Rapporto semestrale di Emma Technology: l’utile operativo è aumentato del 24,42% su base annua e ha insistito per trasformarsi in una società tecnologica di intelligence digitale

28 agosto 2021

Il 28 agosto, Emma Technology (603529.SH) ha pubblicato il suo primo rapporto semestrale dalla sua quotazione. La società ha realizzato un utile operativo di 7,312 miliardi di yuan nella prima metà dell’anno, con un aumento su base annua del 24,42%; l’utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate al netto di utili e perdite non ricorrenti è stato di 300 milioni di yuan, un aumento dell’8,60% su base annua.

Durante il periodo in esame, di fronte a fattori sfavorevoli come l’intensificarsi della concorrenza nel settore e l’aumento dei prezzi delle materie prime, Emma Technology ha colto le opportunità di sviluppo del settore derivanti dall’aggiornamento dei consumi e dalla richiesta di riscatto di nuovi standard nazionali, nonché l’influenza del marchio e le risorse finanziarie forza apportata dalle opportunità di IPO di successo, strettamente incentrate sull’asse strategico principale di “primo cliente, prodotti eccellenti, coltivazione intensiva del mercato e operazioni raffinate” e la direzione strategica della trasformazione in una società di tecnologia di intelligenza digitale, concentrandosi sul business principale, aderendo all’espansione del canale e alla strategia di trasformazione aziendale della tecnologia di intelligenza digitale, aumento degli investimenti in marketing, ricerca e sviluppo e gestione e rafforzamento dei sistemi di ricerca e sviluppo scientifici e di gestione.

Approfondire la trasformazione e la trasformazione del sistema di marketing nazionale e aumentare lo sviluppo dei mercati esteri

Emma Technology aderisce all’integrazione del valore dei produttori e continua a promuovere la trasformazione e la trasformazione del sistema di marketing nazionale. In termini di ottimizzazione organizzativa, parte della funzione di marketing è stata trasferita dalla sede centrale al team di prima linea per rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e dei clienti. In termini di espansione del canale, la società ha proseguito la sua strategia di sprofondamento del canale, ha rafforzato la costruzione di punti vendita nelle comunità urbane e nelle città e ha creato un sistema di rete di distribuzione multilivello, ad ampia copertura e ad alta efficienza per aumentare la penetrazione e la copertura del prodotti dell’azienda. In termini di aggiornamento dell’immagine, i negozi terminal sono stati aggiornati in termini di standard di decorazione, layout del negozio, esposizione dei prodotti, ecc., Per offrire ai consumatori un’esperienza di acquisto più confortevole e anche per migliorare il senso della moda e della tecnologia dei prodotti dell’azienda. In termini di marketing, i rivenditori, i gestori dei negozi e le guide all’acquisto dei prodotti vengono formati attraverso una combinazione di metodi online e offline.

Focalizzandosi sugli utenti, partendo dalle esigenze degli utenti e dagli scenari di servizio, Emma Technology approfondisce la trasformazione del sistema dei servizi e la trasformazione del business. Emma Technology Service Center continua a rafforzare la costruzione del sistema di servizi di base sotto la guida generale di “acquisizione di ordini di lavoro, miglioramento dell’efficienza, espansione dei campi e ecologia degli edifici” e migliora continuamente la qualità e il livello dei servizi di Emma Technology. Emma Technology ha preso l’iniziativa nella stesura della “Specifica per la limitazione dei tempi del servizio post-vendita per biciclette elettriche”, che stabilisce il processo di timeout e i requisiti per il servizio post-vendita delle biciclette elettriche, che è diviso in tre livelli. Il primo livello prevede ordini entro 1 minuto, contatto entro 3 minuti, arrivo entro 30 minuti entro 3 chilometri e arrivo entro 10 minuti per ogni oltre 1 Km. Questo guida l’aggiornamento degli standard di servizio post vendita delle biciclette elettriche e fornisce agli utenti un più esperienza di servizio conveniente.

Emma Technology analizza sistematicamente le caratteristiche regionali dei principali mercati globali e promuove attivamente l’espansione del mercato estero come strategia chiave dell’azienda. Durante il periodo di riferimento, la divisione internazionale di Emma Technology ha promosso attivamente il mercato globale, aumentato l’introduzione di talenti aziendali internazionali e stabilito team aziendali; in risposta alle esigenze di biciclette, scooter e altri gruppi di utenti globali, Emma Technology ha istituito un micro-viaggio business per i mercati d’oltremare Center, e ha covato sette categorie di prodotti tra cui skateboard elettrici e pieghevoli elettrici.

Emma Technology ha creato un team di operazioni commerciali di e-commerce professionale per svolgere attivamente il marketing digitale.Ora si è completamente insediata su piattaforme di e-commerce come JD.com, Tmall, Suning.com, Pinduoduo, ecc., E ha esplorato lo streaming live attraverso piattaforme come Douyin e Kuaishou. Con l’aiuto di portali di traffico online, è possibile realizzare vendite collaborative online e offline, fornendo agli utenti un’esperienza di acquisto più diversificata e conveniente.

Continuare ad aumentare ricerca e sviluppo per consolidare il fossato tecnologico

Il rapporto finanziario mostra che Emma Technology ha investito 142 milioni di yuan in ricerca e sviluppo nella prima metà dell’anno, con un incremento del 26% su base annua.

Emma Technology aderisce all’obiettivo strategico di trasformarsi in un’azienda tecnologica di intelligenza digitale. Non solo aumenta ulteriormente gli investimenti in ricerca e sviluppo, ma ottimizza anche il sistema di ricerca e sviluppo e rafforza il team building, compresa la creazione di un concetto di sviluppo del prodotto positivo, l’implementazione approfondita di Sistema di gestione del progetto di ricerca e sviluppo, Introdurre talenti di livello esperto, stabilire l’Academia Sinica concentrandosi sulla ricerca tecnologica di base nel settore e un centro intelligente incentrato sulla ricerca applicata. Per rafforzare ulteriormente gli scambi tecnici e la cooperazione, Emma Technology e Shanghai Jiaotong University hanno istituito congiuntamente il “Shanghai Jiao Tong University-Emma Advanced Battery System e Intelligent Control Joint R&D Center” per concentrarsi sull’applicazione e la ricerca di batterie agli ioni di sodio. Durante il periodo di riferimento, la ricerca e lo sviluppo di Aima Technology ha ottenuto risultati fruttuosi.Le sue opere rappresentative sono il sistema di ciclismo intelligente AimaOS e i nuovi prodotti di batterie al litio intelligenti.

Nel 2021, Emma Technology affronterà risolutamente il futuro per la trasformazione e l’aggiornamento mantenendo operazioni stabili. Gli analisti hanno sottolineato che dai risultati della prima metà del 2021, la crescita del business di Emma Technology è buona, la sua redditività ha resistito alla doppia prova dell’intensificata concorrenza del settore e dell’aumento delle materie prime e varie attività stanno procedendo senza intoppi.

