Regno Unito e UE raggiungono un accordo sui diritti di pesca

Bruxelles e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sul diritto di pesca di specie distribuite tra le acque delle due parti, che segna l’andamento delle relazioni bilaterali prima di fare progressi in un’area più ampia. Brexit Ci saranno colloqui la prossima settimana.

Dopo mesi di negoziati, mercoledì sera le due parti hanno annunciato un accordo sui diritti di pesca, e questi negoziati sono stati ripetutamente turbati da controversie su come massimizzare le opportunità di pesca rispettando gli obiettivi ambientali.

L’accordo stabilisce restrizioni alla pesca su oltre 70 diversi tipi di pesce che circolano tra le acque dell’UE e del Regno Unito. L’accordo copre principalmente i diritti di pesca per il resto del 2021 e alcune restrizioni alla pesca delle specie di acque profonde sono estese fino al 2022.

I negoziati sono la prima volta che le due parti hanno tenuto negoziati sulla pesca come due potenze costiere indipendenti dopo la Brexit. Per decenni Bruxelles ha tenuto colloqui annuali simili con altri paesi vicini come la Norvegia.

Tali negoziati si svolgono di solito prima dell’inizio dell’anno solare per consentire ai pescatori di determinare la quantità totale di pesce che possono catturare, ma i negoziati tra l’UE e il Regno Unito sono proseguiti fino a quest’anno perché le due parti hanno raggiunto solo un accordo. Transazioni di relazioni future più ampie Negli ultimi giorni del 2020.

Da allora, i pescatori hanno operato in regime temporaneo e il futuro accordo sulle relazioni ha garantito l’accesso reciproco alle acque reciproche.

Secondo il diritto internazionale, entrambe le parti sono obbligate a negoziare su come gestire correttamente le specie ittiche nelle acque dei due paesi.

Funzionari dell’UE hanno affermato che l’accordo è stato equilibrato e Bruxelles ha cercato di limitare gli sforzi della Gran Bretagna per trasferire l’eglefino e altri contingenti di pesca ittica dal mare del Nord ricco di risorse alle acque al largo della costa occidentale della Scozia – Bruxelles temeva che ciò potesse eventualmente distruggere gli stock ittici. Fornisce una certa flessibilità aggiuntiva per lo sgombro: questa è una priorità chiave.

Esben Sverdrup-Jensen, CEO della Danish Ocean Producers Organization, ha affermato che l’accordo è positivo perché dovrebbe sciogliere i negoziati tra l’UE e il Regno Unito su altre questioni relative alla pesca.

Ma ha detto che come parte dell’accordo UE-Regno Unito lo scorso anno, alcune disposizioni dell’accordo sono state un ulteriore colpo per i suoi membri.

“Ci sono molte cose che devono essere discusse, e tutto è sospeso fino a quando queste discussioni bilaterali non saranno affrontate”, ha detto. “Ma siamo molto scontenti di essere stati costretti a rinunciare a più quote sulla base dell’accordo sulla Brexit dello scorso anno, perché il Regno Unito ha spinto i cicerelli e la Norvegia a fissare quote inferiori ai pareri scientifici”.

Ha stimato che il commercio di quote per aringhe e cicerelli costerebbe ai suoi membri circa 10.000 tonnellate di diritti di pesca, osservando che entrambe le specie si sono dimostrate sostenibili.

Durante mesi di negoziati, il Regno Unito ha cercato di vietare tutte le attività di pesca nelle acque britanniche che fanno parte del fiume Doge del Mare del Nord. Il Regno Unito ha dichiarato che ciò è ragionevole dal punto di vista ambientale, ma che avrà un impatto enorme sulle navi dell’UE.

George Eustis, il ministro britannico dell’Ambiente, ha ammesso che i negoziati erano “impegnativi”.

“Il nostro obiettivo durante i negoziati sulla pesca è proteggere la sostenibilità dei nostri stock ittici e cercare un accordo che rispetti il ​​nostro nuovo status e serva la pesca britannica”, ha affermato.

Massimizzare i diritti di pesca Gli interessi dei pescatori scozzesi sono gli obiettivi principali del Regno Unito nei negoziati.

Rispettati

Mairi Gougeon, segretario di gabinetto per gli affari rurali della Scozia, ha dichiarato: “Dopo mesi di incertezza e distruzione causati dalla Brexit, questo accordo fornirà informazioni più chiare sugli accordi di pesca per il 2021.

“Tuttavia, resta il fatto che la Scozia è stata rimossa dal mercato unico europeo contro la nostra volontà. Il mercato unico europeo è sette volte più grande del mercato britannico, e tutto il caos economico ei danni che ne sono seguiti”.

L’accordo non ha risolto la controversia tra Francia e Regno Unito sui diritti di pesca francesi nelle acque al largo di Jersey. Ma i funzionari dell’UE hanno affermato di sperare che l’esito dei colloqui incoraggi ulteriori cambiamenti positivi nel rapporto.

Marina britannica e francese Ho mandato una barca Il mese scorso, l’azienda ha pattugliato le acque al largo del Jersey dopo una situazione di stallo nella denuncia della Francia sull’applicazione di condizioni a una licenza di pesca.

Commissario UE per la Brexit Maros Sevkovic È previsto un incontro con il suo collega britannico David Frost mercoledì prossimo per partecipare a un incontro ad alto livello sulla Brexit, in cui le recenti tensioni nel settore della pesca saranno all’ordine del giorno.

Il commissario europeo per la pesca Virginijus Sinkevičius ha dichiarato che l’accordo di mercoledì è positivo per “l’uso sostenibile delle nostre risorse marine”.