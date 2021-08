Revisione settimanale del veicolo elettrico: la scommessa sull’utilità di Tesla, la nuova leadership travagliata di Lordstown, Rivian ha finalmente inaugurato un tuffo IPO

Nella settimana terminata il 27 agosto, i titoli delle auto elettriche si sono comportati abbastanza bene a Wall Street, con la maggior parte in rialzo. Di seguito sono riportati i principali eventi di notizie relativi ai veicoli elettrici che hanno ricevuto molta attenzione questa settimana:

Tesla esplora le utility, i commenti FSD di Musk e le notizie sulla produzione di tipo Y: Una settimana dopo Tesla (Nasdaq: Tesla) L’AI Day ha causato increspature, è divulgare I produttori di auto elettriche hanno presentato domande alla Commissione per i servizi pubblici del Texas per vendere elettricità direttamente ai consumatori dello stato.

La domanda è stata presentata dalla consociata Tesla Energy Ventures del colosso delle auto elettriche. La società ha lanciato un progetto di costruzione di batterie su larga scala ad Angleton, in Texas, che potrebbe aggiungere alla rete un sistema di accumulo di energia da 100 MW.

Il kit di guida completamente automatizzato di Tesla ha causato una reazione diversa.Tuttavia, non molte persone vedranno un commento meno simpatico di Elon Musk Per quanto riguarda l’ultima versione pubblica di FSD, V9.2.

In risposta a un tweet sulle iterazioni, Musk ha dichiarato che FSD beta 9.2 non è in realtà molto buono e il team di Autopilot/AI sta cercando di costruire un singolo stack per autostrade e strade cittadine.

Musk ha aggiunto in una risposta in thread che ha appena guidato l’FSD 9.3 da Pasadena a Los Angeles e che “è stato notevolmente migliorato”.

Il produttore di auto elettriche ha anche rilasciato la quarta versione della sua app mobile, che include significativi aggiornamenti dell’interfaccia utente e molteplici nuove funzionalità.

Capacità del modello Y di Tesla Giga Shanghai colpo 1.000 veicoli al giorno e l’azienda ha anche iniziato a fornire auto modello Y per l’esportazione in Europa.

Lordstown ottiene un nuovo CEO: Produttore di pickup elettrici in difficoltà Lordstown Motor Company (Nasdaq: giro) Ha annunciato la nomina del veterano del settore ed ex dirigente di Icahn Daniel Ninivaggi come nuovo CEO.

Ninivaggi è subentrata in un momento in cui l’azienda stava lottando per affrontare problemi di produzione e mancanza di liquidità.

Nio fornisce tutorial NOP Dopo aver affrontato notizie negative a causa di un incidente mortale che ha coinvolto il SUV ES8, NIO (Borsa Valori di New York: Wei Lai) Ha iniziato a fornire un test di “navigazione pilota” tramite la sua app Nio, incluso un video introduttivo di 6 minuti e 10 domande sulle funzioni del sistema di assistenza alla guida.

Secondo i rapporti, la società ha anche lanciato il suo veicolo di servizio mobile, che può aiutare i clienti a riparare le auto sempre e ovunque per migliorare la loro esperienza in auto.

Il trimestre misto di Xiaopeng: Compagnia Xiaopeng (Borsa Valori di New York: Macchina elettrica) Il volume di consegna e le entrate per il secondo trimestre annunciati giovedì hanno superato le aspettative e anche il margine di profitto lordo è in aumento. Le previsioni per il terzo trimestre sono ottimistiche.

Tuttavia, il punto dolente è che le perdite di questo trimestre hanno superato le aspettative.

Un portavoce di XPeng ha detto a Benzinga che la perdita superiore al previsto riflette l’aumento degli investimenti nella costruzione di reti e ricerca e sviluppo per catturare una crescita senza precedenti.

Alibaba e Intel investono nella tecnologia di guida autonoma: Alibaba Group Holdings Limited (Borsa Valori di New York: BabaSecondo i rapporti, la società è diventata uno dei principali azionisti di DeepRoute.ai, con sede a Shenzhen, un fornitore di soluzioni di guida autonoma Tier 4 per fornitori OEM Tier 1, società di servizi di logistica e auto online.

Zeekr Intelligent Tech, la divisione di produzione di veicoli elettrici di lusso di una casa automobilistica cinese Geely Automobile Holdings Co., Ltd. (Operazioni allo sportello: corpo), attirando investimenti dal produttore cinese di batterie CATL e dai giganti americani dei chip Intel Corporation (Nasdaq: Centro commerciale internazionale).

Il quinto partner strategico per gli investimenti acquisirà una quota del 5,6% in Zeekr al prezzo di 500 milioni di dollari.

L’IPO di Rivian completa la transazione: Amazon.com (Nasdaq: AmazonRivian, la startup di supporto per le auto elettriche, ha confermato di aver segretamente richiesto un’IPO e ha affermato che l’IPO potrebbe aver luogo dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, ma dipende dal mercato e da altre condizioni.

Secondo i rapporti, Rivian dovrebbe essere quotata intorno al Ringraziamento, con una valutazione di circa 80 miliardi di dollari.

