Questi consigli su denaro e investimenti possono aiutarti a sapere quando detenere o rinunciare alle azioni – shareandstocks.com

Non perdere queste principali funzionalità di finanziamento e investimento:

Queste storie di denaro e investimenti che sono state accolte con favore dai lettori di MarketWatch la scorsa settimana possono aiutarti a individuare segnali che potrebbero influenzare il tuo portafoglio di investimenti quando l’economia e i mercati finanziari statunitensi stanno per inaugurare l’estate del cambiamento.

Registrati qui Inviarti le migliori storie di fondi comuni ed ETF di MarketWatch via e-mail ogni settimana!

Notizie e tendenze di investimento

Il mercato rialzista del mercato azionario può durare fino a cinque anni: ecco sei ragioni

L’economia è in forte espansione, i guadagni sono in aumento e la Fed sta dando un supporto senza precedenti.

Il mercato rialzista del mercato azionario può durare fino a cinque anni: ecco sei ragioni

L’investitore veterano Jim Stack ha affermato che non è necessario investire completamente nel mercato azionario nel contesto di un’eccessiva speculazione.

Jim Stack detiene grandi quantità di denaro presso Stack Financial Management.

L’investitore veterano Jim Stack ha affermato che non è necessario investire completamente nel mercato azionario nel contesto di un’eccessiva speculazione.

Cosa ci dice l’indice “cigno nero” del mercato azionario su un record?

L’indice SKEW del Chicago Board Options Exchange mostra che l’attuale divergenza tra gli investitori è particolarmente ampia.

Cosa ci dice l’indice “cigno nero” del mercato azionario su un record?

Stiamo trattando il titolo come un salvadanaio, ma questo non è nella carta

Non è realistico aspettarsi che il tuo portafoglio di investimenti superi un tasso di inflazione del 17% all’anno.

Stiamo trattando il titolo come un salvadanaio, ma questo non è nella carta

Questa strategia “cuscinetto” per gli investitori in borsa è sempre stata vincente

Le strategie ETF attive che limitano le perdite al ribasso hanno sovraperformato i loro concorrenti nell’ultimo anno.

Questa strategia “cuscinetto” per gli investitori in borsa è sempre stata vincente

Questo gruppo di titoli ha battuto l’ETF Ark Innovation negli ultimi cinque anni

Il monitoraggio delle comunicazioni di investimento più performanti può ripagare. Logitech e Paycom sono tra i titoli che sono aumentati in media di oltre il 50% all’anno negli ultimi cinque anni.

Questo gruppo di titoli ha battuto l’ETF Ark Innovation negli ultimi cinque anni

Il più importante predittore della sicurezza finanziaria della pensione

La correlazione tra i rendimenti del portafoglio a lungo termine e i mercati azionari e obbligazionari.

Il più importante predittore della sicurezza finanziaria della pensione

Gli ETF Bitcoin potrebbero non essere ribassisti sulle criptovalute, ma potrebbero non essere adatti a te

Il vasto entusiasmo per gli asset non sempre preannuncia un picco nel mercato.

Gli ETF Bitcoin potrebbero non essere ribassisti sulle criptovalute, ma potrebbero non essere adatti a te

La tua guida definitiva ai termini di trading | Come investire: Ep. 7

Oltre a “comprare” e “vendere”, ci sono molte opzioni di investimento. Di seguito sono riportati i diversi tipi di transazioni che possono essere effettuate e come applicarle alle diverse strategie.

La tua guida definitiva ai termini di trading | Come investire: Ep. 7

Le prospettive di Schwab per la seconda metà dell’anno

Jeffrey Kleintop, Chief Global Investment Strategist di Charles Schwab, ha parlato del mercato rialzista in Europa nei prossimi mesi.

Le prospettive di Schwab per la seconda metà dell’anno

Perché il mercato azionario internazionale può sovraperformare il mercato statunitense

I titoli internazionali sono in una buona posizione di crescita. Abbiamo discusso con un analista azionario del motivo per cui potrebbe essere giunto il momento per gli investitori statunitensi di espandere la loro allocazione di attività ai titoli esteri.

Perché il mercato azionario internazionale può sovraperformare il mercato statunitense