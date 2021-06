Report preparazione esami e report GAAP: qual è la differenza?

I Principi Contabili Generalmente Accettati dagli Stati Uniti (GAAP) impongono alle aziende di conformarsi agli standard di rendicontazione uniformi che disciplinano la contabilità degli Stati Uniti. Preparazione Bilancio d’esercizio. La direzione ritiene che la dichiarazione GAAP non fornisca il vero stato delle operazioni dell’azienda.Ha corretto la dichiarazione GAAP per consentire agli investitori di comprendere meglio le questioni finanziarie dell’azienda Input: dati finanziari pro forma.

La dichiarazione pro forma include adeguamenti alla dichiarazione GAAP per fornire un quadro “reale” delle finanze dell’azienda.

Tali rettifiche includono l’eliminazione di spese non ricorrenti quali costi di ristrutturazione e contenziosi.

Le dichiarazioni formali possono essere più accurate, ma possono anche essere abusate, perché si possono escludere alcune spese che realmente appartengono, come i compensi basati su azioni.

Pro forma

Gli adeguamenti alle dichiarazioni GAAP per creare dichiarazioni pro forma includono i costi di contenzioso, Costi di ristrutturazione, E altri elementi non ricorrenti. A differenza dei GAAP, che enfatizzano le transazioni storiche, le aziende possono utilizzare dichiarazioni pro forma per visualizzare le previsioni sugli utili.

A volte, i rendiconti finanziari pro forma si riferiscono a un metodo di previsione che utilizza i dati finanziari dei due o tre anni precedenti.La direzione dell’azienda prepara i rendiconti finanziari per l’esame M&A Proposte e richieste di prestito.

Dichiarazione dei principi contabili generalmente accettati

I GAAP richiedono alle aziende di segnalare eventuali perdite o guadagni relativi a contenziosi.Questi guadagni o perdite sono generalmente non ricorrenti ed è improbabile che si ripetano in futuro. Le aziende che desiderano informare i propri investitori della natura non ricorrente del contenzioso preparano un conto economico pro forma per adeguare gli utili GAAP per eventuali guadagni o perdite derivanti da controversie.

Ad esempio, il fatturato di Best Buy nel 2014 è stato di 229 milioni di dollari, che è correlato all’accordo sullo schermo LCD.Poiché si tratta di un progetto non ricorrente, l’azienda utile operativo Nel conto economico pro forma.

L’altro elemento non ricorrente che le aziende tendono a utilizzare per adeguare il reddito GAAP della dichiarazione pro forma sono le spese di ristrutturazione. Nel 2014, Best Buy ha registrato spese per 159 milioni di dollari relative alla ristrutturazione dell’attività e la società non prevede di sostenere tali spese in futuro. Nel suo conto economico pro forma, Best Buy ha aggiunto questa spesa di ristrutturazione al suo reddito netto.

articoli di attenzione speciale

I rendiconti finanziari pro forma di solito rappresentano in modo più accurato i risultati finanziari e lo stato dell’azienda. Tuttavia, le aziende possono abusare delle dichiarazioni pro forma escludendo alcune spese che sono veramente rendiconti finanziari. Un esempio lampante è la compensazione basata su azioni.

Stock option Potrebbe non rappresentare le spese dirette in contanti della società, quindi potrebbe non includere le spese relative alle stock option nella relazione pro forma. Tuttavia, le stock option sono negoziate, hanno valore e influenzano i guadagni della società attraverso la diluizione. Ignorare i compensi basati su azioni può fuorviare gli investitori, soprattutto se la maggior parte dei dipendenti viene pagata sotto forma di stock option.

La società sostiene che alcune spese non sono ricorrenti e dovrebbero essere trattate con cautela. A causa della natura intrinseca dell’attività, come la pratica medica, alcune aziende sostengono molto frequentemente costi di contenzioso. Se queste spese si verificano ogni anno e la società esclude queste spese nella relazione pro forma, la direzione della società può fuorviare i suoi investitori.