Raymond James ha comprato Charles Stanley per 279 milioni di sterline

Il gruppo finanziario americano Raymond James ha raggiunto un accordo per rilevare Charles Stanley, rendendo la City di Londra, che ha 229 anni, l’ultima società britannica di gestione patrimoniale a soccombere alla pressione di scala in un settore in rapido consolidamento.

Secondo i termini dell’acquisizione, il gruppo americano pagherà 278,9 milioni di sterline per acquistare le azioni di Charles Stanley con un sovrapprezzo del 43,5% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì. Se approvata dagli investitori, l’operazione concluderà l’operazione londinese della società di gestione patrimoniale britannica fondata nel 1792, che è una delle società più antiche della Borsa di Londra.

Mentre i gestori patrimoniali più piccoli cercavano di consolidare le proprie risorse per competere con rivali più grandi, le due parti hanno stipulato una serie di transazioni. La tecnologia di installazione e i costi di conformità nel settore hanno dato vantaggi alle aziende più grandi, che possono migliorare l’efficienza e distribuire i costi fissi su un’ampia base di clienti.

La maggior parte del reddito di Charles Stanley è costituita da fondi gestiti per i clienti, compresi i fondi facoltosi e pensionistici, nonché attraverso servizi di pianificazione finanziaria e la sua piattaforma di investimento al dettaglio online. A marzo, il gruppo gestiva 25,6 miliardi di sterline, ma la crescita organica dei suoi fondi è rimasta stagnante lo scorso anno e i margini di profitto si sono ridotti.

Paul Reilly, CEO di Raymond James, che gestisce circa 1.000 miliardi di dollari di asset a livello globale, ha affermato che questa collaborazione trarrà vantaggio da una “partnership di back-end”, che consentirà cambiamenti tecnologici e infrastrutturali. I servizi rivolti ai clienti delle due società rimarranno indipendenti.

La promozione della scala di gestione patrimoniale ha portato a una serie di transazioni nel Regno Unito, inclusa la fusione di Tierney e Smith Williamson completata lo scorso autunno, che ha unito un patrimonio di 47 miliardi di sterline. Negli ultimi anni, Quilter ha anche acquisito concorrenti più piccoli: Rathbones ha acquisito la società di gestione patrimoniale Saunderson House per 4,7 miliardi di sterline l’anno scorso.

Da quando è entrato nel mercato del Regno Unito 20 anni fa, Raymond James, con sede in Florida, ha accumulato circa 13 miliardi di sterline di beni dei clienti nel Regno Unito. Questa transazione porterà il capitale combinato delle due società a oltre 40 miliardi di sterline, che sarà più vicino a concorrenti più grandi come Brewin Dolphin e Rathbones. Il management di Raymond James spera che questa transazione migliorerà l’efficienza dei costi delle funzioni di back-office e rafforzerà le attività delle due società nel Regno Unito.

Al termine della transazione, il presidente di Charles Stanley Sir David Howard e il CEO Paul Abberley rimarranno in carica, con la supervisione di Peter Moores, CEO di Raymond James.

Abberley ha dichiarato che Raymond James “riconosce la reputazione, la tradizione e i dipendenti di talento di Charles Stanley” e che la transazione rappresenta un “premio interessante” per gli azionisti.

Da quando è diventata membro dell’omonimo scambio nel 1852, la società è stata membro regolare della LSE. L’azienda ha prosperato dal boom ferroviario durante la rivoluzione industriale, ma può essere fatta risalire alla Bank of Sheffield fondata alla fine del 1700.

La società ha affermato che la transazione deve essere firmata dagli azionisti, ma ha ricevuto il sostegno di oltre un terzo degli investitori, inclusa la famiglia Howard, che è stata coinvolta nell’attività come manager e azionisti sin dagli anni ’30.