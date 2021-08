Rapporto: le accuse sull’uso di Grindr da parte dei pastori disturbano la Chiesa cattolica

Il blog Catholic News ha pubblicato una serie di articoli in cui si affermava che i dati dei telefoni cellulari mostravano che i sacerdoti dai sobborghi del New Jersey alla Città del Vaticano stavano usando l’app di collegamento gay Grindr. I funzionari della Chiesa erano a disagio per questo. New York Times.

pilastro, Un blog di notizie cattolico conservatore, afferma che l’analisi dei dati del telefono cellulare mostra che i preti cattolici utilizzo Rettificatrice, Sebbene giurino rigorosamente il celibato quando entrano nel clero, e la posizione della chiesa è che l’omosessualità è un peccato. pilastro Vengono rilasciate solo poche informazioni sulla fonte dei suoi dati. Funzionari cattolici hanno detto era Sono preoccupati che il prete possa usare Grindr, ma anche preoccupati per l’ovvio attacco contro di loro La privacy del sacerdote. Il rapporto ha portato alle dimissioni Vescovo Jeffrey BurrellIl mese scorso si è ritirato dalla carica di segretario generale della Conferenza episcopale cattolica americana pilastro Presumibilmente i dati del suo cellulare mostrano che lui Usa una smerigliatrice e Visita il bar gay. Il blog ha anche accusato persone anonime di usare Grindr nell’arcidiocesi di Newark, dove i sacerdoti sono stati accusati di cattiva condotta sessuale, incluso l’ex cardinale Theodore McCarrickÈ stato accusato di aver aggredito sessualmente un adolescente nel 1974 poche settimane fa. Il terzo rapporto viene da pilastro Il mese scorso è stato riferito che decine di telefoni cellulari nell’area riservata di Roma hanno ricevuto segnali da app di incontri nel 2018. Città del Vaticano, La città natale del Vaticano e del Papa.

La domanda rimane come pilastro Dati dei cellulari dei pastori, se ricevono aiuto da fonti esterne con secondi fini. pilastro Ha detto che ha ottenuto l’informazione Dal fornitore di dati È stato verificato da una società di consulenza esterna, ma non sono stati forniti altri dettagli. Un altro sfogo religioso conservatore, agenzia di stampa cattolicaIl direttore esecutivo dell’agenzia, Alejandro Bermudez, alla fine ha deciso di rifiutarlo, affermando che era stato fornito da una fonte “concentrata sulla riforma del clero cattolico” perché credeva che l’informazione provenisse da “all’incirca“Voglio dire, ha detto New York TimesFonti a agenzia di stampa cattolica Nel 2018, quando pilastro modificare JD Flynn e Ed Condon lavorano per l’agenzia, ma Bermudez ha detto al giornale che non ha detto loro la mancia che ha ricevuto. Grindr stesso rilasciare una dichiarazione Risposta del mese scorso pilastroUna serie di rapporti che affermano che i blogger “sfacciatamente” hanno incrociato più “Etica, morale e diritto Lines” e paragona l’indagine a una caccia alle streghe. Grindr sta ancora finendo su come pilastro L’app ha dichiarato di aver avuto accesso ai dati, ma ha sottolineato che ritenevano che non provenisse da Grindr stesso e che l’obiettivo della recensione fosse su possibili collegamenti a fornitori di rete, broker di dati sulla posizione e reti pubblicitarie. “E’ chiaro che questo lavoro coinvolge più di una semplice Solo un piccolo blog“, ha dichiarato Grindr in una dichiarazione. Negli ultimi anni, Grindr è stata presa di mira per aver venduto i dati degli utenti e Multa per oltre 11 milioni di dollari USA All’inizio di quest’anno, la Norvegia ha divulgato le informazioni degli utenti agli inserzionisti in conformità con le leggi europee sulla privacy, inclusi dettagli personali come l’orientamento sessuale e la posizione.Bene uguale a 10% Il reddito annuo di Grindr. Nel 2018, Grindr ha ammesso di aver condiviso Stato HIV dell’utente L’associazione con informazioni come la posizione, l’e-mail e i dettagli del telefono di due società di analisi esterne è cessata.

La Chiesa cattolica insiste ancora sulla sua dottrina secondo cui i preti devono essere celibi e l’omosessualità è inaccettabile, anche se il capo della chiesa Papa Francesco ha commentato che è più avanzato di molti dei suoi predecessori. Nel 2016 ha autorizzato i sacerdoti a perdonare gli aborti e ha sostenuto Protezione legale Per le coppie dello stesso sesso, anche se non supporta più Matrimonio omosessuale.

