Rafforzare la propria posizione nel campo della visualizzazione professionale e spingere il prezzo delle azioni di Nvidia a nuovi livelli

Nvidia Inc. (codice azionario NASDAQ: Nvidia) Superamento delle aspettative di crescita dei ricavi e dei profitti. La direzione ha dato una forte previsione per luglio-settembre 2021.

Le vendite di NVIDIA sono aumentate del 68% su base annua, il 3% in più rispetto alle aspettative degli analisti. D’altra parte, l’utile diluito rettificato per azione è sceso del 52%, superando le aspettative del mercato del 2%. Il settore dei giochi rimane il principale motore di crescita: le entrate in questo settore sono aumentate dell’85% su base annua a 3,06 miliardi di dollari. Il management ha evidenziato la forte dinamica della domanda delle soluzioni GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti lanciate di recente (RTX, miglioramento delle prestazioni DLSS, riflessione e trasmissione), che hanno ampliato la linea di prodotti alla fascia alta e hanno completato i prodotti di punta.

Inoltre, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha sottolineato che il numero di laptop dotati di schede grafiche dell’editore ha raggiunto un livello record e ha sottolineato che la tecnologia RTX (ray tracing) continua a guidare il ciclo di aggiornamento dei laptop (attualmente solo il 20% dei laptop è basato sulle ultime architetture di Turing e Ampere) . Inoltre, il numero di giochi che supportano la più recente tecnologia NVIDIA continua ad aumentare, il che spinge ulteriormente la domanda. Allo stesso tempo, una delle incertezze dell’azienda è ancora la domanda di minatori di criptovalute e Huang non ne ha indicato la parte.

A causa della forte domanda di GPU per server da parte dei fornitori di servizi cloud e dell’elevata domanda di soluzioni A30-GPU e chip DPU ConnectX-6 (prodotto, prodotto da Mellanox), le vendite di soluzioni per data center hanno raggiunto 2,37 dollari USA (un aumento su base annua di 35 %), che è stato acquistato da NVIDIA in precedenza). Il CEO ha anche menzionato l’espansione dei prodotti SaaS per la piattaforma di elaborazione DGX SuperPOD, inclusi NVIDIA Base Command e NVIDIA Fleet Command.

La crescita del dipartimento di visualizzazione professionale ha accelerato al 156%: a causa della forte domanda per la piattaforma di collaborazione integrata e modellazione 3D Omniverse con Blender precedentemente proposta, le entrate del dipartimento hanno raggiunto i 520 milioni di dollari USA. Vendite e concorrenti nel segmento automobilistico (Qorvo Inc. (NASDAQ: QR Code), Qualcomm (NASDAQ: Qualcomm). La crescita è trainata dalla continua ripresa della domanda.

Nel contesto del calo della redditività mineraria, le soluzioni minerarie CMP hanno fornito solo 266 milioni di dollari USA di entrate, rispetto alle previsioni di 400 milioni di dollari USA. Il capo di NVIDIA ha sottolineato che il numero di giochi nella libreria GeForce NOW è aumentato a 1.000.

Secondo il management, rispetto alle aspettative iniziali, le trattative con i regolatori sull’acquisizione di ARM sono state rinviate, ma il Chief Financial Officer di NVIDIA, Colette Kress, è fiduciosa di ottenere risultati positivi. Il management prevede che il fatturato nel terzo trimestre raggiungerà i 6,8 miliardi di dollari (un aumento del 43,7% su base annua), un valore superiore alle aspettative di consenso di molti analisti.

L’azienda ha presentato un rapporto molto positivo: uno dei fattori importanti è che la sua posizione nel campo della visualizzazione professionale è stata notevolmente rafforzata, la domanda di soluzioni server si è stabilizzata e la fornitura di prodotti automobilistici è aumentata. Prevedo la crescita di questi segmenti di mercato. Allo stesso tempo, penso che l’emittente sia vulnerabile alla volatilità del mercato minerario e al rallentamento dell’energia cinetica del settore dei giochi, che potrebbero mettere sotto pressione la valutazione della società.

Per saperne di più