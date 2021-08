Questa “strategia” alternativa potrebbe spiegare gli acquisti di Bitcoin di MicroStrategy

Non ci sono molte risorse con cui competere Bitcoin. Tuttavia, Strategia micro Ha fatto cose inaspettate. L’azienda con il maggior numero di bitcoin al mondo e 92.079 BTC nel suo portafoglio ha battuto bitcoin diventando un investimento migliore. Guardando al futuro, MicroStrategy supererà completamente Bitcoin? O Bitcoin sta per diventare l’unica ragione dell’esistenza di MicroStrategy?

La strategia di MicroStrategy su Bitcoin

MSTR (MicroStrategy) è ottimista su King Coins da molti anni. Da quando BTC ha iniziato a mostrare il suo potenziale, MSTR lo ha acquisito in numeri senza precedenti. In un certo senso, ha costruito il suo intero futuro sul retro di Bitcoin. L’affermazione si basa anche sul fatto che la società ha venduto le sue azioni per acquisire BTC. In effetti, un recente episodio ha visto la vendita di azioni per un valore di $ 1 miliardo per acquistare criptovaluta.

Attualmente, questa strategia sembra aver funzionato perché MSTR sta attualmente funzionando meglio di BTC stesso. Il rendimento di MSTR supera il rendimento di BTC, una differenza di quasi il 200%

Tuttavia, non solo vende azioni, ma utilizza anche altri metodi per eliminare l’interesse per le criptovalute. In effetti, il debito è diventato la principale fonte di acquisto di BTC da parte di MSTR. Dei 2,7 miliardi di dollari USA acquistati in criptovalute, 2,15 miliardi di dollari USA provenivano dal debito. Tre emissioni di debito sono la principale fonte di acquisizioni di 92k BTC.

Ancora più importante, secondo il rapporto del secondo trimestre della società, a causa dell’acquisizione di BTC, l’attività di MSTR è cresciuta in modo esponenziale a un tasso a due cifre. Tuttavia, MSTR farà affidamento su BTC per aumentare i suoi profitti perché è il fattore che guida il prezzo di Bitcoin?

MSTR “manipola” Bitcoin?

Non quello che pensi. Per capirlo, osserva qui il rapporto del flusso di inventario (S2F). Il modello S2F opera in base alla scarsità. Minore è l’offerta, maggiore è il prezzo. Sulla base di questo algoritmo, può prevedere dove potrebbe essere il prezzo di Bitcoin in un determinato momento.

Tuttavia, poiché ha deviato di recente dal suo percorso, MSTR potrebbe tentare di correggere questa deviazione. Il massiccio acquisto di BTC da parte di MSTR creerà la necessaria scarsità. Questo farà effettivamente aumentare il prezzo di Bitcoin.

In breve: acquisto di MSTR = aumento del prezzo di BTC | Aumento del prezzo di BTC = la detenzione di MSTR diventa redditizia.

Pertanto, si può affermare che la loro interdipendenza è l’unico fattore per garantire longevità e redditività. Questo spiega anche l’ottimismo di MSTR sulle criptovalute in molti modi. Come investitore, se investi in BTC o MSTR dipenderà dalla tua posizione sul futuro della valuta.

Iscriviti alle nostre notizie

leggi di più