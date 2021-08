Riacquisto di azioni di Singapore giovedì: United Overseas Bank, OUE, Hetong Investment, MDR, Hour Glass | Shenton Wire

Queste sono le società di Singapore che giovedì 26 agosto 2021 hanno annunciato il riacquisto di azioni: United Overseas Bank, OUE Ltd., The Hour Glass, Hotung Investment Holdings e MDR Ltd.

Banca d’oltremare unita

La Banca di Singapore ha dichiarato in un documento presentato a SGX dopo la chiusura che UOB ha riacquistato 72.000 azioni sul mercato a un prezzo compreso tra S $ 25,88 e S $ 26,03 per azione.Il corrispettivo totale (inclusi altri costi) è di circa S $ 1,87 milioni.

vecchio

OUE Ltd. ha dichiarato in un documento presentato a SGX dopo la chiusura del mercato che OUE Ltd. ha riacquistato 170.000 azioni sul mercato al prezzo di S$ 1,33 per azione, con un corrispettivo totale (inclusi altri costi) di 226.439 nuove azioni.

Clessidra

Il rivenditore di orologi ha dichiarato in un documento presentato a SGX dopo la chiusura del mercato che Hour Glass aveva riacquistato 77.000 azioni sul mercato a S $ 1,42 per azione e che il corrispettivo totale, inclusi gli altri costi, era di S $ 109.621. .

Hetong Investment Holdings

Hetong Investment Holdings ha dichiarato in un documento presentato a SGX dopo la chiusura del mercato che Hetong Investment Holdings ha riacquistato 22.000 azioni sul mercato a un prezzo compreso tra S $ 1,89 e S $ 1,90 per azione, inclusi gli altri costi. Il corrispettivo totale è di S $ 41.862.

Resistenza a più farmaci

La società ha dichiarato in un documento presentato alla SGX dopo la chiusura del mercato che MDR Ltd. ha riacquistato 84.600 azioni sul mercato a S$0.077 per azione per un corrispettivo totale (inclusi altri costi) di S$6.524.

