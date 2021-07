“Abbiamo aiutato il governo e ci hanno lasciato ai talebani”, ha detto una donna di 24 anni non identificata. “I talebani hanno bruciato la nostra casa. Eravamo così spaventati. Entrambe le parti ci hanno costretto ad aiutarli. Siamo poveri e non abbiamo scelta”.

“La leadership talebana è in grado di prevenire questi abusi da parte delle sue truppe, ma non ha ancora indicato di essere disposta a farlo”, ha dichiarato in una nota Patricia Grossman, vicedirettore dell’organizzazione per l’Asia.

WASHINGTON (Reuters)-Human Rights Watch ha dichiarato mercoledì che i combattenti talebani nel nord dell’Afghanistan hanno espulso famiglie, saccheggiato e bruciato le loro case il mese scorso, apparentemente in rappresaglia per la cooperazione con il governo di Kabul.

