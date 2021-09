Questo è il motivo per cui i due indici di borsa di Robert Shiller raccontano storie di valutazione molto diverse.

Quando si solleva l’argomento che le azioni sono sopravvalutate, viene spesso menzionato un indice, il rapporto prezzo-utili corretto per il ciclo promosso dal professore della Yale University e premio Nobel Robert Shiller. L’indice utilizza i guadagni degli ultimi dieci anni invece di un anno per fornire una prospettiva a lungo termine. La lettura di luglio era 37,98, che era più del doppio della media e il valore più alto dalla bolla delle dot-com.

Ma lo stesso Schiller si è rivolto a una metrica diversa, Si chiama tasso di rendimento CAPE in eccesso, Tiene conto sia della valutazione delle azioni che del livello dei tassi di interesse. È definito come la differenza tra il rapporto CAPE invertito e il tasso di interesse aggiustato per l’inflazione a 10 anni.

Adam Slater, capo economista dell’Oxford Economics Institute, utilizza il modello del tasso di rendimento CAPE in eccesso per studiare la situazione attuale. Come mostrato nella figura, ricorda, poiché ci stiamo concentrando sui rendimenti, numeri bassi significano valutazioni più alte, le valutazioni attuali non sono elevate.

Slater ha affermato che il modello di fair value dei titoli di stato di Oxford mostra che i rendimenti sono più alti di 20-100 punti base. Ha scritto: “C’è un problema fondamentale con l’argomento del basso tasso di interesse: potremmo confrontare una classe di attività sopravvalutata con un’altra”.

Ci sono già molte domande su cosa può aumentare i rendimenti, ma i dati sull’inflazione calda che durano più a lungo di quanto previsto dalla Fed potrebbero essere il catalizzatore.

In altre parole, se i tassi di interesse reali saliranno al livello della fine del 2018, il nuovo indice di valutazione di Schiller si sposterà al livello del 2007, poco prima della crisi finanziaria globale.

Un argomento che è stato discusso è se l’attuale mercato rialzista sia relativamente giovane o se sia un’estensione del mercato rialzista iniziato nel 2009 e non terminato fino a quando la pandemia di coronavirus non ha colpito l’Occidente.

Secondo l’analisi del Wells Fargo Investment Research Institute, se viene utilizzata una definizione più tradizionale, il mercato attuale è agli inizi e il suo rendimento di oltre il 100% è inferiore al mercato rialzista medio di 62 mesi che produce una media rendimento del 178%. “A meno che non ci sia un evento imprevisto, come un grave errore politico, riteniamo che questi fattori [strong economic and earnings growth and low interest rates] Sosterrà i prezzi delle azioni più alti e sosterrà un rimbalzo del mercato rialzista”, ha affermato Chris Haveland, uno stratega azionario globale.

Il rapporto sull’occupazione del settore privato di ADP è scioccante, con il numero di posti di lavoro in aumento solo di 374.000 ad agosto.

Mercati ed economisti hanno risposto con calma a questa notizia.

A breve sarà pubblicata anche la versione finale dell’Institute of Supply Management Manufacturing Index e dell’indice Markit Manufacturing Purchasing Managers Index.

Nelle trattative per acquisire la società di email marketing Mailchimp per oltre $ 10 miliardi, Rapporto di notizie di Bloomberg, Per citare qualcuno che ha familiarità con la questione.

I risultati del rapporto hanno superato le aspettative di Wall Street e ne hanno migliorato le prospettive, nonostante i prezzi di negoziazione della società di sicurezza informatica fossero inferiori nelle transazioni pre-mercato.

Arca di investimento di Cathy Wood Ha presentato domanda per il lancio di un nuovo fondo negoziato in borsa progettato per monitorare i rating di trasparenza aziendale.

Poiché l’OPEC+ ha aumentato le sue previsioni sulla domanda prima della riunione, è rimasta stabile.

un altro giorno, Un’altra tecnica di cottura di TikTok, Questa volta coinvolgendo la pasta.

Una donna dell’Illinois è Arrestato per aver utilizzato una carta vaccinale falsa per viaggiareUn regalo è la sua sfortunata ortografia dei produttori di vaccini: “Maderna”, che è molto popolare su Twitter.

Le donne trovano il borbottio molto attraente, Secondo uno studio.

