Raccolta di Altcoin: tenere Ethereum?Ecco come e dove ipotecare ETH

La sensazione generale dell’intero campo delle criptovalute nella scorsa settimana è sempre stata una sorta di aspettativa e la rete Ethereum ha finalmente sperimentato la sua Forchetta dura londinese, Comprese le riforme del mercato delle commissioni di transazione, grazie a EIP-1559.

Londra è l’ultimo di una serie di aggiornamenti: è Ethereum dal modello di consenso del proof-of-work iniziale a Conosciuto come il modello proof-of-stake di Ethereum 2.0.

Su Eth2, mantieni almeno 32 Ether (Ethereum) Può gestire i nodi di validazione e verificare le transazioni sulla rete. Poiché l’attuale prezzo di transazione di Ether è vicino a US $ 2.700, il costo di ingresso per l’esecuzione di un nodo di convalida Eth2 è di US $ 86.400, un prezzo troppo alto per la maggior parte dei partecipanti al mercato.

Per aiutare a risolvere questo problema, sono emerse diverse opzioni, tra cui staking pool e staking di scambio centralizzato, per fornire a tutti i possessori di token Ether l’opportunità di ottenere le entrate dei loro token.

Quella che segue è una recensione di alcune delle migliori opzioni attualmente disponibili per i possessori di Ether.

Lido

Per i possessori di Ethereum che vogliono impegnare i propri token e ottenere il proprio capitale, un’altra opzione è Lido, che è una soluzione di pegno liquido per Ethereum.

L’accordo di pegno liquido consente agli utenti di ottenere ricompense di pegno senza bloccare i beni o mantenere l’infrastruttura di pegno.

Attraverso la piattaforma Lido, gli utenti possono impegnare il loro Ether senza un requisito di deposito minimo e l’attuale TAEG dopo aver dedotto la commissione di ricompensa del pegno è del 5,4%. In cambio dello staking di Ether, gli utenti riceveranno stETH, che può essere spostato e scambiato a piacimento.

Il valore complessivo bloccato nella convenzione Lido. fonte: DeFi Lama

Secondo i dati di DeFi Llama, Lido è attualmente il pool di staking di Ethereum numero uno e l’undicesimo più grande accordo di finanza decentralizzata (DeFi) in base al valore totale bloccato.Il valore attualmente bloccato nell’accordo del Lido è di 3,26 miliardi di dollari.

Dal momento che la comunità del protocollo Anchor ha elencato attivamente bETH (una forma di stETH incapsulata sulla blockchain Terra) come una forma di garanzia sulla piattaforma Anchor, la capacità di pegno liquido di Lido è attualmente in fase di espansione, che consentirà agli utenti di ancora di impegnare Ether La garanzia prende in prestito TerraUSD (UST) e ottiene ricompense per l’estrazione di liquidità.

Parti interessate

StakeWise è un servizio di staking Eth2 il cui obiettivo è aiutare gli utenti a ottenere il reddito più alto che detengono combinando staking, agricoltura di rendimento, commissioni basse e una struttura di token unica, ottenendo così uno staking composto.

Le parti interessate possono depositare Ether nello smart contract StakeWise e, in cambio, possono ottenere sETH2, ovvero “stake ETH”. La ricompensa delle risorse impegnate viene pagata in rETH2, che è la “ricompensa ETH”. Sia sETH2 che rETH2 possono essere scambiati con Ether con un rapporto uno a uno.

Queste risorse possono anche essere trasferite a qualsiasi portafoglio Ethereum o scambiate con altri token, consentendo ai titolari di token di accedere al capitale detenuto nel loro Ether impegnato, ottenendo anche ricompense in pegno.

Il protocollo StakeWise consente a chiunque detenga almeno 0,001 ETH di partecipare allo staking attraverso il pool di mining StakeWise, mentre i titolari di token più grandi con almeno 32 ETH possono utilizzare StakeWise Solo, che è un servizio di staking non detentivo, e gli utenti lo forniscono La parte pubblica della chiave di prelievo e del blocco 32 ETH StakeWise creano e gestiscono validatori per loro conto.

L’attuale TAEG previsto per il pegno dell’accordo StakeWise è del 5,64%. I premi generati tramite StakeWise Pool hanno una commissione del 10%, mentre gli utenti di StakeWise Solo devono addebitare a ciascun validatore una tariffa mensile di 10 Dai.

relazionato: Il marchio Boomer ha cambiato il simbolo ticker della Borsa di New York da “ETH” a “ETH”, riconoscendo i vantaggi delle criptovalute

Scambio centralizzato

Per gli utenti che non comprendono i dettagli della finanza decentralizzata – o semplicemente preferiscono approcci di custodia più tradizionali – alcuni dei migliori scambi centralizzati nell’ecosistema hanno iniziato a fornire servizi di mutuo Eth2 ai trader sulle loro piattaforme.

In base al volume di scambi di 24 ore, le principali opzioni attualmente disponibili per gli utenti statunitensi sono Coinbase e Kraken, che sono rispettivamente il secondo e il quarto exchange di criptovalute al mondo.

Per gli utenti che desiderano utilizzare una di queste opzioni per effettuare lo staking del proprio Ether, lo svantaggio principale è che il loro staking sarà illiquido, il che significa che non potranno scambiare i propri token o accedere fino a quando la rete Eth2 non sarà completamente avviata Il valore contenuto in essa.

Kraken attualmente fornisce premi di staking annuali che vanno dal 5% al ​​7%, a seconda delle regole del protocollo Ethereum, e addebita una commissione di gestione del 15% per tutti i premi ricevuti.

Dopo aver dedotto la commissione del 25%, Coinbase offre attualmente un TAEG del 5%. Sebbene né Kraken né Coinbase forniscano alcuna forma di assicurazione per Ether promesso, Coinbase ha promesso eventuali perdite subite se non adempie alla propria responsabilità di verificatore.

Nel complesso, l’opzione di garanzia più alta disponibile per i possessori di Ether offre un intervallo APR dal 5% al ​​7% e addebita una commissione minima dal 10% al 25%. Rispetto al tasso di risparmio inferiore all’1% fornito dalla maggior parte delle banche, con la rapida espansione dell’offerta di dollari USA, ogni giorno si perderà più valore ed Ether potrebbe presto diventare il conto di risparmio preferito e passivo per i sostenitori delle criptovalute. di reddito.

Le opinioni e le opinioni qui espresse rappresentano solo le opinioni dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni azione di investimento e di trading comporta dei rischi e dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.

