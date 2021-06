Ribellione punk: gli investitori di crowdfunding BrewDog iniziano a perdere fiducia

Lo “stock punk” di BrewDog si sta ribellando.

Per oltre un decennio, 180.000 investitori in crowdfunding hanno contribuito a guidare la crescita dell’azienda, rendendola il più grande produttore di birra artigianale nel Regno Unito.

Ma dopo che gli ex dipendenti hanno accusato BrewDog, la lealtà di questi azionisti è stata scossa Misoginia, atteggiamento “tossico” nei confronti dei lavoratori junior, E la ricerca della “crescita a tutti i costi”.

Alcuni piccoli investitori chiamati “punk” dai birrai scozzesi – che hanno investito più di 80 milioni di sterline e sono bevitori affidabili della loro birra e delle loro birre – sono ora preoccupati che offrire condizioni finanziarie interessanti ai gruppi di private equity significhi che alla fine perderanno denaro se il valore di BrewDog aumenta.

“Se conoscessi la cultura all’interno dell’azienda, non investirei affatto”, ha affermato Andrew O’Neill, un veterano del settore alberghiero di Belfast di 53 anni che ha investito migliaia di sterline l’anno scorso. “Per me, la lucentezza di BrewDog è scomparsa.”

Richard White, il birraio londinese che ha investito otto anni fa, ha dichiarato: “Sono molto arrabbiato e mi sento un po’ responsabile per questo… Mi sento un po’ in colpa per aver ingoiato BrewDog Kool-Aid, perché ovviamente questa non è l’esperienza di tutti . “

L’azienda è considerata una delle più grandi storie di successo al mondo Boom della birra artigianale britannica, Ha lavorato duramente per rispondere alle critiche, rischiando di alienarsi il “punk” che ha fornito finanziamenti critici per la sua espansione. Dopo che la crescita di BrewDog ha subito un brusco rallentamento durante la pandemia, questi reclami hanno posto ulteriori sfide, il che ha reso più difficile per l’azienda giustificare la sua alta valutazione mentre si avvicinava all’IPO pianificata.

Prima della pandemia, il birrificio artigianale scozzese indipendente BrewDog sperava di diventare pubblico nel 2020. © Brewdog



Dave McCarthy, amministratore delegato della società di consulenza Drinks Adviser, ha dichiarato: “Se non viene affrontato completamente, allora per le aziende guidate dai consumatori come BrewDog, le critiche potrebbero trasformarsi in una crisi”.

Priorità di private equity

BrewDog è stata fondata dall’attuale CEO James Watt e Martin Dickie, che all’epoca aveva 24 anni, perché “stanchi delle birre industriali e ripiene che dominavano il mercato della birra britannico”, affermava il sito web del produttore.

Ora ha più di 100 bar – in città come Las Vegas, Tokyo, Shanghai e Brisbane, oltre a dozzine di località in tutto il Regno Unito – che vendono birra nei principali supermercati, per un valore di quasi 2 miliardi di sterline.

Come molti dei suoi concorrenti, come la Camden Town Brewery, ora di proprietà di AB InBev e Innis & Gunn in Scozia, BrewDog utilizza il crowdfunding per guidare la sua crescita iniziale.

Ignora le critiche e porta enormi ritorni ai primi investitori. Il manager Neil Fletcher ha investito £ 3.450 con suo marito nei primi giorni di BrewDog e da allora ha venduto abbastanza azioni per guadagnare più di £ 22.500, pur mantenendo la maggior parte delle azioni.

Ma a differenza di alcuni concorrenti, BrewDog continua a raccogliere fondi da individui raggiungendo una scala considerevole. L’anno scorso ha riportato un utile netto di 182 milioni di sterline.

Da quando l’ex dipendente ha presentato un reclamo, i singoli investitori hanno condannato i dirigenti di BrewDog nei forum degli azionisti gestiti dalla società.

Watt ha promesso di apportare modifiche e condurre una revisione indipendente della cultura dell’azienda.

“So che gli incidenti degli ultimi giorni hanno causato molto dolore a tutti i membri del nostro team e alla nostra comunità, e posso solo scusarmi per questo”, ha detto l’amministratore delegato agli azionisti la scorsa settimana.

BrewDog ha nominato presidente del consiglio di amministrazione Blythe Jack, amministratore delegato della società di private equity TSG Consumer Partners, che ha acquisito quote della società nel 2017.

Ma alcuni investitori non sono ancora soddisfatti. Mentre molte persone vedono principalmente le loro piccole azioni come qualcosa come tessere associative, poiché le azioni consentono loro di godere di sconti sulla birra, altri, specialmente quelli con azioni più grandi, vogliono ottenere ritorni finanziari.

Poiché TSG ha rifiutato di commentare questo articolo, è diventato più difficile garantire che il 22% delle sue azioni riceva un tasso di rendimento annuo composto del 18% in caso di offerta pubblica o vendita iniziale. Secondo il prospetto di BrewDog, questo rendimento ha la precedenza sugli altri azionisti, il che significa che anche se il valore della società aumenta, i nuovi investitori potrebbero non guadagnare nulla o perdere denaro.

“Se BrewDog raccoglie fino a 50 milioni di sterline con una valutazione attuale di poco meno di 2 miliardi di sterline, gli investitori nell’ultimo fondo di crowdfunding azionario britannico punk avranno solo [about] Raggiungerà 2,2 miliardi di sterline nel 2024”, ha affermato Myrto Lalacos, capo degli investimenti di Praetura Ventures, una società di venture capital.

L’ultimo round di crowdfunding di Brewdog è valutato circa 10 volte il suo reddito netto © Getty Images



O’Neill ha affermato di non conoscere i rendimenti firmati da TSG al momento del suo investimento, sebbene siano specificati nel prospetto di BrewDog. “Se lo sapessi, non investirei in loro”, ha detto.

Anche altri investitori hanno presentato lamentele simili. “Non voglio fare soldi dall’IPO, se ce ne sono”, ha detto una persona questo mese. Prima della pandemia, il birraio sperava di essere sul mercato nel 2020.

Valutazione “straordinaria”

La valutazione dell’ultimo round di crowdfunding di Brewdog è di circa 10 volte il suo reddito netto. McCarthy ha affermato che la valutazione è “straordinaria” considerando che il valore aziendale di produttori di birra quotati come Heineken e Molson Coors è da 2 a 4 volte il loro reddito netto.

“La sfida è che BrewDog è ora una grande azienda e la birra artigianale sta maturando: non è più la categoria di crescita esplosiva di una volta… Pertanto, raggiungere questa valutazione diventerà sempre più difficile”, afferma.

Il produttore di birra ha perso 7,4 milioni di sterline nel 2020, in calo rispetto a un profitto di 3,7 milioni di sterline un anno fa. Nel 2020, il suo utile netto è aumentato del 4,2% a 182 milioni di sterline, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente.

Alcuni osservatori hanno messo in dubbio la strategia dell’organizzazione. “La maggior parte dei birrai costruisce le proprie proprietà di bar avvicinando i bar ai propri birrifici e viaggiando più lontano verso paesi e città…[BrewDog] Secondo Nigel Parson, capo della ricerca presso FinnCap Capital Markets, ci sono timbri postali in tutto il mondo.

Ha aggiunto che più lontano arriva il BrewDog, maggiore è il rischio e la complessità dell’attività.

Altre decisioni hanno causato ansia tra i dipendenti.

Nel 2013, BrewDog ha dichiarato che i clienti possono acquistare azioni del birrificio dal suo bar “insieme alla loro Punk IPA”. Questa politica è stata ripristinata negli ultimi round di crowdfunding. Secondo un ex dipendente, ciò ha permesso ad alcuni dipendenti del bar di non sentirsi bene .

Inventario di birra BrewDog presso il loro birrificio: la crescita di BrewDog ha subito un brusco rallentamento durante la pandemia, rendendo più difficile giustificare l’elevata valutazione © Getty Images



Il gruppo “punk intenzionale” di ex dipendenti ha dichiarato che la compagnia utilizzava un jet privato e un “aereo noleggiato”.[ed] Il volo transatlantico deve essere completo prima di poter continuare”, sostenendo che questi minano gli obiettivi di sviluppo sostenibile di BrewDog.

La società ha dichiarato: “BrewDog è il primo birrificio al mondo a emissioni zero. Rimuove il doppio di anidride carbonica dall’atmosfera rispetto a quella prodotta. Ha un piano d’azione sull’impatto ambientale leader del settore”.

L’attuale prospetto di raccolta fondi afferma che la società “paga circa £ 125.000 all’anno … Jet Pack Pie Limited, che è interamente di proprietà di Watt. BrewDog ha rifiutato di commentare quali sono questi voli o perché la società di Watt è coinvolta.

In altre transazioni con parti correlate, la società e la sua filiale statunitense pagano ogni anno quasi 200.000 sterline di affitto a società immobiliari di proprietà di Watt. Lo stipendio e il reddito sociale dell’amministratore delegato lo scorso anno erano di 177.094 sterline. BrewDog ha rifiutato di commentare queste transazioni, affermando che le indagini su queste transazioni sono “irrilevanti”.

Lauren Carrol, direttore dei progetti speciali di BrewDog, ha dichiarato: “La nostra comunità punk di equità è molto importante per BrewDog e siamo orgogliosi della sua continua crescita. Ci sono molti canali pubblici e privati ​​per sollevare domande, sollevare domande o inoltrare reclami.

“Il nostro prospetto è sempre chiaro e invitiamo tutti gli investitori a leggere tutto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento”.

Ma il birraio deve lavorare sodo per riconquistare la fiducia. Un altro investitore, Lewis Nyman, ha dichiarato: “Ho incoraggiato le persone a boicottare BrewDog su Twitter finché non riusciranno a stabilizzare le loro barche e impareranno a trattare adeguatamente i dipendenti”.