Reuters ha riferito che le donne rappresentavano quasi un terzo del consiglio di amministrazione delle società di servizi finanziari

Questi includono la necessità di stabilire pipeline di talenti femminili, garantire la responsabilità in tutta l’organizzazione e coltivare più donne in ruoli generatori di reddito.

Durante la revisione dell’impatto della carta, il think tank New Finance ha dichiarato che dall’introduzione della Women’s Finance Charter del Ministero delle finanze britannico nel marzo 2016, il numero di donne nel consiglio di amministrazione dell’azienda è passato dal 23% al 32%.

