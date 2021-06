Questi 3 titoli Nasdaq saliranno nella seconda metà del 2021 By StockNews

In questo contesto, riteniamo che i noti titoli Nasdaq SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC), Omnicom Group Inc. (NYSE:) e Kulicke e Soffa Industries, Inc. (KLIC) dovrebbero raggiungere una crescita e un rendimento sostenibili Mercato-I ritorni nei prossimi mesi sono oltre ogni immaginazione.

Nell’ultimo mese, l’indice è aumentato di oltre il 5%, sovraperformando nettamente gli altri due principali indici. Con ottimismo sulla certezza che la Fed non alzerà rapidamente i tassi di interesse, il mercato sembra ottimista sul rimbalzo dei titoli tecnologici. Pertanto, riteniamo che i principali titoli Nasdaq SS&C Technologies (SSNC), Omnicom Group (OMC) e Kulicke e Soffa Industries (KLIC) porteranno rendimenti sostanziali nella seconda metà di quest’anno. Continua a leggere. Poiché il ritmo accelerato della trasformazione digitale globale continua a avvantaggiare il settore tecnologico, il Nasdaq Composite Index, che è dominato da titoli tecnologici, è aumentato di oltre il 5% nell’ultimo mese, sovraperformando l’indice S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average. In effetti, l’indice Nasdaq Composite ha raggiunto un livello record il 23 giugno dopo che i funzionari della Fed hanno cercato di calmare le preoccupazioni per una forte riduzione dell’allentamento monetario.

