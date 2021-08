Rendi il consiglio di amministrazione del Regno Unito veramente rappresentativo

Celebrazione aziendale britannica Successo moderato È troppo presto per aumentare la diversità di genere nel consiglio di amministrazione. I membri dell’indice FTSE 350, comprese le mid-cap più piccole e più focalizzate sul mercato interno e i membri dell’indice FTSE 100 più grande e più internazionale, potrebbero aver superato l’obiettivo del consiglio di nomina del 30% di donne. Ma i dati sul divario retributivo di genere per i consiglieri, Il Financial Times ha rivelato lunedì che Dimostra che devono ancora essere compiuti progressi significativi.

Da parte sua, il divario retributivo del 40% nel consiglio di amministrazione delle società FTSE 100 che i dati mostrano è abbastanza preoccupante.I dati mostrano che il divario di reddito tra uomini e donne è il più ampio al livello più alto; la differenza tra le retribuzioni mediane è L’economia complessiva è di circa il 15,5%Ciò fornisce prove statistiche per l’impatto del “soffitto di vetro” che impedisce il progresso delle donne.

Tuttavia, la ragione di questa discrepanza riflette il problema profondo di una maggiore parità di genere nel consiglio di amministrazione del Regno Unito. Gran parte del divario è dovuto al fatto che le donne nei consigli di amministrazione hanno maggiori probabilità di diventare non dirigenti con una retribuzione inferiore rispetto a dirigenti con una retribuzione più elevata: circa il 90% delle donne nei consigli di amministrazione sono non dirigenti. Tuttavia, anche all’interno di gruppi diversi, ci sono differenze salariali significative. Per i membri del comitato esecutivo, lo stipendio medio per gli uomini è di 2,5 milioni di sterline, mentre per le donne è di 1,5 milioni di sterline. Tra i dirigenti non senior, gli uomini guadagnano £ 170.400, mentre le donne guadagnano £ 104.800.

Un ostacolo è la lenta promozione delle donne, che hanno ancora meno probabilità di ricoprire le posizioni più alte nel consiglio di amministrazione (come i presidenti) e queste posizioni hanno stipendi più elevati. Per gli amministratori non esecutivi con retribuzione fissa, parte del motivo del divario è che gli uomini prestano servizio più spesso nei comitati interni, il che comporta una retribuzione aggiuntiva: a loro volta, è più probabile che ricoprano posizioni di leadership in questi comitati.

Pertanto, i problemi nel consiglio di amministrazione sono simili agli ostacoli affrontati dalle donne in altre società britanniche. Sebbene il divario retributivo di genere tra i lavoratori a basso reddito sia inferiore rispetto ai loro coetanei maschi, il divario retributivo per le giovani donne aumenterà perché le donne perdono la migliore opportunità per raggiungere le posizioni più alte.

L’aumento volontario del numero di donne nel consiglio di amministrazione del Regno Unito ha ottenuto un certo successo: un approccio quinquennale guidato dalle aziende Recensione Hampton-Alexander Quest’anno finisce dopo aver raggiunto l’obiettivo del 30%, il che dimostra che le quote non sono necessarie. Tuttavia, gli ultimi dati sul divario retributivo mostrano che il semplice raggiungimento degli obiettivi digitali non è sufficiente.Poiché il governo prevede di condurre revisioni di follow-up Invitare le aziende a raggiungere l’obiettivo del 40%, È necessaria una strada che vada oltre l’aumento degli appuntamenti femminili.

La proposta della Financial Conduct Authority secondo cui le società quotate dovrebbero “rispettare o spiegare” perché non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi di genere e diversità razziale del consiglio può essere estesa anche al divario retributivo. Il consiglio dovrà andare oltre il tradizionale elenco di dirigenti prepensionamento e raggiungere i candidati al di fuori del Regno Unito per garantire un pool di talenti più diversificato.

Dovrebbero anche esortare le aziende a investire in una gamma più ampia di canali candidati invece di lasciare che le carriere delle donne ristagnino sulla scala aziendale. Affinché i consigli di amministrazione del Regno Unito rappresentino veramente la loro società, devono andare oltre la garanzia che le donne siano presenti quando prendono decisioni importanti. Invece, ci devono essere più donne tra coloro che effettivamente le realizzano.