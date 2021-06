Regno Unito e Stati Uniti raggiungono una tregua nella disputa commerciale Airbus/Boeing Reuters

Il ministro del Commercio Liz Truss ha dichiarato: “Questo accordo sosterrà l’occupazione in tutto il paese ed è una buona notizia per i principali datori di lavoro come il whisky scozzese e industrie come l’aerospaziale”.

Il Dipartimento del Commercio del Regno Unito ha dichiarato in una dichiarazione che il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno concordato di sospendere la riscossione delle tariffe di ritorsione per cinque anni e collaboreranno più strettamente in risposta alle pratiche commerciali sleali delle economie non di mercato.

Dal 2004, le due parti si battono per i sussidi del produttore americano di aerei Boeing e della rivale europea Airbus in casi paralleli nell’Organizzazione mondiale del commercio.Entrambe le parti ritengono che ciò esponga l’altra parte a una concorrenza sleale.

L’accordo è stato raggiunto due giorni dopo la tregua dell’UE in un conflitto di quasi 17 anni per le sovvenzioni agli aerei e ha sospeso per cinque anni una serie di tariffe dell’era Trump, che hanno deteriorato le relazioni con gli Stati Uniti.

LONDRA (Reuters) – Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno dichiarato giovedì di aver raggiunto un accordo per risolvere la controversia commerciale tra Airbus e Boeing (NYSE:) entro i prossimi cinque anni per garantire che le tariffe di ritorsione continuino a essere sospese.

