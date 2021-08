Rapporto semestrale di Shengtian Network: l’utile netto attribuibile alla capogruppo è aumentato dell’80,66% su base annua; l’utile netto e il flusso di cassa sono aumentati contemporaneamente

Condividi questo articolo!

Data: 1 agosto 2021

La sera del 30 luglio, Shengtian Networks (300494) ha pubblicato il rapporto semestrale 2021 e le entrate e l’utile netto della società nella prima metà dell’anno hanno raggiunto un livello record. Secondo l’annuncio, durante il periodo di riferimento, Shengtian Network ha realizzato un utile operativo di circa 620 milioni di yuan, con un aumento del 38,89% su base annua; l’utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate ha superato i 70 milioni di yuan, un anno su aumento anno dell’80,66%; l’utile netto attribuibile alla capogruppo dopo la deduzione è stato di circa 68,88 milioni Il flusso di cassa netto delle attività operative è stato di circa 76,83 milioni di yuan, con un aumento anno su anno dell’89,86%; il flusso di cassa netto delle attività operative è stato circa 76,83 milioni di yuan, con un aumento anno su anno del 263,39%.

Durante il periodo di riferimento, i giochi online di Shengtian su Internet hanno raggiunto un utile operativo di 334 milioni, con un aumento del 31,46% su base annua; il marketing su Internet ha raggiunto un utile operativo di 280 milioni, con un aumento del 51,89% su base annua.

Il rapporto semestrale mostra che il business delle operazioni IP fornisce la forza trainante principale per le prestazioni di Shengtian Network e il recupero iniziale della pubblicità online e dei servizi a valore aggiunto indica che le nuove e le vecchie attività di Shengtian Networks hanno risuonato e sono entrate in un periodo di sviluppo accelerato .

Le operazioni IP sono in piena espansione

Secondo il “Rapporto sull’analisi del potenziale dell’industria dei giochi in Cina del 2021” pubblicato da Gamma Data, le entrate del mercato dei giochi adattati all’IP nel 2020 supereranno per la prima volta i 100 miliardi di yuan. Anche il valore e le caratteristiche dell’utente fanno dominare il gioco adattato all’IP in aree quali il volume degli acquisti e il marketing. In futuro, questo campo ha anche un grande potenziale di mercato. Oltre al mercato nazionale dei giochi per dispositivi mobili, la strategia IP è diventata anche un importante elemento di layout per le aziende cinesi di giochi per espandere il mercato globale dei giochi. In futuro, le aziende che hanno accumulato accumulazioni in più campi come lo storage IP, l’originalità IP e il collegamento IP otterranno ulteriori opportunità di mercato.

Nel giugno 2019, per far fronte alla crescita lenta del mercato degli Internet café, rafforzare le riserve di IP e contenuti di gioco e creare nuovi punti di crescita dei profitti, la società ha acquisito il 70% di Tianxi Huyu al prezzo di 420 milioni di yuan. All’inizio del 2021, sarà venduto a 3.6 Acquisito il restante 30% del capitale di Tianxi Interactive Entertainment ad un prezzo di 100 milioni di yuan.

Dall’acquisizione di Tianxi Mutual Entertainment, Shengtian Networks ha utilizzato le capacità operative IP delle sue controllate per partecipare a “Three Kingdoms 2017”, “Three Kingdoms: Strategic Edition”, “Dynasty Warriors”, “The Era of Maritime: Overlord of the Sea”, ecc. Gestione della proprietà intellettuale, pianificazione, produzione e distribuzione di una serie di giochi premium.

Tra questi, il gioco mobile di strategia online “Three Kingdoms 2017” sviluppato e gestito da Shengtian Networks per partecipare all’introduzione dell’IP e collaborare con 360, Caesars Culture, Ali, Hero Interactive Entertainment e altri produttori è stato ampiamente elogiato. il fatturato cumulativo supera i 4,3 miliardi di yuan. ; “Three Kingdoms: Strategy Edition”, che è supervisionato dalla sussidiaria Tianxi Interactive Entertainment, e Alibaba Games è responsabile dello sviluppo e della distribuzione di esso è diventato un prodotto SLG fenomenale. A partire dal 2020, il le entrate globali del gioco hanno superato 1 miliardo di dollari USA. Nella prima metà del 2021, è sbarcato a Hong Kong, Macao, Taiwan, Corea del Sud e Giappone. Nel primo trimestre, si è classificato al quinto posto nelle entrate globali dei giochi per dispositivi mobili e si prevede che le entrate si espandano ulteriormente; Tianxi Interactive Entertainment ha ottenuto l’autorizzazione IP dal Giappone nella “Great Navigation Era: “Overlord of the Sea” ha riposto grandi speranze anche da Shengtian.com. Tencent Games è responsabile della distribuzione domestica. Il 17 maggio sono state aperte le prenotazioni su tutte le piattaforme.

Attraverso l’acquisizione di Tianxi Huyu, l’operazione IP è diventata una parte importante del layout dell’industria dei giochi online di Shengtian e ha contribuito al suo importante punto di profitto.

I dati del rapporto finanziario mostrano che i ricavi dei servizi operativi IP di Shengtian Networks nel 2019 sono stati di 25 milioni di yuan.Entro il 2020, i ricavi dei servizi operativi IP avranno superato la soglia di 100 milioni di yuan, con un aumento del 301,8%. Il rapporto semestrale del 2021 mostra che durante il periodo di riferimento, il reddito operativo di Shengtian Networks IP ha superato i 205 milioni, con un aumento del 296,84% su base annua.

Oltre ai prodotti di gioco esistenti, Shengtian lancerà anche una serie di giochi di successo nella seconda metà dell’anno. La controllata Tianxi Huyu ha ottenuto l’autorizzazione IP di “Dynasty Warriors”, che è stata sviluppata in collaborazione con China Mobile Games. Tencent Games è responsabile della distribuzione regionale nazionale. Resta inteso che il gioco dovrebbe essere lanciato ufficialmente all’inizio di agosto fino a giugno 10. , Il gioco ha più di 5 milioni di prenotazioni in tutti i canali.

Shengtian Networks ritiene che, dopo anni di esplorazione e sviluppo approfonditi nel campo dell’IP dei giochi, l’azienda abbia formato un modello operativo IP maturo. A monte della catena dell’industria dei giochi adattata all’IP, l’azienda ha mantenuto relazioni di cooperazione a lungo termine, approfondite e buone con famosi proprietari di diritti d’autore IP di gioco come Japan Guangrong, ha stabilito canali efficaci per arricchire il proprio pool di risorse IP di gioco, e riservato un certo numero di pesi massimi.In futuro, l’azienda continuerà ad arricchire le sue riserve IP boutique.

In secondo luogo, le forti capacità di supervisione del gioco IP dell’azienda garantiscono un alto grado di riproduzione del contenuto dell’adattamento del gioco, che può aiutare l’adattamento dell’IP del gioco classico per realizzare meglio il valore commerciale dell’IP originale. L’azienda è nel campo dei giochi online da più di dieci anni e ha una conoscenza molto approfondita delle esigenze dei titolari del copyright e delle caratteristiche dei lavori di gioco. Può aiutare il contenuto degli adattamenti del gioco a soddisfare le esigenze del diritto d’autore proprietari, migliorare la qualità dei prodotti di gioco, aumentare la velocità di sviluppo del gioco e renderlo migliore e più veloce Realizzare il valore commerciale dell’IP di gioco.

La traccia di gioco cloud è la prima a essere tracciata

Secondo il “Cloud Game Industry Development White Paper (2020)” della 5G Cloud Game Industry Alliance, nel 2020, con l’ulteriore divulgazione di reti e terminali 5G, i giochi cloud, come primo candidato per l’uso commerciale del 5G, continuano ad aumentare la loro attenzione e prosperità.Il layout accelerato dell’azienda ha gettato solide basi per la crescita rapida e sostenuta della scala degli utenti e ha promosso lo sviluppo dell’intero mercato del cloud gaming.

Southwest Securities ha precedentemente assegnato a Shengtian un rating di acquisto nel suo rapporto di ricerca. Secondo il rapporto di ricerca, Shengtian Networks è una delle prime aziende del paese a implementare la catena del settore dei giochi cloud e, basandosi sulla potenza di calcolo degli Internet café, ha un vantaggio significativo nell’implementazione strategica del mercato dei giochi cloud.

Secondo l’analisi statistica della 5G Cloud Game Industry Alliance, poiché l’accettazione dei giochi cloud da parte degli utenti aumenta di anno in anno, la coltivazione delle abitudini di pagamento degli utenti sarà effettiva all’inizio del 2023. I contenuti dei giochi cloud con un gameplay innovativo e di alta qualità stimoleranno gli utenti “Disponibilità a spendere in modo significativo. La dimensione del mercato annuale dovrebbe raggiungere 43,55 miliardi di yuan.

Per quanto riguarda la piattaforma, Shengtian Network ha lanciato l’emissione di azioni con obiettivi specifici nel 2021 e prevede di raccogliere 486 milioni di yuan, principalmente per supportare l’aggiornamento e la costruzione della piattaforma di gioco cloud Suileyou dell’azienda.

In termini di incentivi ai dipendenti, Shengtian Network ha emesso un annuncio nel giugno di quest’anno, affermando che la società intende utilizzare i propri fondi per riacquistare alcune delle azioni pubbliche della società per l’attuazione del piano di incentivi azionari della società o del piano di partecipazione azionaria dei dipendenti. Gli addetti ai lavori ritengono che l’industria dei giochi sia un’industria ad alta intensità di talento. Per le aziende asset-light come le società di giochi, il talento è la risorsa principale più importante. Il piano di incentivi azionari di Shengtian Networks questa volta garantisce la stabilità dei dipendenti principali e può completamente mobilitare l’entusiasmo dei dipendenti principali attraverso incentivi materiali.

Shengtian Networks ha dichiarato che in futuro la società creerà un aggregato di utenti, contenuti e servizi attorno all’obiettivo strategico del cloud gaming ed esplorerà modelli di business come pubblicità, distribuzione, socializzazione dei giochi ed e-commerce di giochi nel cloud gaming era.

Lai Chunlin, presidente e direttore generale di Shengtian Networks, una volta ha dichiarato pubblicamente al 2021 Investor Online Collective Reception Day delle società quotate in Hubei: “La società considera la piattaforma di gioco cloud come un’importante direzione strategica e consoliderà completamente la piattaforma di gioco cloud in negli ultimi tre anni. , Costruisci un framework con la piattaforma di gioco cloud come piattaforma principale, crea contenuti, distribuzione, servizi di gioco e altre catene ecologiche correlate. Su di esso, integra e fornisci servizi a tutto tondo come contenuti, social network, e- commercio e creare una nuova comunità ecologica. Quindi l’azienda ha l’opportunità di formare una forte redditività e un ciclo ecologico chiuso”.

In termini di marketing e distribuzione integrati, Shengtian Cloud Games intende adottare il modello “prova di giochi cloud + annuncio di gioco + attività pubblicitaria” per stimolare il tradizionale potenziale commerciale della pubblicità su Internet dell’azienda. Allo stesso tempo, combinerà la bassa soglia di prova giocare con la promozione e la distribuzione del gioco, che dovrebbe migliorare l’effetto della pubblicità del gioco e infine accelerare il traffico del dominio privato della piattaforma, formando il proprio ecosistema della comunità di contenuti.

Avvia un’attività di pubblicazione di giochi indipendente

Il rapporto semestrale ha rivelato che l’attività di gestione dei giochi originale di Shengtian Networks è dominata da operazioni congiunte e che la successiva attività di pubblicazione di giochi indipendente sarà lanciata per creare un nuovo punto di crescita dei profitti.

Secondo il suo rapporto semestrale, nel 2021, Shengtian Network ha ottenuto i diritti di distribuzione dei giochi mobili “Shushan Head”, “I Love Catapult” e “Super Elf Watch” ed è in procinto di pubblicare. La società ha anche stabilito Hainan Shengtian Game Network Technology Co., Ltd. , Ha aperto un nuovo capitolo della pubblicazione di giochi indipendente.

Alcuni analisti hanno sottolineato che l’apertura dell’attività di pubblicazione di giochi indipendente è un passo importante per Shengtian Networks per continuare a svilupparsi nella catena dell’industria dei giochi Considerando che l’attività di marketing online di Shengtian Networks focalizzata principalmente sui clienti di giochi ha accumulato una grande quantità di industria risorse, mentre si contattano i produttori di giochi, pur detenendo un gran numero di canali e risorse multimediali, è naturalmente naturale lanciare l’editoria di giochi indipendente.In futuro, ci si aspetta che coltivino ed espandano nuovi punti di crescita dei profitti.

L’attività di marketing su Internet è gradualmente ripresa

Vale la pena notare che a causa dell’impatto dell’epidemia nel 2020, le prestazioni dell’azienda non hanno soddisfatto le aspettative.Nel 2021, dopo una serie di aggiustamenti, Shengtian Networks ha resistito all’impatto dell’epidemia e l’attività di marketing su Internet è inizialmente ripresa.

Il rapporto finanziario mostra che la pubblicità online della società e l’utile operativo delle attività a valore aggiunto hanno superato i 280 milioni, pari al 45,20% dell’utile operativo, con un incremento del 51,89% su base annua.

L’agenzia di media mobili è un importante supporto per l’attività di marketing. Shengtian Network ha affermato che l’azienda dispone di una vasta gamma di risorse MCN e ha un buon rapporto di cooperazione con molte MCN. Può svolgere varie attività di promozione e servizi operativi di account aziendali su piattaforme video brevi ; Le risorse multimediali dell’agenzia coprono portali di traffico Internet come motori di ricerca, piattaforme social, piattaforme di trasmissione in diretta e brevi video. Attualmente, è il partner principale delle principali piattaforme di trasmissione in diretta e video brevi nazionali e l’agenzia pubblicitaria principale di Douyu, Piattaforme di trasmissione in diretta Huya e Kuaishou.

Shengtian Network crede che le risorse multimediali di alta qualità siano un’importante garanzia per l’azienda per ottenere buoni risultati, ed è una delle principali competitività per l’apertura di nuovi clienti e il mantenimento dei vecchi clienti. La sua piattaforma di intrattenimento online Yileyou e la piattaforma di gioco Yilewan hanno accumulato un gran numero di utenti. Tra questi, i prodotti della piattaforma di intrattenimento Internet Yileyou sono uno dei canali preferiti per il marketing e il posizionamento precisi da parte dei produttori di giochi.

Concentrarsi sull’attività principale ed uscire costantemente dall’attività di piccoli prestiti

L’annuncio mostra che la controllata Shengtian Microfinance fornisce piccoli prestiti ai clienti e raccoglie gli interessi in conformità con il contratto. Nella prima metà del 2021 non si sono verificate nuove operazioni di prestito tranne il recupero di prestiti azionari.Alla data di divulgazione del rapporto, Shengtian Microfinance era stata cancellata e il patrimonio netto della liquidazione era di circa 505 milioni di yuan.

Wang Junfang, vicedirettore generale e direttore finanziario di Shengtian Network, una volta ha dichiarato alla giornata di accoglienza collettiva online degli investitori della società quotata Hubei tenutasi a giugno di quest’anno: “Le piccole società di prestito sono state redditizie nel corso degli anni e hanno una buona qualità degli attivi. Microfinanza presentata una richiesta all’autorità competente per recedere dal settore della microfinanza ed è stata approvata nel prossimo futuro. Dopo la cancellazione della società di microfinanza, tutti i fondi saranno restituiti alla società madre dell’unico azionista”.

Esperti del settore hanno analizzato che l’uscita di Shengtian dal settore dei piccoli prestiti favorisce l’integrazione delle risorse dell’azienda e l’ottimizzazione dell’allocazione, ed è favorevole alla concentrazione sulla sua attività principale e allo sviluppo completo della costruzione di piattaforme di gioco cloud. Inoltre, Shengtian Network sta raccogliendo fondi per 486 milioni di yuan sotto forma di emissione non pubblica. Insieme alle attività di liquidazione di oltre 500 milioni di yuan dopo la cancellazione dei piccoli prestiti Shengtian, la liquidità disponibile dell’azienda raggiungerà una scala considerevole, che è favorevole allo sviluppo a lungo termine dell’azienda.

Fonte: Pubblica Yi

