Questo modello di trading classico mostra che il prezzo di Bitcoin ha raggiunto il suo picco Autore: Cointelegraph

Un’impostazione classica considerata affidabile nel rilevare le inversioni di tendenza è la modalità testa e spalle (H&S). In un lungo arco di tempo, i modelli H&S non si formano spesso, ma una volta formati, i trader dovrebbero prestare attenzione e intraprendere le azioni corrispondenti.

I trader tendono a prestare troppa attenzione al momento giusto per entrare nella transazione, ma raramente prestano attenzione alla formulazione di strategie per uscire dalle posizioni. Se vendi troppo presto lascerai guadagni considerevoli, se mantieni la posizione troppo a lungo, il mercato recupererà rapidamente i profitti. Pertanto, è necessario confermare e chiudere immediatamente la transazione quando il trend inizia a invertire.

