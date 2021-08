Reuters: il presidente della Fed di Atlanta afferma che la diminuzione degli acquisti di obbligazioni a ottobre è “ragionevole” se i lavori rimangono forti

Condividi questo articolo!

Data: 28 agosto 2021 alle 10:22

Reuters, Washington, 27 agosto – Raphael Bostic, presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, ha affermato che se la crescita dell’occupazione continua a rimanere forte, sarebbe “ragionevole” per la Fed iniziare a tagliare gli acquisti di debito a ottobre. È l’ultimo funzionario della Fed a chiedere che la riduzione degli acquisti di debito inizi il prima possibile e finisca rapidamente.

Per arginare l’impatto della nuova epidemia di corona sull’economia, la Fed acquista ogni mese 120 miliardi di dollari USA di buoni del Tesoro USA e titoli garantiti da ipoteca ma, con l’accelerazione della ripresa economica, si sta ora muovendo nella direzione di stimolo riducente.

In un’intervista pubblicata da Reuters venerdì, Bostic ha affermato che se la crescita dell’occupazione ad agosto manterrà il quasi 1 milione di posti di lavoro al mese nei due mesi precedenti, “accetterò il calendario (ridotto) a partire da ottobre”.

La Fed potrebbe annunciare un piano di acquisto di asset “ridimensionato” durante la riunione politica del 21-22 settembre. Il mercato ha previsto che verrà adeguato entro un certo punto quest’anno e sono ancora in corso discussioni su quando il piano dovrebbe essere annunciato e quanto velocemente dovrebbe essere effettuata la riduzione.

Bostic ha affermato che una volta iniziata la riduzione, “spera decisamente di farlo il prima possibile” e potrebbe sostenere la fine completa degli acquisti di asset nel 2022 “verso la fine del primo trimestre”.

È stato intervistato da Reuters prima del seminario della Fed a Jackson Hole, che inizierà venerdì con un discorso del presidente della Fed Powell. Quest’anno Bostic ha il diritto di votare nel comitato decisionale della Fed. Prima di lui, alcuni funzionari della Fed hanno espresso l’intenzione di porre fine all’iconico piano di salvataggio dell’epidemia della Fed, la maggior parte dei quali sono i presidenti della Fed regionale.

Oltre alla discussione sulla contrazione, Bostic ha anche approfondito la fase successiva della discussione su quando la Fed alzerà i tassi di interesse.

Bostic ha dichiarato dall’inizio di quest’anno che si aspetta che l’inflazione sia più forte del previsto e che la Fed dovrà aumentare il tasso di interesse di riferimento overnight al di sopra dell’attuale livello vicino allo zero nel 2022: questo è un passo verso un allentamento economico espansione Un passo per garantire che i prezzi siano sotto controllo. La maggior parte dei suoi colleghi ritiene che i tassi di interesse non aumenteranno fino al 2023 o successivamente.

Ma Bostic ha affermato che più importante del tempismo è che crede che i funzionari della Fed debbano iniziare a parlare in modo più accurato di come funzionerà in pratica la loro nuova politica di inflazione, soprattutto ora che il tasso e la durata degli aumenti dei prezzi sono più rapidi del previsto. di più veloce e più lungo.

Il tasso di inflazione di quest’anno ha raggiunto il 4% e i prezzi sono aumentati così rapidamente quest’anno da spingere il tasso di inflazione medio in pochi anni al livello target del 2% della Federal Reserve.

Secondo il nuovo metodo adottato un anno fa, la Fed si sta concentrando su questa inflazione media e consentirà all’inflazione elevata di “superare” per aiutare l’inflazione a raggiungere l’obiettivo. Ma la Fed non ha specificato per quanto tempo dovrebbe durare il ciclo della media o quanto eccesso può tollerare.

Bostic ha dichiarato: “Secondo alcuni standard di misurazione semplici e chiari, abbiamo raggiunto l’obiettivo”. “Dovremmo essere trasparenti al mercato. Questa è la prima volta che abbiamo sperimentato questo processo e ci siamo avvicinati a questo punto di riferimento, quindi penso che sia prezioso pensare a come comunicare e trasmettere le nostre idee in modo più diretto”.

Bostic ha affermato che il secondo impegno, che è quello di raggiungere la “massima occupazione” nell’economia, non è chiaramente definito, ma per i funzionari della Fed che soppesano l’interruzione del mercato del lavoro e il possibile rischio di inflazione, la valutazione è Questo impegno deve essere un “pre -decisione partita.”

La Fed ha affermato che la crescita dell’occupazione dovrebbe essere “ampia e inclusiva”, ma Bostic ha anche affermato che “non c’è consenso” sugli indicatori per misurare la completezza dell’occupazione nell’Unione Sovietica.

Ha detto: “Rispetto all’obiettivo di inflazione che conosciamo, non esiste un chiaro indicatore simile in termini di occupazione”. i produttori… dovranno decidere e valutare i rischi della tolleranza… è un processo di apprendimento per padroneggiare come influirà”.

**Domanda di matematica**

Tuttavia, Bostic ha affermato che i dati dimostrano che è urgente prendere una decisione tempestiva per ridurre la scala.

L’aggiunta di circa 700.000 o più posti di lavoro ad agosto significa che l’economia statunitense recupererà la metà dei 10 milioni di posti di lavoro persi a causa della nuova epidemia della corona nel dicembre dello scorso anno, quando la Fed ha promesso di ottenere “sostanziali guadagni nella crescita dell’occupazione. “Ulteriori progressi” prima di mantenere la scala degli acquisti di obbligazioni.

“Questo è il problema di matematica che sto considerando”, ha detto Bostic.

Esistono altri metodi di calcolo, compreso il danno economico causato dall’aumento nei casi causati dal ceppo mutante Delta altamente infettivo.

Per le preoccupazioni sull’epidemia, il seminario sulla politica della Fed non si terrà a Jackson Hole, nel Wyoming, ma si terrà online per il secondo anno consecutivo.

Questo cambiamento mette in evidenza i rischi per la Fed. La Fed prevede di passare dal piano di emergenza attuato nella primavera del 2020 alle politiche necessarie per controllare la crescita economica e le impennate inflazionistiche, che ricordano più gli anni ’70.

Bostic ha affermato che finora l’epidemia e la diffusione del virus Delta non hanno cambiato radicalmente le sue opinioni sull’economia.

“Quello che vedo sono segnali che l’economia sta rallentando, ma solo da un livello estremamente alto. Non vedo un cambiamento importante nello slancio sottostante”.

