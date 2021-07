Rallenta la crescita dei prezzi delle nuove case in Cina a giugno Reuters

I dati del National Bureau of Statistics hanno anche mostrato che 55 città hanno registrato una crescita mensile, in calo rispetto alle 62 di maggio.

Secondo i calcoli di Reuters basati sui dati diffusi dal National Bureau of Statistics, il prezzo medio delle nuove case in 70 grandi città è aumentato dello 0,5% su base mensile a giugno, in calo dallo 0,6% di maggio.

PECHINO (Reuters)-I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che la crescita dei prezzi delle nuove case in Cina è rallentata a giugno quando il governo ha adottato misure per raffreddare il mercato immobiliare surriscaldato, frenando ulteriormente la crescita.

