Questo è il tuo ultimo avvertimento: le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono pericolose da detenere

Tuttavia, questo potrebbe essere il tuo ultimo avvertimento: la nuvola oscura di azioni cinesi quotate negli Stati Uniti potrebbe innescare una tempesta che spazza via i fondi degli investitori, anche quelli che investono passivamente attraverso fondi comuni di investimento.

Le recenti mosse dei governi cinese e statunitense potrebbero causare il rapido ritiro delle azioni cinesi negoziate negli Stati Uniti nei prossimi tre anni. Se ciò accade, il che è ancora un grande presupposto, gli esperti dicono che quando la musica finisce, il tipico investitore americano potrebbe essere perplesso.

Legislazione approvata dal Congresso alla fine dello scorso anno Le società straniere quotate negli Stati Uniti devono accettare di essere verificate entro i prossimi tre anni, altrimenti dovranno affrontare il delisting dall’American Stock Exchange.Questo fa parte degli anni di sforzi di Washington, DC per risolvere la mancanza di diritti degli investitori americani in queste scorte.

A seguito della diffusione di questa notizia, il governo cinese ha lanciato i propri attacchi ai titoli quotati negli Stati Uniti. All’inizio di questo mese, Il governo cinese impedisce ai nuovi utenti di scaricare app Didi Global,

DIDI,

-10,74%,

Uber Technology Corporation

Uber,

+0,28%

A poche settimane dall’offerta pubblica iniziale della Cina alla Borsa di New York.Giovedì, secondo Bloomberg News Dice che la Cina sta cercando altri modi per punire Didi, Compreso il possibile delisting o l’esecuzione forzata degli investitori statali di questa società di automobili perché il prezzo delle sue azioni è sceso di oltre il 25% rispetto al suo prezzo di IPO.

Puoi anche dare un’occhiata: Il crollo di Didi ha fatto arrabbiare i legislatori che hanno cercato di impedire agli investitori statunitensi di negoziare azioni cinesi

Se la mossa della Cina deprime il prezzo delle azioni di Didi e costringe nuovi investitori a unirsi alla società, assomiglia molto allo scenario presentato a MarketWatch dal professore di diritto di Harvard Jesse Fried all’inizio della scorsa settimana. . Fondamentalmente, crede che la Cina abbia l’opportunità di abbassare i prezzi di queste società e poi lasciare che i ricchi investitori cinesi le privatizzino a prezzi più bassi.

“Le società cinesi elencate qui tendono a finire per essere privatizzate. Le persone che controllano le società che intendono privatizzare possono rilasciare cattive notizie e nascondere buone notizie, quindi il prezzo delle azioni scende e poi riacquista le azioni della società a un prezzo molto basso”, ha detto Reid. . “Questo non sta accadendo solo alle aziende privatizzate in Cina, ma anche alle aziende privatizzate negli Stati Uniti. Questo non accadrà ad aziende come Alibaba. Baba, Questo è troppo grande per la privatizzazione, ma può accadere nelle aziende più piccole. ”

Un esempio che ha citato è Qihoo 360. Come la maggior parte delle IPO cinesi, è registrata nelle Isole Cayman e la sua struttura non consente agli azionisti statunitensi di avere voce in capitolo. Alla fine del 2015, la società ha annunciato che una transazione sarebbe stata privatizzata da un gruppo di investitori guidati dall’amministratore delegato Zhou Hongyi, che possiede una quota di maggioranza del 61%. L’operazione di privatizzazione ha valutato Qihoo a circa 9,3 miliardi di dollari, ma dopo la sua rimessa in vendita a Shanghai, il prezzo delle sue azioni è salito a 56 miliardi di dollari nel 2017.Fritto sottolineato Questo articolo all’Harvard Law School Corporate Governance Forum Il CEO di Quihoo ha guadagnato 12 miliardi di dollari solo con la rimessa in vendita.

La maggior parte delle società quotate negli Stati Uniti ha valutazioni elevate, ma da quando Didi ha sentito la rabbia della madrepatria, le valutazioni sono diminuite, Soprattutto le aziende che sono diventate pubbliche dopo il grande successo dell’IPO di Alibaba negli ultimi anni. Esempi importanti includono iQiyi.

QI,

-1,98%,

Conosciuto come Netflix Inc.

NFLX,

-0,52%

Cina, che è diminuita di oltre il 18% nell’ultimo mese; Pinduoduo Inc., un’app per lo shopping online.

Pinduoduo,

+0,44%

È diminuito di oltre l’11% nell’ultimo mese ed è diminuito di oltre il 40% finora quest’anno; e la società immobiliare online KE Holdings Inc.

pace,

+0,40%

A partire da giovedì, era diminuito di oltre il 23% nell’ultimo mese.

Maggiori informazioni: Se gli Stati Uniti li costringono a ritirarsi dalla quotazione, questi titoli cinesi potrebbero soffrire di più

Tuttavia, questo è lontano da un elenco completo. Secondo i dati dell’US-China Security Review Board, al 5 maggio c’erano 248 società cinesi quotate in queste borse statunitensi, con un valore di mercato totale di 2,1 trilioni di dollari. Secondo i dati di Dealogic, erano 37 le società cinesi quotate negli Stati Uniti nella prima metà del 2021, superando le 36 transazioni del 2020.

Molti esperti cinesi, tra cui Fried, ritengono che verranno condotti ulteriori negoziati tra i due paesi per evitare lo scenario peggiore per gli investitori.

“La mia intuizione è che la Cina cercherà di raggiungere una sorta di compromesso con il governo degli Stati Uniti. Al momento, la Cina vuole mantenere aperto il mercato statunitense in modo che queste giovani aziende cinesi possano utilizzarlo e il mercato dei capitali sottosviluppato non può supportarlo pienamente, ” Dire Fritto. “Sebbene al Congresso piaccia influenzare il sentimento anti-cinese, Wall Street è interessata a mantenere aperto questo gasdotto a causa delle elevate commissioni di IPO”.

Tuttavia, la politica marginale tra Cina e Stati Uniti ha subito un’accelerazione negli ultimi anni e le due parti hanno motivazioni completamente diverse in questa lotta. La Cina, un regime comunista totalitario che vuole controllare tutti gli aspetti della vita quotidiana nel Paese più popoloso del mondo, sta ovviamente cercando anche di fermare la festa delle offerte pubbliche cinesi negli Stati Uniti, e in qualche modo di ottenere una fetta della torta.

Altro da Teresa: Dopo che Trump ha intensificato la lotta, Biden ha ereditato la guerra fredda tecnologica con la Cina

“Due cose sono successe qui”, ha scritto Harry Broadman, amministratore delegato del Berkeley Research Group, in una e-mail di recente prima dell’aggiornamento di Didi. “Pechino è preoccupato per la sicurezza dei dati, non perché vogliono proteggere i dati o la privacy delle persone, ma perché Pechino vuole mantenere il monopolio sui dati delle persone. L’informazione è potere e Pechino non vuole che altre persone abbiano dati che possono essere utilizzati per causare disordini in linea di principio”.

Ma ora, da quando gli Stati Uniti hanno approvato la legislazione avviata dal senatore John F. Kennedy (repubblicano della Louisiana) alla fine dello scorso anno, che richiede alle società straniere quotate negli Stati Uniti di consentire le ispezioni di revisione entro i prossimi tre anni, il tempo stringe . Ciò fornisce anche l’opportunità agli investitori americani di uscire il più possibile.

Lynn Turner, consulente senior di Hemming Morse LLP ed ex capo contabile della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Dall’approvazione del Kennedy Act, c’è ancora il tempo che scorre.” Se il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB ) determina che non può Controllare i documenti di lavoro di revisione della società, il “Foreign Company Accountability Act” richiederà alla US Securities and Exchange Commission di vietare la negoziazione di titoli di società straniere nel mercato statunitense dopo tre anni consecutivi di non ispezione. , questo è lo scenario peggiore che molte persone si aspettavano.

“È improbabile che gli emittenti cinesi eliminino la quotazione prima del 2025 e il 2022 è considerato il primo anno senza censura”, ha affermato Shaswat Das, capo negoziatore dello studio legale King & Spalding a Washington, DC. E-mail di PCAOB con i regolatori cinesi dal 2011 al 2015. “Nonostante le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina in molte aree, l’approvazione della legislazione e la sua attuazione da parte della US Securities and Exchange Commission e della PCAOB potrebbero effettivamente riportare entrambe le parti… di nuovo al tavolo dei negoziati. Anche entrambe le parti hanno tante perdite…”

Ma l’obiettivo finale della Cina sembra essere duplice: sotto la supervisione del Partito Comunista, consentire la negoziazione interna delle azioni di grandi e importanti società in crescita e monitorare o prevedere meglio società grezze come Luckin Coffee o attività fraudolente. Lanesi Rendilo pubblico qui.

Visualizza: Luckin Coffee ha mostrato quanto sia rischiosa l’IPO della Cina, ma gli investitori semplicemente non ascoltano

Fried ritiene che ad un certo punto in futuro, “una volta che il mercato dei capitali cinese sarà completamente sviluppato, il governo cinese smetterà di consentire alla PCAOB di ispezionare o proporrà un altro piano per riportare tutte queste società in Cina”.

Ha sottolineato che se il governo cinese si rifiuta di collaborare con PCAOB, alcune società potrebbero essere privatizzate e poi rimesse in vendita in altri luoghi, come le borse valori di Singapore, Hong Kong o Londra.

Sebbene molti investitori al dettaglio siano entusiasti del mercato cinese e del potenziale di questi titoli, anche gli investitori passivi potrebbero essere danneggiati perché la Cina è un importante mercato emergente per molti gestori di fondi.

“Abbiamo sempre creduto che queste società corrano dei rischi che alcuni contabili non capiscono, alcuni regolatori non capiscono e alcuni investitori non capiscono”, ha affermato Jeff Mahoney, consigliere generale del Comitato istituzionale. Investitore, o CII. “I nostri membri sono principalmente investimenti passivi. Nella maggior parte dei casi, investono in società attraverso investimenti su indici.” CII Pubblica un white paper per spiegare i rischi agli investitori La struttura delle società cinesi quotate negli USA nel 2017.

Turner ha sottolineato che CII ha avvertito gli investitori dei problemi di queste società per molti anni, ma a causa dei generosi rendimenti, le grandi società di gestione del risparmio non sono troppo preoccupate per i rischi.

“Ho parlato con alcune delle più grandi aziende e ho chiesto loro perché dovrebbero investire in queste cose. Prima o poi i polli torneranno a casa e si appollaiaranno”, ha detto. “La loro opinione è che prima che ciò accada, abbiamo guadagnato abbastanza soldi e continueremo a farlo. Faremo pagare molto per questo, e quando sarà invertito, non è un nostro problema”.

Turner ha affermato di ritenere che la maggior parte dei principali fondi di investimento siano quotati in Cina, da Fidelity Investments a Pioneer. “Se la situazione non cambia, questi fondi devono lavorare molto duramente per comprendere le loro strategie per uscire dalle società cinesi che rischiano il delisting”, ha affermato.

Sebbene gli investitori passivi siano a rischio, gli investitori al dettaglio potrebbero essere quelli che ne risentono davvero: scommettono su titoli momentum come Pinduoduo e Weilai Auto.

Weilai,

-0,87%

O un gran numero di altre società cinesi. Alcuni investitori potrebbero essere già nervosi. Finora quest’anno, a partire dalla scorsa settimana, Dealogic ha dichiarato che la performance dell’aftermarket dell’IPO cinese è diminuita del 2,76%, rispetto a un aumento del 13,5% dell’anno scorso.

Turner ritiene che gli investitori in questo campo siano troppo rischiosi. “Penso che sia saggio per gli investitori americani non investire in nuove società cinesi fino a quando non vedono questa situazione svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni”.

Con l’entrata in vigore delle nuove leggi negli Stati Uniti e la potenziale minaccia di delisting è imminente, gli investitori potrebbero avere fino a tre anni per controllare i propri portafogli di investimento e realizzare un profitto. Ma anche se la Cina e gli Stati Uniti raggiungessero un accordo, i revisori dei conti possono visualizzare i libri contabili delle società quotate negli Stati Uniti e ciò potrebbe non impedire necessariamente che si verifichi il prossimo Luckin Coffee. La mossa più intelligente potrebbe essere quella di uscire finché sei ancora in grado.