioni di dollari USA, rappresentando oltre il 50% del PIL, una soglia che ha spesso innescato crisi valutarie in passato. Attualmente ammontano a 14 trilioni di dollari, pari al 67% del PIL.

Ciò non significa che i teorici del declino negli Stati Uniti si sbagliassero negli anni 2010 e che alla fine si dimostreranno corretti. La quota crescente della Cina nell’economia globale è andata in gran parte a scapito dell’Europa e del Giappone. I declinanti che credono ancora che gli Stati Uniti saranno presto superati dalla Cina ignorano il fatto che anche la Cina ha un enorme problema di debito.

È più probabile che gli Stati Uniti trascorreranno un decennio mediocre, trascinati dalla recente eccessiva prosperità. Rispetto ad altri mercati, il mercato azionario statunitense è ai massimi da 100 anni. Valutazioni così alte riflettono un nuovo ottimismo: dopo un decennio di successi inaspettati negli Stati Uniti, molti analisti ora si aspettano di più dalla stessa situazione. Ahimè, questo potrebbe essere il migliore per gli Stati Uniti.