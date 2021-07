Reckitt riporta vendite deludenti nel secondo trimestre, affermando che i costi influenzeranno i margini di profitto Reuters

L’utile per azione rettificato per il semestre chiuso a giugno è stato di 142,6 pence, inferiore alla stima media di 144,4 pence.

Il direttore finanziario Jeff Carr ha dichiarato in una teleconferenza con i media che il costo delle vendite è aumentato dell’8-9% in questo trimestre.

Le vendite della sua attività di sanificazione (inclusi disinfettanti e capsule Finish per lavastoviglie) sono aumentate del 7,8% su base annua, mentre la sua attività di salute, che produce sciroppo per la tosse Mucinex e pastiglie Strepsils, è diminuita del 5,6%.

Reckitt ha affermato che marchi come Finish, Airwick, Harpic e Veet (che rappresentano il 70% delle sue vendite) stanno crescendo, ma il tasso di crescita è inferiore rispetto allo scorso anno, mentre stanno tornando a crescere marchi come Durex, Vanish e Nurofen. le condizioni di mercato si normalizzano.

Secondo il consenso fornito dalla società, le vendite per i tre mesi terminati il ​​30 giugno (esclusa la sua attività di nutrizione infantile in Cina) sono aumentate del 2,2% su base annua, inferiore alla crescita del 2,3% prevista dagli analisti.

