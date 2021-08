Recensione di assicurazione familiare Hippo-Good Financial Cents®

Punti chiave:

Hippo fornisce una polizza assicurativa familiare “moderna” che protegge il modo in cui vengono utilizzate le case oggi.

L’azienda promette di aiutarti a prenderti cura della tua casa in modo che tu possa evitare il più possibile i reclami. Lo fanno fornendo apparecchiature per la casa intelligente complementari e servizi avanzati di manutenzione della casa.

Hippo fornisce assicurazioni familiari in 37 stati.

A differenza di altre compagnie assicurative, Hippo si concentra solo sull’assicurazione familiare e non fornisce assicurazione auto, assicurazione sulla vita, O altri tipi di assicurazione.

Richiedi online un preventivo gratuito per l’assicurazione della casa per vedere quanto puoi risparmiare.

Hippo si vanta che molti dei suoi clienti possono risparmiare fino al 25% sui premi.

Hippo è quasi sconosciuto nel settore assicurativo, ma questa tendenza sta iniziando a cambiare. Negli ultimi anni, questa società ha pubblicato servizi speciali in pubblicazioni come Bloomberg, USA Today e Fortune, principalmente perché forniscono servizi assicurativi e di cura per la tua famiglia in un modo unico.

Hippo lo rende facile per te Richiedi un preventivo gratuito Acquista l’assicurazione per i proprietari di casa online in 60 secondi o meno.Hanno la loro app per l’assistenza domiciliare che ti consente di impostare la manutenzione continua o ottenere consigli dai professionisti dell’assistenza domiciliare. Il provider include anche dispositivi per la casa intelligente nel tuo piano di assicurazione della casa, che può aiutarti a garantire che i piccoli problemi nella tua casa non si trasformino in problemi grandi e costosi.

Se stai acquistando un’assicurazione per i proprietari di case e stai pensando di provare cose nuove, Hippo può fornire la protezione di cui hai bisogno a un prezzo che ti puoi permettere. Continua a leggere per scoprire come funziona Hippo Insurance, in che modo è diverso e perché potresti prendere in considerazione questo fornitore di assicurazioni per la casa basato sulla tecnologia.

Circa l’azienda

Assicurazione per la famiglia dell’ippopotamo Fondato nel 2015, questo significa che il provider esiste da meno di un decennio. Ciò rende difficile misurare la qualità dell’azienda e l’esperienza utente passata. Tuttavia, finora, tutti i segnali indicano buone notizie, poiché Hippo ha ricevuto alcune valutazioni importanti sin dal suo inizio.

Innanzitutto, Hippo collabora con una compagnia assicurativa che ha la solidità finanziaria di AM Best rating A, il che significa che il posizionamento della compagnia è quello di mantenere la stabilità finanziaria a lungo termine. Hippo Insurance Services ha anche un rating e una certificazione B+ dal Better Business Bureau (BBB). Questa compagnia assicurativa ha anche mostrato 3,66 stelle su 5 nelle recensioni degli utenti di BBB, anche se ha chiuso 20 reclami negli ultimi tre anni. Inoltre, Hippo ha più di 2.000 recensioni degli utenti sul suo sito Web, con una valutazione media di 4,9 su 5 stelle.

Diversi fattori aiutano Hippo a distinguersi, incluso il fatto che il fornitore non fornisce altri tipi di assicurazione. Questo può essere visto come uno svantaggio perché molte persone amano raggruppare tutte le polizze assicurative con un’unica compagnia per risparmio e convenienza. Tuttavia, Hippo afferma di poterti risparmiare il 25% sui premi.

Anche gli ippopotami fanno le cose a modo loro. Per esempio:

Hippo fornisce ai propri clienti dispositivi domestici intelligenti gratuiti che possono aiutarli a prendersi cura e prevenire i loro problemi di proprietà

I clienti Hippo possono utilizzare l’app per l’assistenza domiciliare, che consente loro di programmare la manutenzione o ottenere una consulenza professionale sulla loro casa e sulla sua manutenzione

Hippo utilizza una tecnologia avanzata per assicurarti di pagare l’importo esatto dell’assicurazione familiare di cui hai bisogno, niente di più

Il limite di copertura di Hippo per i tuoi prodotti elettronici è 4 volte superiore rispetto ad altri fornitori

Come abbiamo già detto, Hippo è disponibile in 37 stati. Puoi utilizzare il loro sito Web per ottenere il tuo preventivo di assicurazione sulla casa in soli 60 secondi. Innanzitutto, dovresti pianificare di fornire le seguenti informazioni:

Il tuo indirizzo di casa

Informazioni per il check-in

data di nascita

indirizzo email

numero di telefono

Dopo aver inserito questi dati richiesti, vedrai le offerte per tre livelli di copertura: buono, migliore e migliore. Puoi scegliere un’assicurazione familiare con limiti di copertura più elevati e tipi di copertura aggiuntivi, ma puoi anche scegliere di coprire i beni di prima necessità a un prezzo inferiore. Inoltre, hai la possibilità di scegliere una polizza deducibile che sia significativa per le tue finanze.

Puoi anche controllare a quali sconti Hippo potresti avere diritto, inclusi sconti per vivere in una comunità con un’Associazione dei proprietari di abitazione (HOA) o sconti per prestiti non garantiti. Se ricevi un preventivo gratuito e inizi il tuo piano almeno 8 giorni prima dell’inizio della copertura, o se hai una casa nuova di zecca, puoi anche ottenere sconti sulla copertura.

In termini di tipi di copertura nel tuo piano assicurativo per proprietari di case Hippo, offrono i seguenti tipi di copertura:

La copertura del computer e dell’ufficio domestico è 4 volte il limite medio della polizza

Copertura di prodotti elettrici ed elettronici

Copertura per colf e baby sitter

Backup dell’acqua

Copertura della linea di servizio

Copertura delle modifiche alle normative locali

Copertura di ricostruzione migliorata

Limitazione di responsabilità

Uso perso

Tutela del pagamento del mutuo

L’assicurazione sulla casa per la tua proprietà personale include anche un costo di sostituzione completo, il che significa che otterrai l’articolo sostitutivo completo senza detrazione per l’ammortamento.

Caratteristiche uniche

L’app per l’assistenza domiciliare ti consente di programmare la manutenzione e ottenere consigli professionali sulle riparazioni domestiche

Il dispositivo per la casa intelligente incluso ti consente di trovare più facilmente problemi in casa in anticipo

I prezzi basati sulla tecnologia ti consentono di risparmiare fino al 25% sui premi assicurativi dei proprietari di case

Pro e contro di Hippo Family Insurance

vantaggio:

Ottieni un preventivo gratuito in 60 secondi o meno Opzioni di sottoscrizione flessibili Sconti disponibili Risparmia fino al 25% sull’assicurazione dei proprietari di case discordanza:

Non può essere abbinato ad altri tipi di assicurazione, scarsa esperienza personalizzata, nessun agente a tempo pieno che ti guidi

Per chi è la migliore assicurazione per la famiglia Hippo?

Poiché Hippo non fornisce altri tipi di assicurazione, questo fornitore è l’ideale per le persone che non si preoccupano di girovagare per diverse compagnie per proteggere le loro case, auto e altre proprietà. In definitiva, Hippo Family Insurance potrebbe essere la soluzione migliore per le persone che desiderano personalizzare la propria assicurazione in base al proprio stile di vita e per coloro che trovano che Hippo offra premi migliori rispetto ad altri posti.

Il cliente ideale per Hippo Family Insurance potrebbe essere:

Chiunque desideri un preventivo di assicurazione per i proprietari di casa facile e veloce online

Persone che hanno già una polizza assicurativa auto separata di cui sono soddisfatte

Coloro che desiderano fornire una protezione aggiuntiva per acqua di riserva, linee di servizio, lavoratori domestici, apparecchiature per l’home office, ecc.

Persone disposte a utilizzare la tecnologia come parte della loro esperienza assicurativa per i proprietari di case

Come Hippo calcola il premio dell’assicurazione familiare

Una volta che richiedi un preventivo di assicurazione per i proprietari di abitazione da Hippo, potresti scoprire che ti viene richiesto di pagare più o meno rispetto agli altri preventivi che ricevi. Sebbene Hippo prometta che puoi risparmiare fino al 25% sui premi assicurativi dei proprietari di case, questi risparmi possono essere realizzati o meno per te. Tutto dipende dalla casa che stai cercando di assicurare, dalle richieste personali che hai fatto in passato e dal livello di copertura richiesto.

Secondo Hippo, i principali fattori utilizzati per calcolare i premi assicurativi del proprietario della casa includono:

Copertura che scegli tu

Approvazione/assicurazione facoltativa

Sconti (ad es. apparecchiature per la casa intelligente o altre apparecchiature per la prevenzione delle perdite)

Opzioni deducibili

Tieni presente che Hippo ti consente di utilizzare il conto di deposito a garanzia allegato al tuo trasferimento ACH, carta di credito o mutuo per pagare i premi assicurativi del proprietario della casa tramite il tuo conto bancario. Sebbene il pagamento tramite deposito a garanzia sia standardizzato, le persone che pagano tramite conti bancari o carte di credito possono scegliere di pagare mensilmente, trimestralmente, due volte l’anno o una volta all’anno.

Ippopotamo e altri concorrenti di assicurazioni sulla casa

Se sei nel mercato delle assicurazioni per i proprietari di case e vuoi sapere se Hippo è giusto per te, non ti farà male vedere come questo fornitore vincerà la concorrenza.L’immagine sotto mostra come ippopotamo Rispetto ad alcuni fornitori di alto livello nel campo dell’assicurazione sulla casa—— Assicurazione Allstate e limonata.

Assicurazione per la famiglia dell’ippopotamo Allstate Family Insurance Assicurazione famiglia limonata Valutazione finanziaria Collaborare con aziende con AM Best rating di solidità finanziaria di A- o superiore AM Il miglior rating di solidità finanziaria è A+ A-Rating di stabilità finanziaria eccezionale di Demotech Inc.® Sconti offerti Sconti multipli sulle polizze, sconti sulle funzioni di sicurezza, sconti sui pagamenti completi, sconti sulle nuove case Polizza multipla pagamento preferenziale responsabilità preferenziale franchigia preferenziale fedeltà preferenziale segno anticipato preferenziale equipaggiamento protettivo preferenziale nuova casa preferenziale Sconti multipli sulle polizze, sconti sulle funzioni di sicurezza, sconti sui pagamenti completi Valutazione a stelle del cliente (Trustpilot) 2,9 stelle su 5 stelle 1,4 stelle su 5 stelle 4,1 stelle su 5 stelle

Cosa dovresti sapere sull’assicurazione dei proprietari di casa

secondo Istituto di informazioni assicurative (3)La copertura standard nella maggior parte dei piani assicurativi dei proprietari di case include:

Copri la struttura della tua casa

Garanzia di responsabilità

Fornisci protezione ai tuoi beni personali

Protezione per spese di soggiorno aggiuntive

Detto questo, ci sono molte variabili da considerare da lì. Ad esempio, puoi scegliere di aggiungere passeggeri o assicurazioni aggiuntivi ai componenti unici della tua casa. A seconda di dove vivi, potresti dover acquistare anche altri tipi di assicurazione familiare, come l’assicurazione contro i terremoti o l’assicurazione contro le inondazioni.

Devi anche assicurarti di essere soddisfatto dei limiti di copertura nella polizza e che questi limiti siano sufficienti per aiutarti a recuperare finanziariamente in caso di perdita totale. Inoltre, devi sapere se la tua assicurazione sulla casa fornisce un valore reale in denaro, un valore del costo di sostituzione o una protezione dei costi di sostituzione garantita o estesa.

Pubblicità di denaro. Se fai clic su questo annuncio, potremmo essere risarciti. pubblicizzare Ottieni un preventivo istantaneo per l’assicurazione della casa da Hippo! Hippo può aiutarti a prenderti cura della tua casa e prevenire che i piccoli problemi diventino costosi mal di testa.Clicca qui sotto per iniziare Richiedi un preventivo gratuito

Linea di fondo

Hippo Family Insurance ha senso per la tua famiglia e il tuo stile di vita? Dipende se desideri un’assicurazione su misura per il tuo stile di vita e se offrono premi in grado di fornire un rendimento affidabile.Per scoprire se Hippo è adatto, ti suggeriamo di prenderti un po’ di tempo Richiedi un preventivo gratuito, E poi confronta i diversi livelli assicurativi che Hippo offre per la tua casa.

Allo stesso tempo, dovresti anche assicurarti di avere diritto ai vari sconti sull’assicurazione familiare di Hippo, inclusi gli sconti per la proprietà di una nuova casa o per il pagamento dell’intero anno.

Detto questo, non smettere di cercare un’assicurazione sulla casa presso Hippo. Quando si cerca la migliore copertura assicurativa per la casa, il modo migliore è fare acquisti con almeno 3 o 4 compagnie assicurative diverse. Tuttavia, dovresti assicurarti di non confrontare le politiche basate esclusivamente sui prezzi. Oltre ai premi, è necessario confrontare anche i tipi di assicurazione offerti, i limiti di polizza e le franchigie.Da lì, puoi prendere una decisione informata su quale delle seguenti cose Il miglior fornitore di assicurazioni sulla casa Il più adatto alle tue esigenze.

Domande frequenti (FAQ)

Chi sottoscrive Hippo Insurance​​​

Le polizze assicurative di Hippo sono sottoscritte dai giganti assicurativi TOPA e Spinnaker, entrambi i quali hanno ricevuto valutazioni affidabili per la loro solidità finanziaria.

Qual è la migliore valutazione AM di Hippo?

Le polizze di Hippo Home Insurance sono sottoscritte da partner classificati A- da AM Best o superiore.

Hippo è una vera compagnia di assicurazioni?

Hippo è sicuramente una vera compagnia di assicurazioni, anche se attualmente fornisce solo assicurazioni familiari. Se vuoi sapere quanto puoi risparmiare con l’assicurazione sulla casa utilizzando Hippo, visita il loro sito Web per ottenere un preventivo gratuito in 60 secondi o meno.

Hippo può aiutarmi a risparmiare sull’assicurazione sulla casa?

Hippo aiuta i consumatori a risparmiare denaro, assicurarsi che paghino esattamente l’assicurazione di cui hanno bisogno e niente di più. Hippo utilizza anche dispositivi domestici intelligenti per aiutare i propri clienti a evitare i principali rischi e tenere traccia di ciò che sta accadendo nelle loro case.

Hippo ha un’app mobile?

Hippo ha un’app per l’assistenza domiciliare che consente ai clienti di cercare una guida professionale sui problemi di riparazione della casa. L’app mobile consente inoltre ai clienti Hippo di programmare gli appuntamenti di manutenzione e manutenzione.