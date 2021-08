Questa è una sorpresa: Wall Street sta monitorando Reddit per capire dove sta andando il mercato

I professionisti di Wall Street dicono agli investitori di tutti i giorni quali azioni acquistare. Ma ora devono seguire alcuni di questi dilettanti per trovare i segni della prossima direzione del mercato.

Le famose istituzioni Goldman Sachs e Morgan Stanley stanno monitorando la frenesia del commercio al dettaglio, e gli hedge fund di New York e Londra hanno anche dipendenti alla ricerca di opportunità di trading sui forum Internet di Reddit, Twitter o sulla chat startup Discord. Dopo che gli hobbisti delle app di trading WallStreetBets e Robinhood Markets di Reddit hanno dominato il caos del mercato per un po’, si sono rivolti a queste fonti e insieme hanno aumentato le azioni di GameStop e di altre società non favorite da Wall Street.

“È più simile all’arte che alla scienza, perché è un territorio inesplorato”, ha affermato Simeon Siegel, analista di BMO Capital Markets, che ha studiato le società di vendita al dettaglio per tutta la sua carriera.

Un analista in cerca di informazioni da WallStreetBets quest’anno è Priyesh Mehta, 26 anni, che consiglia Bovell Global Macro Fund, un hedge fund nelle Isole Cayman. Ha detto di non aver mai considerato che un gruppo di trader potesse unirsi sui forum online per stimolare i prezzi, ma quando il prezzo delle azioni di GameStop è aumentato a gennaio, ha scaricato l’app Reddit sul suo telefono, ha registrato un account e si è unito al forum.

Nelle settimane successive, ha trascorso alcune ore sulla piattaforma, familiarizzando con il suo design. Mehta ha imparato rapidamente che l’area a cui prestare attenzione sono gli indizi quotidiani delle transazioni delle persone. Ha iniziato a riconoscere i nomi degli account che pubblicavano di frequente, il che indicava che questi utenti potrebbero avere una maggiore influenza sul gruppo. Mehta sta ancora monitorando i forum e avverte i gestori di fondi di Bovell di titoli di alto profilo che potrebbero essere soggetti a volatilità. È anche alla ricerca di potenziali titoli su cui l’azienda può scommettere.

“Non avrei mai pensato che i commercianti al dettaglio avrebbero avuto un tale potere sul mercato”, ha detto.

Questa non è la prima volta che gli investitori di tutti i giorni attirano l’attenzione di Wall Street. I day trader sono diventati popolari durante il boom di Internet negli anni ’90. Nel 1999, il presidente della US Securities and Exchange Commission ha stimato che ce ne fossero meno di 7.000.

Il loro numero sembra essere più grande ora. Secondo i dati di JMP Securities, nella prima metà del 2021, gli investitori individuali hanno aperto circa 10 milioni di nuovi conti di intermediazione. Robinhood, un’applicazione per la compravendita di azioni, ha dichiarato di avere 22,5 milioni di conti al 30 giugno, rispetto ai 18 milioni del 30 marzo. Questo mese, spinto da un’impennata delle scommesse al dettaglio, il prezzo delle azioni di Robinhood è aumentato del 50% in un giorno.

L’ondata ha rafforzato l’influenza di WallStreetBets, un forum che ha spinto le azioni di società in difficoltà come GameStop e AMC Entertainment Holdings a salire quest’anno. All’inizio del 2018, aveva 200.000 abbonati su Reddit, all’inizio del 2020 questo numero quadruplicherà. Ora ha quasi 11 milioni.

Il direttore finanziario della società, Nodari Kolmakhidze, ha affermato che queste attività quotidiane degli investitori vengono ora esaminate attentamente da Cindicator Capital, con sede a New York, dove due trader trascorrono la maggior parte del loro tempo alla ricerca di opportunità di trading su Reddit e Twitter. Nel febbraio di quest’anno, Cindicator ha persino pubblicato un lavoro per un trader di sentimenti che richiede almeno un anno di gusto raffinato di meme e iscrizioni su WallStreetBets prima di decidere di non ricoprire la posizione.

L’azienda utilizza una combinazione di dati di sondaggi e intelligenza artificiale per tracciare le emozioni. Kolmakhidze ha affermato di aver notato per la prima volta che GameStop è stato menzionato nella chat Discord dell’azienda per i commercianti al dettaglio nell’agosto 2020, ma all’epoca ha prestato poca attenzione. Kolmakhidze ha affermato che ora vede gli investitori di tutti i giorni come una forza che potrebbe cambiare il mercato nel prossimo futuro, creando un’opportunità per scommettere o scommettere su beni preferiti dal pubblico.

“Quando vedi queste transazioni, sei tipo ‘Wow, posso essere lì'”, ha detto.

