Regolatore britannico che indaga sui revisori di Greensail e Willlands Bank Reuters

L’Office of Serious Fraud nel Regno Unito ha dichiarato a maggio che stava indagando su “sospetti di frode, transazioni fraudolente e riciclaggio di denaro” in relazione al finanziamento e alle attività commerciali delle società all’interno di GFG, compresi gli accordi di finanziamento con Greensill Capital UK Ltd..

A seguito dell’emergere di preoccupazioni su come la banca finanzierà la GFG Alliance, la Bank of England ha costretto Wyelands a restituire 210 milioni di sterline (298,2 milioni di dollari) in depositi a circa 4.000 depositanti nel febbraio di quest’anno.

Saffery Champness ha dichiarato che, dati i suoi obblighi di riservatezza nei confronti dei clienti attuali ed ex, non è opportuno commentare in questo momento, ma sta collaborando pienamente con FRC.

PricewaterhouseCoopers ha dichiarato in una dichiarazione: “Collaboreremo pienamente all’indagine di FRC. Accettiamo l’impegno di FRC per la qualità dell’audit e abbiamo implementato un piano biennale per migliorare la qualità dell’audit dell’intera azienda”.

Il Financial Reporting Committee ha dichiarato di aver avviato un’indagine su PricewaterhouseCoopers, uno dei quattro maggiori revisori del mondo, per indagare sulla sua revisione del bilancio consolidato di Wyelands Bank per l’anno conclusosi il 30 aprile 2019.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.