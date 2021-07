Rapina e violenza si diffondono in Sudafrica a causa dell’elevata insoddisfazione Reuters

Quando sono scoppiati i disordini, l’economia del Sudafrica stava lottando per sfuggire alla devastazione causata dalla peggiore pandemia di COVID-19 in Africa, costringendola a imporre ripetutamente restrizioni alle aziende che hanno danneggiato una già fragile ripresa.

La decisione di incarcerarlo è scaturita da procedimenti legali ed è stata vista come una prova della capacità del Sudafrica di far rispettare lo stato di diritto dopo l’apartheid, compreso il confronto con potenti politici.

Il 79enne Zu Ma è stato condannato a una pena mensile per aver violato l’ordine della Corte Costituzionale.Durante i nove anni del suo mandato fino al 2018, ha fornito prove in un’indagine sulla corruzione ad alto livello.

Il presidente Cyril Ramaphosa ha detto in un discorso lunedì sera: “Ciò a cui stiamo assistendo è un crimine opportunistico, in cui un gruppo di persone incita al caos solo per coprire rapine e furti”.

Nella città natale di Zuma, KwaZulu-Natal e Gauteng, dove si trova la città più grande del paese, Johannesburg, l’esercito si prepara a inviare 2.500 soldati, perché sono più di quanto la polizia non sembri in grado di fare nulla.

