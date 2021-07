Richard Branson vola nello spazio

Dopo 17 anni di ritardi e delusioni, dopo aver bruciato più di un miliardo di dollari di ricchezza personale, Sir Richard Branson è apparso nel momento in cui ha realizzato il suo sogno di diventare un astronauta.

Alle 8:40 del mattino, ora locale, il fondatore 70enne della Virgin Atlantic e altri cinque membri dell’equipaggio hanno lasciato il deserto del New Mexico sulla navicella spaziale VSS Unity, sospesa sotto una portaerei appositamente progettata. Dopo che la tempesta di mezzanotte ha fatto esplodere la polvere nei cespugli spogli, il volo è stato ritardato di 90 minuti, ritardando il lancio dell’aereo dall’hangar dello spazioporto degli Stati Uniti.

Il veicolo spaziale verrà trasportato a un’altitudine di 50.000 piedi, dove verrà rilasciato e accenderà il suo motore a razzo, spingendolo in linea retta a tre volte la velocità del suono per raggiungere il confine dello spazio.​​​

Questo volo è in anticipo di 9 giorni rispetto al momento in cui il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha volato più in alto su un razzo realizzato dalla sua compagnia aerospaziale privata. origine blu.

La fuga d’amore del miliardario ha posto fine a una corsa per dimostrare che la loro compagnia missilistica può finalmente condurre in sicurezza operazioni commerciali per aprire lo spazio suborbitale come destinazione turistica.

Branson era originariamente programmato per partecipare al successivo volo di prova della Virgin Galactic, ma due settimane fa ha annunciato frettolosamente il volo di prova di domenica, quando sembrava che sarebbe stato sconfitto da Bezos a gravità zero.

Branson è arrivato sul volo domenica scorsa © AFP via Getty Images



Come segno delle future guerre di marketing del turismo spaziale, Blue Origin ha versato acqua fredda sulla sua impresa ancor prima che Branson si arrampicasse in cielo domenica. Ha sottolineato che l’aereo spaziale Virgin Galactic non ha raggiunto la Linea Carmen, un punto a 100 chilometri sopra la terra, che segna il confine riconosciuto a livello internazionale dello spazio esterno.

Le critiche hanno costretto Branson a mettersi sulla difensiva pochi giorni prima della sua fuga. Ha sottolineato che gli Stati Uniti ritengono che lo spazio inizi a un’altitudine di 80 chilometri e afferma che i passeggeri della sua compagnia trascorreranno gli stessi quattro minuti di Blue Origin in un ambiente a gravità zero.​​​

Lo scorso fine settimana, il campo di Bezos ha anche denunciato il VSS Unity come un “aereo d’alta quota” e ha sottolineato i cosiddetti difetti di sicurezza, tra cui la mancanza di un sistema di fuga in caso di emergenza e il fatto che è salito tre volte sopra gli 80 chilometri. fa.

Ma nel New Mexico, questo momento appartiene a Branson. Centinaia di media, dipendenti dell’azienda e ospiti si sono riuniti nell’oscurità prima dell’alba per assistere al suo rilascio, che ha dimostrato le sue capacità di maestro della performance e ha usato a lungo il suo appetito per l’avventura personale per lucidare il marchio Virgin. Elon Musk, un altro imprenditore spaziale miliardario, ha visitato Branson domenica mattina per augurargli tutto il meglio e assistere al lancio.

Virgin Galactic si è trasferita nello spazioporto due anni fa, ma non ha effettuato un volo di prova fino a domenica. A causa di un incidente nel 2014, uno dei veicoli spaziali si è rotto e un pilota collaudatore è stato ucciso.Il piano è stato rinviato per molti anni. Un precedente incidente durante i test di un razzo a terra ha ucciso tre dipendenti che hanno firmato un contratto con Virgin Galactic per costruire un veicolo spaziale.

Il volo di domenica – e parte di esso di Branson – è apparentemente parte di una serie di test che Virgin Galactic deve superare prima di aprirsi completamente alle operazioni commerciali. Si dice che il fondatore di Virgin aiuterà a valutare se l’azienda ha raggiunto i suoi “obiettivi di cabina e di esperienza del cliente”.

Prima dell’inizio delle operazioni commerciali complete, sono previsti altri due voli di prova.